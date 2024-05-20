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Бійці Національної гвардії дронами-камікадзе атакували 8 ворожих бліндажів. ВIДЕО

Бійці 15-ї бригади "Кара-Даг" Національної гвардії України з FPV-дронів атакували 8 ворожих бліндажів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи українських захисників опублікований у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Воїни 42 ОМБр знищили три машини окупантів, бліндаж та ліквідували кількох російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) Національна гвардія (1528)


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Бійці 15-ої бригади "Кара-Даг"
...зорганізували рузьгим "Кара-Чун"!
)))
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20.05.2024 18:06 Відповісти
Такое впечатление, шо ЗСУ воюет только дронами на донаты, ни САУ, ни танками, ни хаймерсами, а только дронами.
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20.05.2024 18:07 Відповісти
А ти попробуй зазняти приліт снаряда .
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20.05.2024 18:22 Відповісти
Лёд запилен! 115-та має зиск!!! ВОЇНАМ - ШАНА!
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20.05.2024 22:44 Відповісти
 
 