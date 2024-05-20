Сили оборони знищили склад з мінами, який окупанти збирали 2 дні. ВIДЕО
Українські захисники із підрозділу "Самосуд" 11-ої бригади імені Михайла Грушевського знищили склад з мінами, який окупанти збирали 2 дні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українських захисників опублікований у соцмережі.
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Юрист Правильный
показати весь коментар20.05.2024 20:18 Відповісти Мені подобається 7
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.05.2024 22:40 Відповісти Мені подобається 0
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