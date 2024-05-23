УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5525 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 647 46

Росіяни зав’язли у вуличних боях за Вовчанськ. Ворог безуспішно намагається підтримати активні штурмові дії, - Сирський

Сирський розповів про ситуацію на Сході

Головнокомандувач Олександр Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі Сирський перебуває в частинах Східного фронту.

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно.

В районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

За словами головнокомандувача ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили авіабомбою по Золочеву на Харківщині: Постраждала жінка

"Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів", - зазначив Сирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 82 ОДШБр знищили групу російської піхоти у Вовчанську. ВIДЕО

Він також додав, що окупанти наступають як з використанням бронетехніки, так і пішки, нерідко - на мотоциклах та багі.

"На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше. Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами, тощо", - підсумував він.

Дивіться: Чому Сирський та Содоль потрапили під критику| Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Сирський Олександр (602) Вовчанськ (414)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
рашковани зав"язли - а украінці?
показати весь коментар
23.05.2024 15:29
+13
Геніальний полководець, геніальний план. Заманити орків поглибше в Україну!!! Лапша?
показати весь коментар
23.05.2024 15:43
+10
аааа! це була така сирьска замануха? тепер ясно
показати весь коментар
23.05.2024 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аааа! це була така сирьска замануха? тепер ясно
показати весь коментар
23.05.2024 15:28 Відповісти
Геніальний полководець, геніальний план. Заманити орків поглибше в Україну!!! Лапша?
показати весь коментар
23.05.2024 15:43 Відповісти
Тg "Украīна в Онлайнi", з посиланням на бiйця "Айдар" пише шо ЗСУ залишили Кринки.
показати весь коментар
23.05.2024 15:57 Відповісти
Яким краєм Айдар до Кринок? А те що залишили зрозуміло по Мадяру, який тепер воює на дніпровських островах...
показати весь коментар
23.05.2024 16:23 Відповісти
Краще б , вже мовчав , РАШИСТИ ПРОСУНИЛИСЬ скрізь , якого хера не проконтролював в угоду ЗЕЕрмачью СПОРУДИ , чи то така задумка ? ЗА ГРАТИ ЗЕЗРАДНИКІВ.
показати весь коментар
23.05.2024 17:02 Відповісти
Хорошо хоть, что не в уличных боях за Киев.
показати весь коментар
23.05.2024 15:55 Відповісти
рашковани зав"язли - а украінці?
показати весь коментар
23.05.2024 15:29 Відповісти
це подаєтся як успіх....
показати весь коментар
23.05.2024 15:30 Відповісти
"використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4 "

а куди поділися відосики про старий мотлох
показати весь коментар
23.05.2024 15:33 Відповісти
Вісті з фронтів. 22.05.2024

......
2. Тепер деякі суб'єктивні думки "з приводу".

Враховуючи той факт, що й на Вовчанському напрямку, й по напрямку на с. Липці почали фіксуватися підрозділи зі складу повітряно-десантних військ (пдв) противника, очевидно, його командування продовжує "стаскивать" на цей напрямок сили й засоби з ІНШИХ напрямків, "дЮсант" у російському війську традиційно використовують у якості "пожежної команди".

Причому, наскільки я розумію, противник прагне РОЗШИРИТИ смугу дії своїх військ на Харківському операційному напрямку, що, очевидно, потягне за собою необхідність продовження перекидання сюди ним ДОДАТКОВИХ сил і засобів. Навіть просто тому, що це розширення потрібно заповнювати якимись військами.

Іншими словами, вся ця російська офензива північніше та північно-східніше Харкова ризикує перетворитися на такий собі "пилесос" для російських резервів, потрібних зовсім в інших місцях.

По суті, з поки незрозумілих для мене причин російське командування розпочало свою літню кампанію 2024 року із зовсім необов'язкового для себе "напруження" на ще одному операційному напрямку. Причому почало це робити явно недостатніми для якогось значного оперативного результату силами.

