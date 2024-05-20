Українські захисники зупинили ворожий штурм та ліквідували 5 окупантів, ще 3 - поранили. ВIДЕО
Пілоти розвідувальної ударної групи "Гора" ліквідували групу росіян, які планували штурмувати українські позиції.
Як зазначають наші воїни, "починали окупанти швидко, борзо, зі "шмєлями" по наших будинках, з штурмом з двох сторін". Проте наші воїни виявили їх ще в період переміщення та накопичення ближче до передньої лінії. А потім завдали удару саме тоді, коли окупанти наблизились і почали штурмувати українські позиції. За годину штурмової групи не стало - п'ятьох окупантів було успішно ліквідовано, інших - поранено, передає Цензор.НЕТ.
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