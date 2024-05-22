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Воины 82-й ОДШБр уничтожили группу российской пехоты в Волчанске. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили группу российской пехоты в Волчанске на Харьковском направлении.

Десантникам удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, которая пыталась продвигаться по населенному пункту, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Волчанск (388) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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Бадьора музика...
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22.05.2024 21:14 Ответить
Смерть кацапам! Нашим хлопцям Божого благословіння.
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22.05.2024 23:16 Ответить
бой в крыму, все в дыму, них.я не видно...
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22.05.2024 23:20 Ответить
В Крыму еще будет.
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23.05.2024 02:33 Ответить
 
 