Зрозуміло, що противник прагне прикувати на цей напрямок якомога більше сил і резервів ЗСУ. Але тут він вже став своєрідним "заручником" ситуації.

Для того, аби примусити ЗСУ стягнути сюди свої резерви, йому потрібно наступати (або принаймні пробувати це робити) майже у режимі "нон-стоп". Без цього у серйозність намірів російського командування "прорватися в Харків" (нехай навіть на тили українського угрупування на Куп'янському напрямку) українське командування просто не повірить.

А для цього потрібно ПОСТІЙНО кидати у цей наступ свіжі сили. Однак, якщо ти маєш намір наступати "по-справжньому" десь на іншому напрямку, це стає певною проблемою. Бо "на все й зразу" сил може й не вистачити.

Більше того, якщо ЗСУ якось "не так" реагує на твій наступ на "допоміжному" напрямку (наприклад, не перекидає туди свої основні резерви), про який ти заявив "майже офіційно" ще ЗАЗДАЛЕГІДЬ, то що залишається в такому разі?

Вірно, перетворити "допоміжний" наступ в основний. Бо рано чи пізно, але наступить момент, коли "допоміжний" та запланований "основний" наступи увійдуть у режим протиріччя одне одному, в першу чергу, у сенсі використання накопичених резервів і ресурсів.

Чим далі буде продовжуватись "допоміжний" наступ, висмоктуючи резерви, тим менше шансів для успіху буде залишатися на основному, для якого й призначались ці самі резерви.

Тому російському командуванню так чи інакше доведеться зробити у певний момент одну з двох речей:

- або припинити "допоміжний" наступ і перегрупувати основну частину сил та засобів на "основний" напрямок,
- або перетворити "допоміжний" у "основний", відкоректувавши свої початкові плани на кампанію и сконцентрувавши на "допоміжному" напрямку основні резерви, які початково призначались для іншого напрямку.

Спроба, вибачте мене за мій французький, "всидіти однією сракою на двох стільцях", тобто вести наступ ОДНОЧАСНО на двох напрямках основною масою своїх резервів, у даному випадку неможлива просто тому, що вона ризикує знову перетворитися у піврічний штурм якоїсь чергової "авдіївки" з морем трупів.

Причому шанси "хоч десь прорватися" при спробі наступати ЗРАЗУ на ДВОХ операційних напрямках для росіян в такому разі різко впадуть. Просто тому, що по-справжньому БОЄЗДАТНИХ резервів рівня дивізія-корпус, не кажучи вже про армію, у росіян дуже обмежена кількість. Тим більше що вони самі "***********" це становище, прагнучи наступати скрізь і зразу.

Згадайте, щоб "взяти Авдіївку", їм знадобилося сконцентрувати на цій порівняно вузькій смузі 3 загальновійськових армії + окрему танкову дивізію, не рахуючи орду "приданих" частин і підрозділів рівня "окремий батальйон", "полк". При цьому довелося суттєво обмежити розмах наступальних дій на інших операційних напрямках.

Тому, коли ми спробуємо подивитись на ситуацію, "трохи відірвавшись" від Харківського операційного напрямку, то стане цілком зрозуміло, що головне завдання російького командування зараз - приховати напрямок свого справжнього "головного наступу" на літню кампанію. Добитися у цьому сенсі стратегічноїй дуже бажано оперативної раптовості.

Для нього це стає ще більш актуальним, тому що обсяги військово-технічної допомоги Україні з боку наших країн-партнерів, очевидно, мають певні перспективи ДО ЗРОСТАННЯ (нехай повільно та поступово), й відповідно шанси ЗСУ на успішне проведення стратегічної оборонної операції протягом кампанії 2024 року також зростають.

Росіян починає "підтискати" час, треба встигнути до "контрольного моменту" восени цього року створити "сильные позиции по Украине". До речі, оті всі вибрики про "війну з НАТой" та "ядрьоной боНбой" саме з цієї "опери".

Насправді, як на мене, в кремлі вже все зрозуміли. Широкомасштабна війна "в довгу" не для них. Хоча, звісно, "попытаться можно".

