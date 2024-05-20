Воїни 42 ОМБр знищили три машини окупантів, бліндаж та ліквідували кількох російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 42-ї окремої механізованої бригади ударними дронами нищать техніку та живу силу ворога біля Липців на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи операторів дронів опублікований у соцмережах. Воїни знищили три машини окупантів, бліндаж та ліквідували кількох російських загарбників.

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