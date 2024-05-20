УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10395 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 643 34

Іноземний найманець армії РФ марно відбивається палкою від дрона-камікадзе бійців 93 ОМБр. ВIДЕО

Росія залучає найманців із африканських країн для війни в Україні. Так, пілоти підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку вистежили темношкірого найманця армії Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований відеозапис ліквідації окупанта.

Також дивіться: Сили оборони знищили склад з мінами, який окупанти збирали 2 дні. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 93 окрема механізована бригада (294) найманці рф (2053)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
20.05.2024 21:03
+8
глобальний Юг в **** !!!
показати весь коментар
20.05.2024 21:09
+7
Брось дрючок, брлсь негайно і хвостом, хвостом його хвостом.
показати весь коментар
20.05.2024 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дубль - 2
показати весь коментар
20.05.2024 20:50 Відповісти
глобальний Юг в **** !!!
показати весь коментар
20.05.2024 21:09 Відповісти
Не факт, що це іноземний найманець. Після хвестивалю молоді в маскві чорненьких на кацапії побільшало в рази. А це вже може бути друге або й третє покоління пушкіних.
показати весь коментар
21.05.2024 08:13 Відповісти
тільки путінський троль може "вкидувати" згадки про мерця сесесера
Питання два:
1. а що пушкін теж був на фестивалі 1985 року в москві?
2. а що після 1985 року ніяка чорна ду-па більше не совалась по кацапських хвойдах?
показати весь коментар
21.05.2024 12:39 Відповісти
Розіп'яли чорношкірого хлопчика в трусіках прямо на бтрі,от расисти
показати весь коментар
20.05.2024 21:14 Відповісти
і зараз у нього повні трусіки осколків...
а може і іічка відбиті....
показати весь коментар
20.05.2024 21:47 Відповісти
Взяв палку в руки - то є прогрес у розвитку. Але запіздно.
Чого йому на пальмі не хватало...
показати весь коментар
20.05.2024 21:59 Відповісти
Ти знаєш скільки на пальмі коштують колеса, тим паче круглі, гумові, та ще й від бетеера (позашляхові). Він вже, що найменше у своїх думках, був персоною наближеною до престолу, а тут "шершень" зробив пасочки на його вологих мріях.
показати весь коментар
20.05.2024 22:40 Відповісти
Брось дрючок, брлсь негайно і хвостом, хвостом його хвостом.
показати весь коментар
20.05.2024 20:52 Відповісти
а яй яй...
і що це трапилося?
ми може мо чим то допомогти?
показати весь коментар
20.05.2024 20:53 Відповісти
Мавпу привезли на сафарі в Україну,ще і гроші обіцяли..
показати весь коментар
20.05.2024 20:55 Відповісти
Сподіваюсь, покидьок сконав, бо якийсь він занадто цілий після удару - мабуть, оператор дрону ще не прокачав вміння "кривава лазня".
показати весь коментар
20.05.2024 21:00 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 21:03 Відповісти
Доктор - это негр.
показати весь коментар
20.05.2024 21:35 Відповісти
Чет прилег, загрустил
показати весь коментар
20.05.2024 21:43 Відповісти
Просто афро-позитивный бодитёмный мирный заробитчанин. Заблудился. А Хунта его шайтан-воробушком
показати весь коментар
20.05.2024 21:45 Відповісти
У козломордих створили антидроновий загін, мавпи з дринами.
показати весь коментар
20.05.2024 21:46 Відповісти
Палочка поховалочка
показати весь коментар
20.05.2024 22:07 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 22:11 Відповісти
Ай-яй-яй,яй, убили н.гра, убили...
показати весь коментар
20.05.2024 22:25 Відповісти
А в ріднії Афріці зараз вечеря - банани!
показати весь коментар
20.05.2024 22:26 Відповісти
Какова роста Кинг-конг, расисты? Банан, чемодан, ЮАР!!!
показати весь коментар
20.05.2024 22:36 Відповісти
А поїхав би в Америку, був би зараз поліціантом, поважною людиною. Ех...
показати весь коментар
20.05.2024 23:07 Відповісти
наші лисиці можуть не їсти чорношкірих. Це як єноту дати ананас.
показати весь коментар
20.05.2024 23:53 Відповісти
головне щоб хробаки їли .
показати весь коментар
21.05.2024 01:29 Відповісти
я більше переживаю за пухнастих чотирьолапих, щоб вони ситі були.
показати весь коментар
21.05.2024 01:32 Відповісти
не хвилюйтесь всі що живуть на Сумщині точно ситі , зустрічаю часто в полі і на дорозі .
показати весь коментар
21.05.2024 02:04 Відповісти
на Сумщині - то так, вони вже давно харчуються традиційним раціоном, а от у зоні бойових дій їм приходиться харчуватись коли попало і чим попало.
показати весь коментар
21.05.2024 02:30 Відповісти
В бейсбол вирішив пограти, але м'чик виявився якийсь не такий...
показати весь коментар
21.05.2024 03:19 Відповісти
Да палку длинней надоть носить с собой, возможно телескопическую. (совет от Паффнутия)
показати весь коментар
21.05.2024 06:55 Відповісти
Пращой его надо было сбить
показати весь коментар
21.05.2024 08:53 Відповісти
Ох, блекбраза... Шо ж ти тут забув?!..
показати весь коментар
21.05.2024 09:14 Відповісти
"Максимка". Римейк.
показати весь коментар
21.05.2024 12:19 Відповісти
Негри повинні жити в Африці !
показати весь коментар
21.05.2024 13:21 Відповісти
 
 