Але, думаю, цьогорічна спроба буде для них останньою з можливих. Далі, після неї, якщо вона не вдасться, як вони самі кажуть, - "по нисходящей".

Завдання для нашої держави - встояти цього року.
показати весь коментар
23.05.2024 15:38 Відповісти
да вам в генштаб к сырскому надо. быстрей бегите в тцк
показати весь коментар
23.05.2024 15:45 Відповісти
Це цитата зі свіжого Костянтина Машовця.
показати весь коментар
23.05.2024 15:46 Відповісти
Тут є ціла секта "свідків відволікання сил ЗСУ з гарячих напрямків". Кожний рип кацапів - це відволікання.

Те, що кацапи як правило створюють при наступі перевагу в о/с у 5-7 разів, і таким чином відволікають свої, набагато більші сили з гарячих напрямків для "свідків" не аргумент.

Вчора вони цілий день свідчили про відволікання.

Машовець для них не авторитет. Там рівень - прапорщик Жданов, максимум - старлей Світан...
показати весь коментар
23.05.2024 16:33 Відповісти
Машовець ще до початку цього наступу писав, що основна ціль - таки відволікання резервів, щоб вдарити в іншому місці. Але щось пошло нє так.

Зрозуміло, що противник прагне прикувати на цей напрямок якомога більше сил і резервів ЗСУ. Але тут він вже став своєрідним "заручником" ситуації.

Для того, аби примусити ЗСУ стягнути сюди свої резерви, йому потрібно наступати (або принаймні пробувати це робити) майже у режимі "нон-стоп". Без цього у серйозність намірів російського командування "прорватися в Харків" (нехай навіть на тили українського угрупування на Куп'янському напрямку) українське командування просто не повірить.

