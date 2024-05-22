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Воїни 82 ОДШБр знищили групу російської піхоти у Вовчанську. ВIДЕО

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську на Харківському напрямку. 

Десантникам вдалося подавити вогнем та знищити ворожу групу, яка намагалася просуватися населеним пунктом, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники бригади "Помста" нищать позиції та техніку окупантів з українського БпЛА Vampire. ВIДЕО

Автор: 

Вовчанськ (416) 82 окрема десантно-штурмова бригада (60)


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Бадьора музика...
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22.05.2024 21:14 Відповісти
Смерть кацапам! Нашим хлопцям Божого благословіння.
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22.05.2024 23:16 Відповісти
бой в крыму, все в дыму, них.я не видно...
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22.05.2024 23:20 Відповісти
В Крыму еще будет.
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23.05.2024 02:33 Відповісти
 
 