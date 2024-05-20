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Воїни 42 ОМБр знищили три машини окупантів, бліндаж та ліквідували кількох російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 42-ї окремої механізованої бригади ударними дронами нищать техніку та живу силу ворога біля Липців на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи операторів дронів опублікований у соцмережах. Воїни знищили три машини окупантів, бліндаж та ліквідували кількох російських загарбників.

Також дивіться: Українські захисники зупинили ворожий штурм та ліквідували 5 окупантів, ще 3 - поранили. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7235)


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Напишіт скільки Богдан вже під Харковом ка.пи Ланцетами зпалили( від 3 америкоси пишуть), бо с.ки Реби не поставили
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20.05.2024 17:46 Відповісти
Воїнам 42- ї "респект и уважуха"!!!
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20.05.2024 22:49 Відповісти
 
 