Більше того, якщо ЗСУ якось "не так" реагує на твій наступ на "допоміжному" напрямку (наприклад, не перекидає туди свої основні резерви), про який ти заявив "майже офіційно" ще ЗАЗДАЛЕГІДЬ, то що залишається в такому разі?
показати весь коментар
23.05.2024 16:35 Відповісти
у бахмуті було інакше?
показати весь коментар
23.05.2024 15:41 Відповісти
Точно також. Вони будуть херячити той Вовчанськ як Бахмут усім, що є, поки там порожнє місце не залишиться і доведеться відступати
показати весь коментар
23.05.2024 15:55 Відповісти
Це все було б чудово, якби наші Герої були безсмертні....
показати весь коментар
23.05.2024 15:44 Відповісти
тут зав*язли, а там-просунулись? Нєт худа бєз дабра, так у вас кажуть, Ємєля?
показати весь коментар
23.05.2024 15:45 Відповісти
У здачі українських територій винні два зе генерати -це зе гнида та срирський рука непідіймається писати їхні "регалії"
показати весь коментар
23.05.2024 15:48 Відповісти
Чергова піздьож срирського на вимогу зеленського
показати весь коментар
23.05.2024 15:58 Відповісти
сырский - тот ещё источник
показати весь коментар
23.05.2024 16:12 Відповісти
Похоже, что это сообщение готовилось для пианиста, но попало в открытый доступ.
показати весь коментар
23.05.2024 16:14 Відповісти
Так кацапи ж хотіли розтягнути фронт, а раз їх не вдалось відкинути то задум вдався.
показати весь коментар
23.05.2024 16:23 Відповісти
Різні розвідки до наступу з 10 травня називали чисельність угруповання перед Харковом на територіії РФ 35-50-75 тис. Зайшли чисельністю 2,5 тис. Тепер їм чомусь треба резерви стягувати з інших напрямків. Щось тут не в'яжеться. Навіть при тих втратах, що оприлюднюються, - 250 за добу - вони могли двічі- тричі замістити ті 2.5 тис., що завели, без резервів з інших напрямків. Або їх накопичили значно менше, або вони не боєздатні. У варіант, що вони такі хитрі і вичікують прориву фронту щоб зайти, мені не віриться.
показати весь коментар
23.05.2024 16:25 Відповісти
Сырский констатирует факт.Но не отвечает, почему враг получает возможность минировать нашу территорию.Где те действия, чтобы этого не происходило.?Вопрос не только в освобождении Волчанска и не дать ему продвинутся, а не останавливаться и выгнать за границу на конкретном участке фронта.Любая маленькая уступка врагу будет затягивать войну или ускорять к замораживанию конфликта.
показати весь коментар
23.05.2024 16:28 Відповісти
Можно узнать как возможна заморозка конфликта, если одна сторона категорически против, русские сказали что готовы к переговорам, но боевые действия продолжаться и во время переговоров, одно другому не мешает.
показати весь коментар
23.05.2024 18:27 Відповісти
Вполне возможно.Боевые действия не мешают начать переговоры. Наши партнёры, да и не только, ищут пути, дипломатическим путём, прекращения боевых действий между рф и Украиной.И такая ситуация ,замороженного конфликта уже была.С 2014 по 2022г даже с участием Меркель и Оланд.,Почему не может произойти также? А вот когда Зеленский отвёл войска в чистое поле,а затем вновь возобновились трёхконтактные группы с очередным бла,бла.бла и только полный идиот не воспользуется этим.А КГБисты не такие дураки .сразу напали на Украину для достижения своей цели по уничтожению Украины.Даже желанием многих стран достичь прекращения боевых столкновений,можно с их помощью перейти в режим замороженного конфликта,без достижения целей как рф так и Украины. Уверен,что это будет только временной передышкой по двум причинам1)империям свойственно расширятся.2) ДНК шовинизма росиян живуч веками.Для исчезновения рашизма,точно как и фашизм,первоочередного виновника войн, необходима только победа над ним.А победа над рф заключается в первую очередь,как над фашисткой германией в полной капитуляции каждого немца и осознанием себя преступником перед человечеством.А также рф должна развалиться на отдельные национальные суверенные государства.Теперь у ФРГ на тысячилетия не возникнет желание нападать на суверенные государства.Защищаться от рашизма (блок НАТО,ООН.Любые соглашения и договора и т.п) - это и есть элемент замороженного конфликта,но не борьба на его уничтожение.
показати весь коментар
23.05.2024 22:47 Відповісти
Два Минска и Стамбул, ещё "хватило ума" у некоторых хвастаться как мы ловко русню нае*бали, ты сам поверил бы четвёртый раз? Не будет заморозки конфликта.
показати весь коментар
23.05.2024 23:24 Відповісти
