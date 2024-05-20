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Сили оборони знищили склад з мінами, який окупанти збирали 2 дні. ВIДЕО

Українські захисники із підрозділу "Самосуд" 11-ої бригади імені Михайла Грушевського знищили склад з мінами, який окупанти збирали 2 дні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українських захисників опублікований у соцмережі.

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знищення (7235) Національна гвардія (1528) склад БК (61)


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Мені дуже подобається назва підрозділу-"Самосуд", тобто бабовнятко завітає без запрошення і куй клало на рішення суду ...
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20.05.2024 20:18 Відповісти
В. Бианки " Мышонок Пик"
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20.05.2024 22:40 Відповісти
 
 