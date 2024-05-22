Воины 82-й ОДШБр уничтожили группу российской пехоты в Волчанске. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили группу российской пехоты в Волчанске на Харьковском направлении.

Десантникам удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, которая пыталась продвигаться по населенному пункту, передает Цензор.НЕТ.

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