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Новости Видео Война
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Иностранный наемник армии РФ пытается объяснить, как он получил ранение на Донетчине: "Три дрона, форест". ВИДЕО

Россия привлекает наемников из африканских стран для войны в Украине. В частности, наемник из Гвинеи рассказал, что получил ранение в Донецкой области, сутки провел в лесу после осколочного ранения от прилета украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком случае сообщили пропагандистские СМИ.

"20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольно находится несколько месяцев. За это время русский язык почти не успел выучить, что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, интернет-переводчик с французского работает плохо. На ломаном русском и жестах рассказал, как был ранен", - сообщают российские СМИ.

"Три дрона, форест, потом мой друг и командир..." - говорит иностранный наемник.

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Напомним, ранее мы сообщали, что пилоты подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении выследили темнокожего наемника армии России.

Незадолго до этого, очередной иностранный наемник пытался отбиваться палкой от украинского дрона.

Автор: 

армия РФ (19224) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+25
мавпа ******
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22.05.2024 17:46
+21
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22.05.2024 18:24
+15
Три дрона на цього бабуина це вже забагато почесті але треба було і четвертим добити гниду
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22.05.2024 17:48
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мавпа ******
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22.05.2024 17:46 Ответить
Три дрона на цього бабуина це вже забагато почесті але треба було і четвертим добити гниду
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22.05.2024 17:48 Ответить
Дык, он говорил шо их было 3 чела. по дрону на орка -дешевле, чем если они будут по нам стрелять. А в Африке много идейных негров. Но есть и такие, кто считает, что все бледнолицые мира им должны(за эксплуатацию Африки),там даже считают, что и Украина им должна определенную долларовую сумму.
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22.05.2024 18:03 Ответить
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22.05.2024 18:24 Ответить
2 ноги - чьорные и две руки, и одна голова...А ШО ДЕЛАТЬ(по пьяне)...ХЕХ...
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22.05.2024 18:34 Ответить
Форест Гамп?
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22.05.2024 17:48 Ответить
Темношкірий з броньованою шкірою виявився? Аж три дрона треба було щоб в сраку поранить.
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22.05.2024 17:50 Ответить
Воно просто скакало як макака і оператор не міг прицілитись.
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22.05.2024 17:57 Ответить
Три дрона, форест… - і серед цього найманий довбень …. жалкую що недобили..
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22.05.2024 17:50 Ответить
гвінейський шахтёр бамбаса )
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22.05.2024 17:51 Ответить
Форест, форест, форест...
Енімалз, енімалз, анімвлз...
Ін зе мідл офф - Іван Сусанін.
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22.05.2024 17:57 Ответить
Темношкірий пи*арас
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22.05.2024 17:58 Ответить
чому ця мавпа спокійно лежить на чистому ліжку в лікарняній палаті?? воно має сидіти в ямі на залізному ланцюгу
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22.05.2024 17:59 Ответить
У оплот-TV спросите.
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22.05.2024 18:30 Ответить
Забавно, как кацапье наемников, вербуемых ими за бабло из Африки, называет "добровольцами", а тех, кто приезжает из цивилизованных стран за свой счет воевать за Украину - "наемниками".
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22.05.2024 18:00 Ответить
Підміна понять - стандартний прийом маніпуляції русні.
Ви бачили, що в секторі Газа діється?
ХАМАС тепер - безневинні жертви.
7 жовтня? Всі забули.
Палестинські діти - у всіх на слуху.
Агресор - це жертва. Жертва - це агресор.
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22.05.2024 18:04 Ответить
Це як шпіони і розвідники.
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22.05.2024 19:58 Ответить
Гамадрил хренов, Україна не Гвінея, тут бананів нема.
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22.05.2024 18:00 Ответить
Ще й це падло лікувати й утримувати!
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22.05.2024 18:02 Ответить
хоть новость почитайте прежде чем комментить))))))
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22.05.2024 18:07 Ответить
Пані Марино, цього ноусера силкуються полагодити зайвохромосомні дохторі.
Тримаймо кулаки, щоб у них вийшло те, що у дрона не вийшло...
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22.05.2024 18:19 Ответить
шоб они были с бодуна
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22.05.2024 18:32 Ответить
То для них звична справа.
Було б набагато кумедніше, якби до тих искулабів завітало ось це https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0&pp=ygUX0LDRhtGG0LrQsNGPINCx0LXQu9C60LA%3D чудо-звірятко .
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22.05.2024 18:38 Ответить
Бiлочки, бiлочки, бiлочки веселi,

ними повняться «деревни», як на нас - то села.

