Прикордонники знищили замасковану позицію та міномет противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці Держприкордонслужби виявили та знищили замасковану позицію та міномет противника на Запорізькому напрямку

Як передає Цензор.НЕТ, кадри роботи українських захисників опублікувала Держприкордонслужба.

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