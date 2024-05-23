Україна в ОБСЄ: Війська РФ забуксували під Вовчанськом, який хотіли взяти за два дні

Російська армія спочатку планувала взяти Київ за три дні, потім Вовчанськ - за два, Кремль має нарешті усвідомити, що єдине правильне рішення - повністю вивести свої війська з території України.

Про це заявила тимчасово повірена у справах України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"820 днів опору України є найкращим доказом того, що разом ми можемо і зупинити російську агресію, і відновити верховенство права в Європі. Як нещодавно заявив міністр Кулеба, "за останні кілька років Україна перемагала на полі бою щоразу, коли мала достатньо ресурсів. З огляду на це, ми вдячні кожній державі-учасниці і кожному лідеру за кожне рішення, яке забезпечує нас усім необхідним озброєнням", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не маємо жодних ознак, що РФ може застосувати ядерну зброю проти України, - США в ОБСЄ

За словами Кувшинникової, "показовим у цьому плані є пробуксовування наступу росіян на Харківщині".

"За словами деяких російських військовополонених, російській окупаційній армії було поставлено завдання захопити місто Вовчанськ за два дні. Однак ця спроба триває вже два тижні. Таким чином, після провалу планів взяти Київ за три дні, а тепер і Вовчанськ за два дні, Росія нарешті має прийняти єдине правильне рішення – вивести свої війська з української території за один день", - заявила українська дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не демонструє жодної готовності припинити війну, - США в ОБСЄ

Кувшинникова наголосила, що "це відкрило б реальні перспективи для миру і стабільності в Європі".

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни зав’язли у вуличних боях за Вовчанськ.