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Бойцы Национальной гвардии дронами-камикадзе атаковали 8 вражеских блиндажей. ВИДЕО

Бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины с FPV-дронов атаковали 8 вражеских блиндажей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы украинских защитников опубликована в телеграм-канале Ескадрон.

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Автор: 

уничтожение (6923) Национальная гвардия (2117)


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Бійці 15-ої бригади "Кара-Даг"
...зорганізували рузьгим "Кара-Чун"!
)))
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20.05.2024 18:06 Ответить
Такое впечатление, шо ЗСУ воюет только дронами на донаты, ни САУ, ни танками, ни хаймерсами, а только дронами.
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20.05.2024 18:07 Ответить
А ти попробуй зазняти приліт снаряда .
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20.05.2024 18:22 Ответить
Лёд запилен! 115-та має зиск!!! ВОЇНАМ - ШАНА!
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20.05.2024 22:44 Ответить
 
 