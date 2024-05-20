Бійці Національної гвардії дронами-камікадзе атакували 8 ворожих бліндажів. ВIДЕО
Бійці 15-ї бригади "Кара-Даг" Національної гвардії України з FPV-дронів атакували 8 ворожих бліндажів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українських захисників опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.
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...зорганізували рузьгим "Кара-Чун"!
)))