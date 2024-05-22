Іноземний найманець армії РФ намагається пояснити, як він отримав поранення на Донеччині: "Три дрона, форест". ВIДЕО

Росія залучає найманців із африканських країн для війни в Україні. Так, найманець із Гвінеї розповів, що отримав поранення на Донеччині, добу провів у лісі після уламкового поранення від прильоту українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про такий випадок повідомили пропагандистські ЗМІ.

"20-річний хлопець із Гвінеї на фронті добровільно перебуває декілька місяців. За цей час російську мову майже не встиг вивчити, що вкрай ускладнює спілкування. Інтернет у лікарні слабкий, інтернет-перекладач з французької працює погано. На ламаній російській і жестах розповів, як був поранений", - повідомляють російські ЗМІ.

"Три дрона, форест, потом мой друг і командир...", - каже іноземний найманець.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пілоти підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку вистежили темношкірого найманця армії Росії.

Незадовго до цього, черговий іноземний найманець намагався відбиватися палкою від українського дрона.