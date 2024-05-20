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Українські захисники зупинили ворожий штурм та ліквідували 5 окупантів, ще 3 - поранили. ВIДЕО

Пілоти розвідувальної ударної групи "Гора" ліквідували групу росіян, які планували штурмувати українські позиції.

Як зазначають наші воїни, "починали окупанти швидко, борзо, зі "шмєлями" по наших будинках, з штурмом з двох сторін". Проте наші воїни виявили їх ще в період переміщення та накопичення ближче до передньої лінії. А потім завдали удару саме тоді, коли окупанти наблизились і почали штурмувати українські позиції. За годину штурмової групи не стало - п'ятьох окупантів було успішно ліквідовано, інших - поранено, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили замасковану позицію та міномет противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) штурм (231)


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Топ коментарі
+5
Розляглися наче на пляжу, жезлонгів тільки не вистачає ...
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20.05.2024 16:55
+5
Мир з кацапами може бути тільки такий.
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20.05.2024 17:17
+4
Ліквідували, тому що захотіли зробити з козломорких кацапських звірів хороших людей, бо в приказкі сказано : хороший кацап - це дохлий кацап.
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20.05.2024 16:54
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Ліквідували, тому що захотіли зробити з козломорких кацапських звірів хороших людей, бо в приказкі сказано : хороший кацап - це дохлий кацап.
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20.05.2024 16:54 Відповісти
Благодатний вогонь зійшов від Українці на московських орків
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20.05.2024 16:54 Відповісти
Розляглися наче на пляжу, жезлонгів тільки не вистачає ...
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20.05.2024 16:55 Відповісти
Нормас! Пацанчікі отримали по квартирі на Алєксєєвкє ))))
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20.05.2024 16:59 Відповісти
Мир з кацапами може бути тільки такий.
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20.05.2024 17:17 Відповісти
прикольно, их уже в три слоя скоро будет
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20.05.2024 17:48 Відповісти
Фарш. Свиням на поживу.
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20.05.2024 22:02 Відповісти
Горі - вдяка і шана!!! Й надалі тікети до накабздону забезпечуйте)
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20.05.2024 23:33 Відповісти
Все зараз трохи відпочинуть ,та на Берлін,печалька,що цього лерьма повно
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21.05.2024 01:08 Відповісти
як на курорті..
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21.05.2024 12:57 Відповісти
 
 