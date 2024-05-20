Пограничники уничтожили замаскированную позицию и миномет противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы Госпогранслужбы обнаружили и уничтожили замаскированную позицию и миномет противника на Запорожском направлении

Как передает Цензор.НЕТ, кадры работы украинских защитников опубликовала Госпогранслужба.

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