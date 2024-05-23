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Новини Війна
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Україна в ОБСЄ: Війська РФ забуксували під Вовчанськом, який хотіли взяти за два дні

Війна

Російська армія спочатку планувала взяти Київ за три дні, потім Вовчанськ - за два, Кремль має нарешті усвідомити, що єдине правильне рішення - повністю вивести свої війська з території України.

Про це заявила тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"820 днів опору України є найкращим доказом того, що разом ми можемо і зупинити російську агресію, і відновити верховенство права в Європі. Як нещодавно заявив міністр Кулеба, "за останні кілька років Україна перемагала на полі бою щоразу, коли мала достатньо ресурсів. З огляду на це, ми вдячні кожній державі-учасниці і кожному лідеру за кожне рішення, яке забезпечує нас усім необхідним озброєнням", - сказала вона.

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За словами Кувшинникової, "показовим у цьому плані є пробуксовування наступу росіян на Харківщині".

"За словами деяких російських військовополонених, російській окупаційній армії було поставлено завдання захопити місто Вовчанськ за два дні. Однак ця спроба триває вже два тижні. Таким чином, після провалу планів взяти Київ за три дні, а тепер і Вовчанськ за два дні, Росія нарешті має прийняти єдине правильне рішення – вивести свої війська з української території за один день", - заявила українська дипломатка.

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Кувшинникова наголосила, що "це відкрило б реальні перспективи для миру і стабільності в Європі".

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни зав’язли у вуличних боях за Вовчанськ

Автор: 

ОБСЄ (3503) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+3
Повзучий наступ не припиняється, і кацапів це влаштовує.
То з якого дива ***** припиняти війну?
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23.05.2024 16:45
+2
Так вони ж буксують на украінськіи землі і після них випалена земля
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23.05.2024 16:27
+2
тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні

у нас і така посада існує? афігєть.
ну, хоч, робоча сосна?
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23.05.2024 16:29
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Так вони ж буксують на украінськіи землі і після них випалена земля
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23.05.2024 16:27 Відповісти
Повзучий наступ не припиняється, і кацапів це влаштовує.
То з якого дива ***** припиняти війну?
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23.05.2024 16:45 Відповісти
А з якого???
Пшеки купують кацапське зерно, знищуючи украінське , гейропа купує кацапський газ , пентагон купує кацапську нафту - все це наповнює пуйловську казну валютою, за яку кацапи купують мікросхеми та матеріали для ракет в обхід паперових ссанкцій (написано без помилок), США продають ім нітроцелюлозу (сировину для пороху та вибухівки), ЗВР росте -
ТО ЧОМУ БИ І НЕ ВОЮВАТИ???
Орки в черзі стоять - іхати мародерити.
**************.
Воюй хоч до усрачки - м'ясо є , залізо є ...
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23.05.2024 18:43 Відповісти
Сирський, тепер ця. Таке враження що вони кацапів дразнять...
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23.05.2024 16:28 Відповісти
тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні

у нас і така посада існує? афігєть.
ну, хоч, робоча сосна?
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23.05.2024 16:29 Відповісти
Сосне як треба
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23.05.2024 16:33 Відповісти
Перевірена кацапка.
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23.05.2024 17:26 Відповісти
якісь безкінечні ******* в ролі спікерів
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23.05.2024 16:29 Відповісти
У зетварюк ферма з вирощування дебілів..
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23.05.2024 16:48 Відповісти
Чому за 2 дні, а не за 2 години чи хвилини?
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23.05.2024 16:35 Відповісти
що вона меле
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23.05.2024 16:35 Відповісти
Я би не пишався цим фактом, бо їх під вовчанському не було мати взагалі!
І то що вони забуксовали , то оплачено життями тих, хто при наявності укріплень мали би лишитися живими.
Хто розмінував напрямок Вовчанська?
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23.05.2024 16:41 Відповісти
В спам, кацап.
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23.05.2024 17:25 Відповісти
 
 