Росіяни зав’язли у вуличних боях за Вовчанськ. Ворог безуспішно намагається підтримати активні штурмові дії, - Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі Сирський перебуває в частинах Східного фронту.

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно.

В районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

За словами головнокомандувача ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

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"Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів", - зазначив Сирський.

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Він також додав, що окупанти наступають як з використанням бронетехніки, так і пішки, нерідко - на мотоциклах та багі.

"На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше. Ключова мета моєї роботи - вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ, посилення резервами, тощо", - підсумував він.

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