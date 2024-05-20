Іноземний найманець армії РФ марно відбивається палкою від дрона-камікадзе бійців 93 ОМБр. ВIДЕО

Росія залучає найманців із африканських країн для війни в Україні. Так, пілоти підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку вистежили темношкірого найманця армії Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у соцмережах опублікований відеозапис ліквідації окупанта.

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