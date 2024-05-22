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Бойцы "Азова" уничтожают пехоту сбросами боеприпасов на Кременском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов 12-й бригады "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожили группу вражеских пехотинцев сбросами боеприпасов на Кременском направлении.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба "Азова", передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538)


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шикарно, хлопці !!!!

сподіваємось ви станете ось такими поважними депутатами Ради:
сенатор Линдси Грэм* - внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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22.05.2024 18:41 Ответить
Така якась кровава атмосфера - хтось з метців малював у чорно - білому - ЗСУ у червоно- білому - але яскраво.
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22.05.2024 18:41 Ответить
прості гранати найдієвіші у знищенні окупантів.
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22.05.2024 19:23 Ответить
Як там петиція по Азову? Видадуть їм західну зброю, чи будуть воювати радянським металоломом?
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22.05.2024 19:25 Ответить
Slava Солдатам Великой Ukrainy..Жги тварей с болот мацковии..
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22.05.2024 19:58 Ответить
 
 