Силы обороны уничтожили склад с минами, который оккупанты собирали 2 дня. ВИДЕО

Украинские защитники из подразделения "Самосуд" 11-й бригады имени Михаила Грушевского уничтожили склад с минами, который оккупанты собирали 2 дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы украинских защитников опубликована в соцсети.

Смотрите также: Бойцы Национальной гвардии дронами-камикадзе атаковали 8 вражеских блиндажей. ВИДЕО