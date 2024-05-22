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Новини Відео Війна
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Іноземний найманець армії РФ намагається пояснити, як він отримав поранення на Донеччині: "Три дрона, форест". ВIДЕО

Росія залучає найманців із африканських країн для війни в Україні. Так, найманець із Гвінеї розповів, що отримав поранення на Донеччині, добу провів у лісі після уламкового поранення від прильоту українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про такий випадок повідомили пропагандистські ЗМІ.

"20-річний хлопець із Гвінеї на фронті добровільно перебуває декілька місяців. За цей час російську мову майже не встиг вивчити, що вкрай ускладнює спілкування. Інтернет у лікарні слабкий, інтернет-перекладач з французької працює погано. На ламаній російській і жестах розповів, як був поранений", - повідомляють російські ЗМІ.

"Три дрона, форест, потом мой друг і командир...", - каже іноземний найманець.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Харківщині. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пілоти підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку вистежили темношкірого найманця армії Росії.

Незадовго до цього, черговий іноземний найманець намагався відбиватися палкою від українського дрона.

Автор: 

армія рф (17373) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+25
мавпа ******
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22.05.2024 17:46
+21
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22.05.2024 18:24
+15
Три дрона на цього бабуина це вже забагато почесті але треба було і четвертим добити гниду
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22.05.2024 17:48
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мавпа ******
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22.05.2024 17:46 Відповісти
Три дрона на цього бабуина це вже забагато почесті але треба було і четвертим добити гниду
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22.05.2024 17:48 Відповісти
Дык, он говорил шо их было 3 чела. по дрону на орка -дешевле, чем если они будут по нам стрелять. А в Африке много идейных негров. Но есть и такие, кто считает, что все бледнолицые мира им должны(за эксплуатацию Африки),там даже считают, что и Украина им должна определенную долларовую сумму.
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22.05.2024 18:03 Відповісти
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22.05.2024 18:24 Відповісти
2 ноги - чьорные и две руки, и одна голова...А ШО ДЕЛАТЬ(по пьяне)...ХЕХ...
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22.05.2024 18:34 Відповісти
Форест Гамп?
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22.05.2024 17:48 Відповісти
Темношкірий з броньованою шкірою виявився? Аж три дрона треба було щоб в сраку поранить.
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22.05.2024 17:50 Відповісти
Воно просто скакало як макака і оператор не міг прицілитись.
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22.05.2024 17:57 Відповісти
Три дрона, форест… - і серед цього найманий довбень …. жалкую що недобили..
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22.05.2024 17:50 Відповісти
гвінейський шахтёр бамбаса )
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22.05.2024 17:51 Відповісти
Форест, форест, форест...
Енімалз, енімалз, анімвлз...
Ін зе мідл офф - Іван Сусанін.
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22.05.2024 17:57 Відповісти
Темношкірий пи*арас
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22.05.2024 17:58 Відповісти
чому ця мавпа спокійно лежить на чистому ліжку в лікарняній палаті?? воно має сидіти в ямі на залізному ланцюгу
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22.05.2024 17:59 Відповісти
У оплот-TV спросите.
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22.05.2024 18:30 Відповісти
Забавно, как кацапье наемников, вербуемых ими за бабло из Африки, называет "добровольцами", а тех, кто приезжает из цивилизованных стран за свой счет воевать за Украину - "наемниками".
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22.05.2024 18:00 Відповісти
Підміна понять - стандартний прийом маніпуляції русні.
Ви бачили, що в секторі Газа діється?
ХАМАС тепер - безневинні жертви.
7 жовтня? Всі забули.
Палестинські діти - у всіх на слуху.
Агресор - це жертва. Жертва - це агресор.
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22.05.2024 18:04 Відповісти
Це як шпіони і розвідники.
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22.05.2024 19:58 Відповісти
Гамадрил хренов, Україна не Гвінея, тут бананів нема.
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22.05.2024 18:00 Відповісти
Ще й це падло лікувати й утримувати!
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22.05.2024 18:02 Відповісти
хоть новость почитайте прежде чем комментить))))))
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22.05.2024 18:07 Відповісти
Пані Марино, цього ноусера силкуються полагодити зайвохромосомні дохторі.
Тримаймо кулаки, щоб у них вийшло те, що у дрона не вийшло...
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22.05.2024 18:19 Відповісти
шоб они были с бодуна
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22.05.2024 18:32 Відповісти
То для них звична справа.
Було б набагато кумедніше, якби до тих искулабів завітало ось це https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0&pp=ygUX0LDRhtGG0LrQsNGPINCx0LXQu9C60LA%3D чудо-звірятко .
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22.05.2024 18:38 Відповісти
Бiлочки, бiлочки, бiлочки веселi,

ними повняться «деревни», як на нас - то села.

