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Бійці "Азову" знищують піхоту скидами боєприпасів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів 12-ої бригади "Азов" Національної гвардії України знищили групу ворожих піхотинців скидами боєприпасів на Кремінському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба "Азову", передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920)


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шикарно, хлопці !!!!

сподіваємось ви станете ось такими поважними депутатами Ради:
сенатор Линдси Грэм* - внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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22.05.2024 18:41 Відповісти
Така якась кровава атмосфера - хтось з метців малював у чорно - білому - ЗСУ у червоно- білому - але яскраво.
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22.05.2024 18:41 Відповісти
прості гранати найдієвіші у знищенні окупантів.
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22.05.2024 19:23 Відповісти
Як там петиція по Азову? Видадуть їм західну зброю, чи будуть воювати радянським металоломом?
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22.05.2024 19:25 Відповісти
Slava Солдатам Великой Ukrainy..Жги тварей с болот мацковии..
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22.05.2024 19:58 Відповісти
 
 