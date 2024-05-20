Прикордонники знищили замасковану позицію та міномет противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці Держприкордонслужби виявили та знищили замасковану позицію та міномет противника на Запорізькому напрямку
Як передає Цензор.НЕТ, кадри роботи українських захисників опублікувала Держприкордонслужба.
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Ron Ma #421356
показати весь коментар20.05.2024 16:28 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.05.2024 23:36 Відповісти Мені подобається 0
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