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Прикордонники бригади "Помста" нищать позиції та техніку окупантів з українського БпЛА Vampire. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" з БпЛА Vampire скинули вибухівки на позиції окупантів біля Курдюмівки Бахмутського району, знищивши військову техніку і живу силу ворога.

Відповідне відео було опубліковано в телеграм-каналі Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

БпЛА Vampire скинув вибухівку на російські позиції вночі. У результаті роботи було знищено транспортні засоби ворога, а також ліквідовано кількох окупантів. На оприлюдненому відео показано, як Vampire здійснює кілька точних скидів, підриваючи техніку росіян.

Також дивіться: Бійці "Азову" знищують піхоту скидами боєприпасів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235) Донецька область (8459)


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Розрахунок вражає! Але куди був останній скид?
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22.05.2024 20:20 Відповісти
Там кацап відпочивав.
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22.05.2024 23:01 Відповісти
а третю впусту скинули.
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23.05.2024 00:41 Відповісти
 
 