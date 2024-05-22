Иностранный наемник армии РФ пытается объяснить, как он получил ранение на Донетчине: "Три дрона, форест". ВИДЕО

Россия привлекает наемников из африканских стран для войны в Украине. В частности, наемник из Гвинеи рассказал, что получил ранение в Донецкой области, сутки провел в лесу после осколочного ранения от прилета украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком случае сообщили пропагандистские СМИ.

"20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольно находится несколько месяцев. За это время русский язык почти не успел выучить, что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, интернет-переводчик с французского работает плохо. На ломаном русском и жестах рассказал, как был ранен", - сообщают российские СМИ.

"Три дрона, форест, потом мой друг и командир..." - говорит иностранный наемник.

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Напомним, ранее мы сообщали, что пилоты подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении выследили темнокожего наемника армии России.

Незадолго до этого, очередной иностранный наемник пытался отбиваться палкой от украинского дрона.