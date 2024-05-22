Воїни 82 ОДШБр знищили групу російської піхоти у Вовчанську. ВIДЕО
Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили групу російської піхоти у Вовчанську на Харківському напрямку.
Десантникам вдалося подавити вогнем та знищити ворожу групу, яка намагалася просуватися населеним пунктом, передає Цензор.НЕТ.
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юрий Шмалько #512164
показати весь коментар22.05.2024 21:14 Відповісти Мені подобається 5
время
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valery #582262
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pacerhard melina
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