Бійці "Азову" знищують піхоту скидами боєприпасів на Кремінському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів 12-ої бригади "Азов" Національної гвардії України знищили групу ворожих піхотинців скидами боєприпасів на Кремінському напрямку.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба "Азову", передає Цензор.НЕТ.
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