«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,

Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.

Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,

На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
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22.05.2024 18:45 Відповісти
Кода начинал читать , подумалось, шо вы напишешь, мол, було б кумеднiше, если бы кацапы с бодуна лечили негра .
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22.05.2024 18:49 Відповісти
А зараз уявив іншу ситуацію: кацаподохторі (разом з бєлочкою) лікують ноусера (також з бєлочкою).
Трееееш!
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22.05.2024 18:56 Відповісти
За банани працював?
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22.05.2024 18:07 Відповісти
Не знайшлося у лісі пігмеїв(
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22.05.2024 18:15 Відповісти
Він бреше! Я звинувачую! (с)
Направду він хотів вполювати та з'їсти Стефанчука!
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22.05.2024 18:16 Відповісти
Тоді цього чунга-чангу зжерла б теща Коливана,бо хто ж тоді їй комірне за квартиру платитиме?
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09.06.2024 16:27 Відповісти
Гадаю, інстинкт самозбереження їй підказав би, що так робити не треба. У того ноусера є багато родичів. І всі страшенно голодні...
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09.06.2024 22:11 Відповісти
СТОП!

Це не ворог. Він з Гвінеї. Побачив рекламу чи рекрутера і повівся виключно на гроші. Це наше недоопрацювання. З Південної Америки набираємо, а з Африки ні (нє, ну був у нас якийсь час персонаж з Лівії. Але понюхав пробку. Пішов назад до верблюдів.

Просто, у нас, в ЗСУ, все робиться професійно. Як не парадоксально, але у нас з самого початку були іспаномовні українці з бойовим досвідом. Під англомовних теж завжди були англомовні українські командири.

Але хто знає арабський, берберський, зулу чи банту?
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22.05.2024 18:18 Відповісти
Багато країн Африки франкомовні, тому що були французькими колоніями.
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22.05.2024 18:25 Відповісти
Так, але хто вчив ту французську? більше за те скажу. Французи, що воювали в Україні рахом зі мною та були мені, українцю, побратимами - не знали англійську. От так і спілкувалися. І зовсім непогано виходило. Консі конса )))
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22.05.2024 20:20 Відповісти
Він ідєйний лєнінєц. Адже вождь Лєнін воював проти білих.

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22.05.2024 18:32 Відповісти
Влучний удар прикладом в челепу відразу навчає людиноподібного розуміння мови.
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22.05.2024 19:48 Відповісти
Вони відмовляются вчити власну...і намагаються корчити з себе французів....
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22.05.2024 20:19 Відповісти
Мобілізуйся. Послужи. Повоюй.
От тоді, повір мені, друже. Твоє сприйняття перевернеться на 180.
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22.05.2024 20:24 Відповісти
Шоколадний заяць, від дрона втік мерзавець.
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22.05.2024 18:23 Відповісти
https://youtu.be/oC9LpFfSz-w Для кацапок шоколадный леденец.
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22.05.2024 18:40 Відповісти
Водка пил - арык валялся...
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22.05.2024 18:23 Відповісти
скормить крокодилам в киевском зоопарке
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22.05.2024 18:26 Відповісти
Сначала в плен возьмите.
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22.05.2024 18:55 Відповісти
Ні, ціх не беруть хлопці в полон, нема бананів щоб кормити...
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22.05.2024 20:31 Відповісти
найманців не треба брати у полон
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22.05.2024 19:04 Відповісти
Покажіть мені де та ******** гвінея !!!!!!!!!!!!! Дайте мені багато набоїв і не кажіть мені що я расист !!!
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22.05.2024 19:13 Відповісти
Жаль що не здохла ця мапута африканська..
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22.05.2024 19:16 Відповісти
Поїде в Африку і буде розповідати, що в українських форестах водяться дрони...
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22.05.2024 19:24 Відповісти
Россия привлекает наемников из 21 африканских стран .
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22.05.2024 20:00 Відповісти
Громадяни, припиніть расистську реторику. Українській землі всі однакові, всіх перетравить.
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22.05.2024 20:14 Відповісти
Класика:Я пльохо гаваріть по руські) фартовий ніга
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22.05.2024 21:46 Відповісти
Кастрировать, отрезать пальцы рук и отправить домой.
Пусть там рекламирует " русский " мир.
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22.05.2024 22:54 Відповісти
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23.05.2024 00:38 Відповісти
максімка
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23.05.2024 01:32 Відповісти
Ну, - Харе "по харе", сиди в джунглях ****! АРХ М
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23.05.2024 04:21 Відповісти
тіпічний рюзьге )))))
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23.05.2024 10:41 Відповісти
 
 