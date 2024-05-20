Силы обороны уничтожили склад с минами, который оккупанты собирали 2 дня. ВИДЕО
Украинские защитники из подразделения "Самосуд" 11-й бригады имени Михаила Грушевского уничтожили склад с минами, который оккупанты собирали 2 дня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы украинских защитников опубликована в соцсети.
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Юрист Правильный
показать весь комментарий20.05.2024 20:18 Ответить Мне нравится 7
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.05.2024 22:40 Ответить Мне нравится 0
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