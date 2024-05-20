Іноземний найманець армії РФ марно відбивається палкою від дрона-камікадзе бійців 93 ОМБр. ВIДЕО
Росія залучає найманців із африканських країн для війни в Україні. Так, пілоти підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку вистежили темношкірого найманця армії Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований відеозапис ліквідації окупанта.
Топ коментарі
+19 izzabaru
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+8 Dust
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Питання два:
1. а що пушкін теж був на фестивалі 1985 року в москві?
2. а що після 1985 року ніяка чорна ду-па більше не совалась по кацапських хвойдах?
а може і іічка відбиті....
Чого йому на пальмі не хватало...
і що це трапилося?
ми може мо чим то допомогти?