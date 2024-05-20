Пограничники уничтожили замаскированную позицию и миномет противника на Запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы Госпогранслужбы обнаружили и уничтожили замаскированную позицию и миномет противника на Запорожском направлении
Как передает Цензор.НЕТ, кадры работы украинских защитников опубликовала Госпогранслужба.
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Ron Ma #421356
показать весь комментарий20.05.2024 16:28 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.05.2024 23:36 Ответить Мне нравится 0
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