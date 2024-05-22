Бойцы "Азова" уничтожают пехоту сбросами боеприпасов на Кременском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов 12-й бригады "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожили группу вражеских пехотинцев сбросами боеприпасов на Кременском направлении.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба "Азова", передает Цензор.НЕТ.
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