Украинские защитники остановили вражеский штурм и ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 - ранили. ВИДЕО

Пилоты разведывательной ударной группы "Гора" ликвидировали группу россиян, планировавших штурмовать украинские позиции.

Как отмечают наши воины, "начинали оккупанты быстро, борзо, со "шмелями" по нашим домам, со штурмом с двух сторон". Однако наши воины обнаружили их еще в период перемещения и накопления ближе к передней линии. А потом нанесли удар именно тогда, когда оккупанты приблизились и начали штурмовать украинские позиции. Через час штурмовой группы не стало - пятеро оккупантов были успешно ликвидированы, другие - ранены, передает Цензор.НЕТ.

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