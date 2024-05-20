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Воины 42-й ОМБр уничтожили три машины оккупантов, блиндаж и ликвидировали нескольких российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 42-й отдельной механизированной бригады ударными дронами уничтожают технику и живую силу врага возле Липцев на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы операторов дронов опубликована в соцсетях. Воины уничтожили три машины оккупантов, блиндаж и ликвидировали нескольких российских захватчиков.

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Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (6923)


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Напишіт скільки Богдан вже під Харковом ка.пи Ланцетами зпалили( від 3 америкоси пишуть), бо с.ки Реби не поставили
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20.05.2024 17:46 Ответить
Воїнам 42- ї "респект и уважуха"!!!
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20.05.2024 22:49 Ответить
 
 