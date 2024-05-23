Россияне увязли в уличных боях за Волчанск. Враг безуспешно пытается поддержать активные штурмовые действия, - Сырский
Главнокомандующий Александр Сырский рассказал о ситуации на Восточном фронте.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас Сырский находится в частях Восточного фронта.
"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.
В районе Липцев враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций наших войск", - говорится в сообщении.
По словам главнокомандующего ВСУ, на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.
"Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения.
Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений", - отметил Сырский.
Он также добавил, что оккупанты наступают как с использованием бронетехники, так и пешком, нередко - на мотоциклах и багги.
"На других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Ключевая цель моей работы - изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и т.д.", - подытожил он.
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а куди поділися відосики про старий мотлох
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2. Тепер деякі суб'єктивні думки "з приводу".
Враховуючи той факт, що й на Вовчанському напрямку, й по напрямку на с. Липці почали фіксуватися підрозділи зі складу повітряно-десантних військ (пдв) противника, очевидно, його командування продовжує "стаскивать" на цей напрямок сили й засоби з ІНШИХ напрямків, "дЮсант" у російському війську традиційно використовують у якості "пожежної команди".
Причому, наскільки я розумію, противник прагне РОЗШИРИТИ смугу дії своїх військ на Харківському операційному напрямку, що, очевидно, потягне за собою необхідність продовження перекидання сюди ним ДОДАТКОВИХ сил і засобів. Навіть просто тому, що це розширення потрібно заповнювати якимись військами.
Іншими словами, вся ця російська офензива північніше та північно-східніше Харкова ризикує перетворитися на такий собі "пилесос" для російських резервів, потрібних зовсім в інших місцях.
По суті, з поки незрозумілих для мене причин російське командування розпочало свою літню кампанію 2024 року із зовсім необов'язкового для себе "напруження" на ще одному операційному напрямку. Причому почало це робити явно недостатніми для якогось значного оперативного результату силами.
Зрозуміло, що противник прагне прикувати на цей напрямок якомога більше сил і резервів ЗСУ. Але тут він вже став своєрідним "заручником" ситуації.
Для того, аби примусити ЗСУ стягнути сюди свої резерви, йому потрібно наступати (або принаймні пробувати це робити) майже у режимі "нон-стоп". Без цього у серйозність намірів російського командування "прорватися в Харків" (нехай навіть на тили українського угрупування на Куп'янському напрямку) українське командування просто не повірить.
А для цього потрібно ПОСТІЙНО кидати у цей наступ свіжі сили. Однак, якщо ти маєш намір наступати "по-справжньому" десь на іншому напрямку, це стає певною проблемою. Бо "на все й зразу" сил може й не вистачити.
Більше того, якщо ЗСУ якось "не так" реагує на твій наступ на "допоміжному" напрямку (наприклад, не перекидає туди свої основні резерви), про який ти заявив "майже офіційно" ще ЗАЗДАЛЕГІДЬ, то що залишається в такому разі?
Вірно, перетворити "допоміжний" наступ в основний. Бо рано чи пізно, але наступить момент, коли "допоміжний" та запланований "основний" наступи увійдуть у режим протиріччя одне одному, в першу чергу, у сенсі використання накопичених резервів і ресурсів.
Чим далі буде продовжуватись "допоміжний" наступ, висмоктуючи резерви, тим менше шансів для успіху буде залишатися на основному, для якого й призначались ці самі резерви.
Тому російському командуванню так чи інакше доведеться зробити у певний момент одну з двох речей:
- або припинити "допоміжний" наступ і перегрупувати основну частину сил та засобів на "основний" напрямок,
- або перетворити "допоміжний" у "основний", відкоректувавши свої початкові плани на кампанію и сконцентрувавши на "допоміжному" напрямку основні резерви, які початково призначались для іншого напрямку.
Спроба, вибачте мене за мій французький, "всидіти однією сракою на двох стільцях", тобто вести наступ ОДНОЧАСНО на двох напрямках основною масою своїх резервів, у даному випадку неможлива просто тому, що вона ризикує знову перетворитися у піврічний штурм якоїсь чергової "авдіївки" з морем трупів.
Причому шанси "хоч десь прорватися" при спробі наступати ЗРАЗУ на ДВОХ операційних напрямках для росіян в такому разі різко впадуть. Просто тому, що по-справжньому БОЄЗДАТНИХ резервів рівня дивізія-корпус, не кажучи вже про армію, у росіян дуже обмежена кількість. Тим більше що вони самі "***********" це становище, прагнучи наступати скрізь і зразу.
Згадайте, щоб "взяти Авдіївку", їм знадобилося сконцентрувати на цій порівняно вузькій смузі 3 загальновійськових армії + окрему танкову дивізію, не рахуючи орду "приданих" частин і підрозділів рівня "окремий батальйон", "полк". При цьому довелося суттєво обмежити розмах наступальних дій на інших операційних напрямках.
Тому, коли ми спробуємо подивитись на ситуацію, "трохи відірвавшись" від Харківського операційного напрямку, то стане цілком зрозуміло, що головне завдання російького командування зараз - приховати напрямок свого справжнього "головного наступу" на літню кампанію. Добитися у цьому сенсі стратегічноїй дуже бажано оперативної раптовості.
Для нього це стає ще більш актуальним, тому що обсяги військово-технічної допомоги Україні з боку наших країн-партнерів, очевидно, мають певні перспективи ДО ЗРОСТАННЯ (нехай повільно та поступово), й відповідно шанси ЗСУ на успішне проведення стратегічної оборонної операції протягом кампанії 2024 року також зростають.
Росіян починає "підтискати" час, треба встигнути до "контрольного моменту" восени цього року створити "сильные позиции по Украине". До речі, оті всі вибрики про "війну з НАТой" та "ядрьоной боНбой" саме з цієї "опери".
Насправді, як на мене, в кремлі вже все зрозуміли. Широкомасштабна війна "в довгу" не для них. Хоча, звісно, "попытаться можно".
Але, думаю, цьогорічна спроба буде для них останньою з можливих. Далі, після неї, якщо вона не вдасться, як вони самі кажуть, - "по нисходящей".
Завдання для нашої держави - встояти цього року.
Те, що кацапи як правило створюють при наступі перевагу в о/с у 5-7 разів, і таким чином відволікають свої, набагато більші сили з гарячих напрямків для "свідків" не аргумент.
Вчора вони цілий день свідчили про відволікання.
Машовець для них не авторитет. Там рівень - прапорщик Жданов, максимум - старлей Світан...
Зрозуміло, що противник прагне прикувати на цей напрямок якомога більше сил і резервів ЗСУ. Але тут він вже став своєрідним "заручником" ситуації.
Для того, аби примусити ЗСУ стягнути сюди свої резерви, йому потрібно наступати (або принаймні пробувати це робити) майже у режимі "нон-стоп". Без цього у серйозність намірів російського командування "прорватися в Харків" (нехай навіть на тили українського угрупування на Куп'янському напрямку) українське командування просто не повірить.
Більше того, якщо ЗСУ якось "не так" реагує на твій наступ на "допоміжному" напрямку (наприклад, не перекидає туди свої основні резерви), про який ти заявив "майже офіційно" ще ЗАЗДАЛЕГІДЬ, то що залишається в такому разі?