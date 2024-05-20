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Прикордонники знищили замасковану позицію та міномет противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці Держприкордонслужби виявили та знищили замасковану позицію та міномет противника на Запорізькому напрямку

Як передає Цензор.НЕТ, кадри роботи українських захисників опублікувала Держприкордонслужба.

Також дивіться: Ворожа аеророзвідка заводить свою бронегрупу із 8 машин на мінне поле: "Два танка подорвалось! Заднюю машину въ#бали! БК взорвалось!". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7235) Запорізька область (3601)


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Hy хоч від Роботиного не відійшли наші українці
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20.05.2024 16:28 Відповісти
Не замаскуєшься лемінг!!! На концерт !
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20.05.2024 23:36 Відповісти
 
 