Бойцы Национальной гвардии дронами-камикадзе атаковали 8 вражеских блиндажей. ВИДЕО
Бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины с FPV-дронов атаковали 8 вражеских блиндажей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы украинских защитников опубликована в телеграм-канале Ескадрон.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...зорганізували рузьгим "Кара-Чун"!
)))