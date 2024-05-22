Прикордонники бригади "Помста" нищать позиції та техніку окупантів з українського БпЛА Vampire. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" з БпЛА Vampire скинули вибухівки на позиції окупантів біля Курдюмівки Бахмутського району, знищивши військову техніку і живу силу ворога.

Відповідне відео було опубліковано в телеграм-каналі Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

БпЛА Vampire скинув вибухівку на російські позиції вночі. У результаті роботи було знищено транспортні засоби ворога, а також ліквідовано кількох окупантів. На оприлюдненому відео показано, як Vampire здійснює кілька точних скидів, підриваючи техніку росіян.

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