Особенно поверил *посмотреть в глаза путлера,договориться посредине,перестать стрелять*. Точно также, ой как верил..... всем Минскам,Стамбулам,трёхконтактны урегулеровщикам(Козак - Ермак) и переговорам с рф о прекращении войны,что с уст зеленского,что с уст путлера и любого зарубежного политика. .Поэтому любые переговоры на данный момент к положительному результату не приведут Для Украины это будет преступлением,а рф в ближайшее годы не примет условий выдвинутые правительством Украины.Когда закончится война никому не известно.А вот чтобы не было на некоторое время вооружённых столкновений, вполне возможно заморозка ситуации и это будет очередная сверхглупость, которую множество раз делала нынешняя власть. И зачастую слышу от парламентариев, в основном от слуг,прекратить боевые столкновения, соглашаясь на временную оккупацию наших территорий.Главной ближайшей задачей для Украины и Запада не допустить продвижения рф в глубь Украины и не в коем случае не потерять суверенность.Утверждение твоё *не будет заморозки конфликта* означает, что война будет продолжаться до полного поражения рашизма.Для того чтобы понять друг друга, надо придти к одинаковой трактовки выражения *замороженный конфликт*.Да и конфликт с рф начал проявляться с 1996г. и к сожалению большинство сограждан этого не замечали и способствовали его развитию.
показати весь коментар
24.05.2024 01:05 Відповісти
рашисти ніколи не признают себя преступником перед человечеством
показати весь коментар
24.05.2024 03:34 Відповісти
Авдіївський Лев,як завжди,дав точну оцінку....
показати весь коментар
23.05.2024 17:24 Відповісти
До цього все списували на відсутність допомоги Заходу.Тепер допомога є ...але у генерала Відступу продовжуються проблеми з МТЗ,************,дронами,РЕБ і всім на світі...
показати весь коментар
23.05.2024 17:27 Відповісти
людей тепер не вистачає...
показати весь коментар
24.05.2024 03:35 Відповісти
А шо безумна?
показати весь коментар
23.05.2024 18:31 Відповісти
Да,увязли ,но они увязли на Украине 3 год, не за горами. Сколько людской жизней погибло, увязли. Думать как остановить кацапа ,остановить кровопролитие...
показати весь коментар
23.05.2024 18:50 Відповісти
Кто его спрашивать будет?Вам не надо путать, рашизм и росиянин или немец и фашизм.Фашизм был побеждён не в 1945,а только после подписания хельсинских соглашений в начале 70х.После второй мировой Германия стало другой чем той которая была до войны.Несмотря на то что разделина на различные строи.Да и сейчас в ФРГ ещё виден этот отпечаток и восточные немцы.ещё те перлы.Но фашизм там никогда не будет принят любым немцем.С рашизмом необходимо вести жёсткую войну, что к сожалению не делалось после 2ой мировой,а только защищались.И эта опухоль начала созревать после распада союза с 1993.А свой план рф по уничтожению Украину стала осуществлять с 1996. А прямой путь к войне стал очевиден после харьковских соглашений.И всё это время наш народ,независимо от симпатий к нашему идолу.доброму царю.иконе и т.п., этого не замечал, Им пох..... был собственный дом Украина.И не мог себе представить, что мы будем воевать с росиянами.Только считаные единицы могли чётко видеть к чему это ведёт.Убеждён,что такие явления как фашизм,рашизм могут существовать только в закрытых обществах(что-то на подобие Северной Корее). и непременно потерпит поражение перед человечеством.А вот когда это произойдёт,никто не скажет.При моей жизни этого не будет,возраст не позволяет.Росиянин станет другим,только после распада рф на отдельные национальные суверенные государства.Вот в этом и будет заключаться капитуляция.А вот дипломатическим путём это не произойдёт.какой бы гениальной не была бы формула мира.И дипломатия это здорово,но к сожалению она ведёт к переговорам о разрешении спорных вопросов и зачастую приводит не к результатам,а лишь снимает напряжения конфликтов.т.е. заморажианию существующего.Мир не стоит на месте,всё меняется и поэтому *никогда не говорите никогда*
показати весь коментар
24.05.2024 12:59 Відповісти
вуличні бої це великі втрати з обох боків, проста математика в кого м'яса більше.
показати весь коментар
23.05.2024 19:06 Відповісти
Кто там завяз, а кто отвяз, а кто нырнул не глубоко но с камнем---значения уже не имеет. Волчанска как города уже нет. Конечно что то уцелеет, домики на окраине, столбы где какие. Но возвращаться некуда. Последними выезжали совсем старые. Бой идёт за развалины. Но кацапы не у себя.
показати весь коментар
23.05.2024 19:41 Відповісти
Враг безуспешно пытается отойти, но ежедневно захватывает новые позиции.
показати весь коментар
23.05.2024 19:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
23.05.2024 20:28 Відповісти
Сирський гєніальний полководець - затягнув кацапів у пастку під Харьків. Відтянув та сковав їх резерви, які вони прагнули пустити на облогу Часів Яра.
показати весь коментар
23.05.2024 22:51 Відповісти
В Бахмуте и Авдеевке также завязли... Но ты, Сырок, сдал их!
показати весь коментар
23.05.2024 23:50 Відповісти
Місто знищують,укріплень не було,мін не було,кошти розікрали. Нажаль владу захопили злочинці
показати весь коментар
24.05.2024 07:35 Відповісти
 
 