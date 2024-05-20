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Силы обороны уничтожили склад с минами, который оккупанты собирали 2 дня. ВИДЕО

Украинские защитники из подразделения "Самосуд" 11-й бригады имени Михаила Грушевского уничтожили склад с минами, который оккупанты собирали 2 дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы украинских защитников опубликована в соцсети.

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уничтожение (6923) Национальная гвардия (2117) склад БК (57)


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Мені дуже подобається назва підрозділу-"Самосуд", тобто бабовнятко завітає без запрошення і куй клало на рішення суду ...
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20.05.2024 20:18 Ответить
В. Бианки " Мышонок Пик"
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20.05.2024 22:40 Ответить
 
 