Воины 42-й ОМБр уничтожили три машины оккупантов, блиндаж и ликвидировали нескольких российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы 42-й отдельной механизированной бригады ударными дронами уничтожают технику и живую силу врага возле Липцев на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях. Воины уничтожили три машины оккупантов, блиндаж и ликвидировали нескольких российских захватчиков.
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Roman Tok
показать весь комментарий20.05.2024 17:46 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.05.2024 22:49 Ответить Мне нравится 0
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