«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,

Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.

Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,

На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
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22.05.2024 18:45 Ответить
Кода начинал читать , подумалось, шо вы напишешь, мол, було б кумеднiше, если бы кацапы с бодуна лечили негра .
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22.05.2024 18:49 Ответить
А зараз уявив іншу ситуацію: кацаподохторі (разом з бєлочкою) лікують ноусера (також з бєлочкою).
Трееееш!
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22.05.2024 18:56 Ответить
За банани працював?
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22.05.2024 18:07 Ответить
Не знайшлося у лісі пігмеїв(
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22.05.2024 18:15 Ответить
Він бреше! Я звинувачую! (с)
Направду він хотів вполювати та з'їсти Стефанчука!
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22.05.2024 18:16 Ответить
Тоді цього чунга-чангу зжерла б теща Коливана,бо хто ж тоді їй комірне за квартиру платитиме?
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09.06.2024 16:27 Ответить
Гадаю, інстинкт самозбереження їй підказав би, що так робити не треба. У того ноусера є багато родичів. І всі страшенно голодні...
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09.06.2024 22:11 Ответить
СТОП!

Це не ворог. Він з Гвінеї. Побачив рекламу чи рекрутера і повівся виключно на гроші. Це наше недоопрацювання. З Південної Америки набираємо, а з Африки ні (нє, ну був у нас якийсь час персонаж з Лівії. Але понюхав пробку. Пішов назад до верблюдів.

Просто, у нас, в ЗСУ, все робиться професійно. Як не парадоксально, але у нас з самого початку були іспаномовні українці з бойовим досвідом. Під англомовних теж завжди були англомовні українські командири.

Але хто знає арабський, берберський, зулу чи банту?
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22.05.2024 18:18 Ответить
Багато країн Африки франкомовні, тому що були французькими колоніями.
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22.05.2024 18:25 Ответить
Так, але хто вчив ту французську? більше за те скажу. Французи, що воювали в Україні рахом зі мною та були мені, українцю, побратимами - не знали англійську. От так і спілкувалися. І зовсім непогано виходило. Консі конса )))
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22.05.2024 20:20 Ответить
Він ідєйний лєнінєц. Адже вождь Лєнін воював проти білих.

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22.05.2024 18:32 Ответить
Влучний удар прикладом в челепу відразу навчає людиноподібного розуміння мови.
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22.05.2024 19:48 Ответить
Вони відмовляются вчити власну...і намагаються корчити з себе французів....
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22.05.2024 20:19 Ответить
Мобілізуйся. Послужи. Повоюй.
От тоді, повір мені, друже. Твоє сприйняття перевернеться на 180.
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22.05.2024 20:24 Ответить
Шоколадний заяць, від дрона втік мерзавець.
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22.05.2024 18:23 Ответить
https://youtu.be/oC9LpFfSz-w Для кацапок шоколадный леденец.
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22.05.2024 18:40 Ответить
Водка пил - арык валялся...
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22.05.2024 18:23 Ответить
скормить крокодилам в киевском зоопарке
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22.05.2024 18:26 Ответить
Сначала в плен возьмите.
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22.05.2024 18:55 Ответить
Ні, ціх не беруть хлопці в полон, нема бананів щоб кормити...
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22.05.2024 20:31 Ответить
найманців не треба брати у полон
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22.05.2024 19:04 Ответить
Покажіть мені де та ******** гвінея !!!!!!!!!!!!! Дайте мені багато набоїв і не кажіть мені що я расист !!!
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22.05.2024 19:13 Ответить
Жаль що не здохла ця мапута африканська..
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22.05.2024 19:16 Ответить
Поїде в Африку і буде розповідати, що в українських форестах водяться дрони...
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22.05.2024 19:24 Ответить
Россия привлекает наемников из 21 африканских стран .
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22.05.2024 20:00 Ответить
Громадяни, припиніть расистську реторику. Українській землі всі однакові, всіх перетравить.
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22.05.2024 20:14 Ответить
Класика:Я пльохо гаваріть по руські) фартовий ніга
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22.05.2024 21:46 Ответить
Кастрировать, отрезать пальцы рук и отправить домой.
Пусть там рекламирует " русский " мир.
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22.05.2024 22:54 Ответить
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23.05.2024 00:38 Ответить
максімка
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23.05.2024 01:32 Ответить
Ну, - Харе "по харе", сиди в джунглях ****! АРХ М
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23.05.2024 04:21 Ответить
тіпічний рюзьге )))))
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23.05.2024 10:41 Ответить
 
 