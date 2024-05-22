Прикордонники бригади "Помста" нищать позиції та техніку окупантів з українського БпЛА Vampire. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" з БпЛА Vampire скинули вибухівки на позиції окупантів біля Курдюмівки Бахмутського району, знищивши військову техніку і живу силу ворога.
Відповідне відео було опубліковано в телеграм-каналі Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
БпЛА Vampire скинув вибухівку на російські позиції вночі. У результаті роботи було знищено транспортні засоби ворога, а також ліквідовано кількох окупантів. На оприлюдненому відео показано, як Vampire здійснює кілька точних скидів, підриваючи техніку росіян.
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Sergei M #570318
показати весь коментар22.05.2024 20:20 Відповісти Мені подобається 2
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donpeppone
показати весь коментар22.05.2024 23:01 Відповісти Мені подобається 2
Mawka Lisowyj
показати весь коментар23.05.2024 00:41 Відповісти Мені подобається 0
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