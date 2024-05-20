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Пограничники уничтожили замаскированную позицию и миномет противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы Госпогранслужбы обнаружили и уничтожили замаскированную позицию и миномет противника на Запорожском направлении

Как передает Цензор.НЕТ, кадры работы украинских защитников опубликовала Госпогранслужба.

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Госпогранслужба (6425) уничтожение (6923) Запорожская область (3079)


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Hy хоч від Роботиного не відійшли наші українці
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20.05.2024 16:28 Ответить
Не замаскуєшься лемінг!!! На концерт !
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20.05.2024 23:36 Ответить
 
 