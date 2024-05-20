Украинские защитники остановили вражеский штурм и ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 - ранили. ВИДЕО
Пилоты разведывательной ударной группы "Гора" ликвидировали группу россиян, планировавших штурмовать украинские позиции.
Как отмечают наши воины, "начинали оккупанты быстро, борзо, со "шмелями" по нашим домам, со штурмом с двух сторон". Однако наши воины обнаружили их еще в период перемещения и накопления ближе к передней линии. А потом нанесли удар именно тогда, когда оккупанты приблизились и начали штурмовать украинские позиции. Через час штурмовой группы не стало - пятеро оккупантов были успешно ликвидированы, другие - ранены, передает Цензор.НЕТ.
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