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Украинские защитники остановили вражеский штурм и ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 - ранили. ВИДЕО

Пилоты разведывательной ударной группы "Гора" ликвидировали группу россиян, планировавших штурмовать украинские позиции.

Как отмечают наши воины, "начинали оккупанты быстро, борзо, со "шмелями" по нашим домам, со штурмом с двух сторон". Однако наши воины обнаружили их еще в период перемещения и накопления ближе к передней линии. А потом нанесли удар именно тогда, когда оккупанты приблизились и начали штурмовать украинские позиции. Через час штурмовой группы не стало - пятеро оккупантов были успешно ликвидированы, другие - ранены, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Ликвидация вражеской пехоты под Авдеевкой воинами 47-й ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) штурм (520)


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Топ комментарии
+5
Розляглися наче на пляжу, жезлонгів тільки не вистачає ...
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20.05.2024 16:55
+5
Мир з кацапами може бути тільки такий.
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20.05.2024 17:17
+4
Ліквідували, тому що захотіли зробити з козломорких кацапських звірів хороших людей, бо в приказкі сказано : хороший кацап - це дохлий кацап.
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20.05.2024 16:54
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Ліквідували, тому що захотіли зробити з козломорких кацапських звірів хороших людей, бо в приказкі сказано : хороший кацап - це дохлий кацап.
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20.05.2024 16:54 Ответить
Благодатний вогонь зійшов від Українці на московських орків
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20.05.2024 16:54 Ответить
Розляглися наче на пляжу, жезлонгів тільки не вистачає ...
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20.05.2024 16:55 Ответить
Нормас! Пацанчікі отримали по квартирі на Алєксєєвкє ))))
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20.05.2024 16:59 Ответить
Мир з кацапами може бути тільки такий.
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20.05.2024 17:17 Ответить
прикольно, их уже в три слоя скоро будет
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20.05.2024 17:48 Ответить
Фарш. Свиням на поживу.
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20.05.2024 22:02 Ответить
Горі - вдяка і шана!!! Й надалі тікети до накабздону забезпечуйте)
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20.05.2024 23:33 Ответить
Все зараз трохи відпочинуть ,та на Берлін,печалька,що цього лерьма повно
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21.05.2024 01:08 Ответить
як на курорті..
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21.05.2024 12:57 Ответить
 
 