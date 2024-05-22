Іноземний найманець армії РФ намагається пояснити, як він отримав поранення на Донеччині: "Три дрона, форест". ВIДЕО
Росія залучає найманців із африканських країн для війни в Україні. Так, найманець із Гвінеї розповів, що отримав поранення на Донеччині, добу провів у лісі після уламкового поранення від прильоту українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про такий випадок повідомили пропагандистські ЗМІ.
"20-річний хлопець із Гвінеї на фронті добровільно перебуває декілька місяців. За цей час російську мову майже не встиг вивчити, що вкрай ускладнює спілкування. Інтернет у лікарні слабкий, інтернет-перекладач з французької працює погано. На ламаній російській і жестах розповів, як був поранений", - повідомляють російські ЗМІ.
"Три дрона, форест, потом мой друг і командир...", - каже іноземний найманець.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пілоти підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку вистежили темношкірого найманця армії Росії.
Незадовго до цього, черговий іноземний найманець намагався відбиватися палкою від українського дрона.
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Енімалз, енімалз, анімвлз...
Ін зе мідл офф - Іван Сусанін.
Ви бачили, що в секторі Газа діється?
ХАМАС тепер - безневинні жертви.
7 жовтня? Всі забули.
Палестинські діти - у всіх на слуху.
Агресор - це жертва. Жертва - це агресор.
Тримаймо кулаки, щоб у них вийшло те, що у дрона не вийшло...
Було б набагато кумедніше, якби до тих искулабів завітало ось це https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0&pp=ygUX0LDRhtGG0LrQsNGPINCx0LXQu9C60LA%3D чудо-звірятко .
ними повняться «деревни», як на нас - то села.
«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,
Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.
Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,
На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
Трееееш!
Направду він хотів вполювати та з'їсти Стефанчука!
Це не ворог. Він з Гвінеї. Побачив рекламу чи рекрутера і повівся виключно на гроші. Це наше недоопрацювання. З Південної Америки набираємо, а з Африки ні (нє, ну був у нас якийсь час персонаж з Лівії. Але понюхав пробку. Пішов назад до верблюдів.
Просто, у нас, в ЗСУ, все робиться професійно. Як не парадоксально, але у нас з самого початку були іспаномовні українці з бойовим досвідом. Під англомовних теж завжди були англомовні українські командири.
Але хто знає арабський, берберський, зулу чи банту?
От тоді, повір мені, друже. Твоє сприйняття перевернеться на 180.
Пусть там рекламирует " русский " мир.