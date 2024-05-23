Россияне увязли в уличных боях за Волчанск. Враг безуспешно пытается поддержать активные штурмовые действия, - Сырский

Главнокомандующий Александр Сырский рассказал о ситуации на Восточном фронте.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас Сырский находится в частях Восточного фронта.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

В районе Липцев враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск", - говорится в сообщении.

По словам главнокомандующего ВСУ, на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.

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"Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения.

Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений", - отметил Сырский.

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Он также добавил, что оккупанты наступают как с использованием бронетехники, так и пешком, нередко - на мотоциклах и багги.

"На других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Ключевая цель моей работы - изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и т.д.", - подытожил он.

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