Иностранный наемник армии РФ пытается объяснить, как он получил ранение на Донетчине: "Три дрона, форест". ВИДЕО
Россия привлекает наемников из африканских стран для войны в Украине. В частности, наемник из Гвинеи рассказал, что получил ранение в Донецкой области, сутки провел в лесу после осколочного ранения от прилета украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком случае сообщили пропагандистские СМИ.
"20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольно находится несколько месяцев. За это время русский язык почти не успел выучить, что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, интернет-переводчик с французского работает плохо. На ломаном русском и жестах рассказал, как был ранен", - сообщают российские СМИ.
"Три дрона, форест, потом мой друг и командир..." - говорит иностранный наемник.
Напомним, ранее мы сообщали, что пилоты подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении выследили темнокожего наемника армии России.
Незадолго до этого, очередной иностранный наемник пытался отбиваться палкой от украинского дрона.
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Енімалз, енімалз, анімвлз...
Ін зе мідл офф - Іван Сусанін.
Ви бачили, що в секторі Газа діється?
ХАМАС тепер - безневинні жертви.
7 жовтня? Всі забули.
Палестинські діти - у всіх на слуху.
Агресор - це жертва. Жертва - це агресор.
Тримаймо кулаки, щоб у них вийшло те, що у дрона не вийшло...
Було б набагато кумедніше, якби до тих искулабів завітало ось це https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0&pp=ygUX0LDRhtGG0LrQsNGPINCx0LXQu9C60LA%3D чудо-звірятко .
ними повняться «деревни», як на нас - то села.
«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,
Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.
Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,
На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
Трееееш!
Направду він хотів вполювати та з'їсти Стефанчука!
Це не ворог. Він з Гвінеї. Побачив рекламу чи рекрутера і повівся виключно на гроші. Це наше недоопрацювання. З Південної Америки набираємо, а з Африки ні (нє, ну був у нас якийсь час персонаж з Лівії. Але понюхав пробку. Пішов назад до верблюдів.
Просто, у нас, в ЗСУ, все робиться професійно. Як не парадоксально, але у нас з самого початку були іспаномовні українці з бойовим досвідом. Під англомовних теж завжди були англомовні українські командири.
Але хто знає арабський, берберський, зулу чи банту?
От тоді, повір мені, друже. Твоє сприйняття перевернеться на 180.
Пусть там рекламирует " русский " мир.