Воины 42-й ОМБр уничтожили три машины оккупантов, блиндаж и ликвидировали нескольких российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 42-й отдельной механизированной бригады ударными дронами уничтожают технику и живую силу врага возле Липцев на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях. Воины уничтожили три машины оккупантов, блиндаж и ликвидировали нескольких российских захватчиков.

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