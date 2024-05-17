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Новости Видео Война
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Ликвидация российской штурмовой группы под Липцами на Харьковщине. ВИДЕО

Российская штурмовая группа 15 мая пыталась атаковать украинские позиции под Липцами, но россияне попали в засаду, которую мастерски организовала пехота 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Четверо хартийцев бесстрашно вышли в полный рост из зеленки, чтобы получить максимальный обзор, и стоя расстреливают российских штурмовиков, чтобы точно заметить и добить всех россиян, которые начали панически бежать с места боя.

Всех, кто не сдался в плен, уничтожили точные сбросы гранат операторов дронов подразделения Нацгвардии "Гострі Картузи", которые сняли на видео этот бой.

Смотрите также: Один против четырех врагов: воин 5-й бригады НГУ самостоятельно сдержал штурм оккупантов. ВИДЕО боя

Автор: 

Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2117)


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Топ комментарии
+28
Наші воіни , це сміливі та безстрашні захисники нашоі країни,
дякуємо Вам , дорогі наші хлопці👍🏼🙏🏼❤️
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17.05.2024 20:45
+26
сьогодні нарізав деталей на 250 скидів..
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17.05.2024 20:51
+15
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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17.05.2024 21:05
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Це ж не бій. Це розстріл "потєряшєк".
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17.05.2024 20:44 Ответить
Наші воіни , це сміливі та безстрашні захисники нашоі країни,
дякуємо Вам , дорогі наші хлопці👍🏼🙏🏼❤️
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17.05.2024 20:45 Ответить
справжнi козаки
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17.05.2024 20:46 Ответить
BBC

"Ми втрачаємо Вовчанськ, і ми також втрачаємо села навколо Вовчанська", - каже Михайло, командир артилерійської батареї.

І є відчуття, що цього можна було б уникнути, якби захист був краще підготовлений.

"Ми могли використати колоди та бетон для будівництва оборони. Тепер доведеться використовувати снаряди та людей, щоб повернути цю землю", - каже він.

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17.05.2024 20:49 Ответить
Благодарю ******* за это. С 2019 года
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17.05.2024 21:49 Ответить
Михайло, ком арт батареї (2-6 стволів) - втрачаємо Вовчанськ,
Петро (ком арт батальона) завтра втрачатимемо харківщину, і з таким гівном на вуха умовний Ваня сьогодні-завтра втрате Покровськ.
А ****** Вітя під прапором Канади отримає копійчину на харч.
Бетон, снаряди, колоди, люди - ні який "транслейтер" тобі (ольгінський Vikitor під VPN з прапором Канади) не переведе "брєвно" в стовбур, тільки в колоду.
Скільки ж вас тут пасеться
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17.05.2024 21:59 Ответить
Я не знаю, де пан пасеться. Я на censor скоріше "різночинець", який пішов в "народ".
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17.05.2024 22:40 Ответить
Ну це не твій вибір, а твоїх пращурів, сподіваюсь що їх дух супротиву передався і тобі як спадщина.
"Торонтовка", Калгарі, Солт-Лейк-Сіті, Едмонт, Калгарі, Квебек - перше що спадає на думку згадуючи про Канаду, інший континент. І умовна Канада, спираючись на ВВС (Велика Британія, при цьому досі ще існує кацапська служба новин), переживає "за втрату" Вовчанська, про існування якого ви і уяви до цього не мали, натякаючи на те, що все в нас не зовсім райдужно. Перебуваючи під щоденними обстрілами і добре усвідомлюючи що відбувається, якось зовсім не хочеться чути заунивну аналітику з іншого континенту, бо в нас і своїх всепропаденців до біса.
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17.05.2024 23:42 Ответить
А Ви тільки з Канади можете "морально підтримувати Вовчанськ "?
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18.05.2024 15:51 Ответить
якраз ти не правий відносно перекладів. Бо колоди як і бетон - це укріплення. а навіть я, українець з діда прадіда, не розумію - до чого тут твій стовбур? в сенсі ствол? так це теж малограмотний переклад з російської. Бо ствол гармати - це спеціальне поняття і до дерева не має ніякого відношення. Стовбура без гилок не буває.
Багато нормальних аналітиків скаржаться на відсутність чи поганий стан укріплень зроблених цією владою. А новенький асфальт від Харкова на Вовчанськ і далі прямо на кордон до КПП на кордоні тебе влаштовує? патріотичний ти наш. Кажуть є відео де групи кацапні до роти безперешкодно киздують по тому асфальту в напрямку Вовчанська. Як на мене один в один картина, коли москалі заїхали по справному шосе від Чорнобмиля до Києва. Ні мінування, ні протитанкових ровів - нічого. То що у тому коменту, який ти критикуєш, не так?
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18.05.2024 07:50 Ответить
Що не так, та те, що подібні пости спрямовані на нигатив і мають вселити в нас смуток, розпач і зневіру, щоб ми опустили руки і погодились на перемир'я навіть на умовах втрати частини своїх територій.

Брєвно - очищений від гілок стовбур дерева, колода це невелика частина цього стовбура, може бути цілою, може бути розколотою на декілька частин, так було ще за моїх прадідів які на "Чайках" в Стамбул ходили.
Зроблено через пінь, колоду - зрозуміло що робилося через неповноцінне і бодай нормальним воно не буде.

Так, ствол це частина гармати, але тобі мабуть не відомо що розрахунок в декілька гармат (а це не тільки кількість самих гармат а і власне "пушкарі") доволі часто називають батареєю в декілька стволів.
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18.05.2024 10:09 Ответить
Добряче постріляли кацапських собак. Але все одно пруть як ніби медом намащено.
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17.05.2024 20:50 Ответить
Видимо не от хорошей жизни орки лезут из своих болот в Украину
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17.05.2024 21:03 Ответить
Так ети твари еще и сами не живут и нас хотят в свое болото затащить
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17.05.2024 21:25 Ответить
Їм кажуть (і це правда) що "в погребє у хахла большє і лучшє, чем в нашєм супєрмаркєтє". Це - орда тарганів, яка лізе на чисте і багате, щоб пограбувати.
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17.05.2024 21:16 Ответить
сьогодні нарізав деталей на 250 скидів..
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17.05.2024 20:51 Ответить
https://www.bible-for-you.org/Publizist/saperna-lopatka.php
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17.05.2024 23:35 Ответить
Таку драму дивився б і дивився б по 10 разів на день, тільки з різними акторами.
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17.05.2024 21:02 Ответить
Розуму немає оті йдуть за дворци путіна вмирати
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17.05.2024 21:05 Ответить
Їм щось загрожує, дворцям?
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17.05.2024 21:09 Ответить
За ціми ідіотами, які стають злочинцями, путін ховається зі своїми палацами. Вони тепер взаємозалежні
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17.05.2024 21:38 Ответить
Та не за "дворци", а щоб пограбувати. Як бурят-монголи в 12-13 сторіччях, як завжди.
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17.05.2024 22:25 Ответить
даремно ви купилися на совецьку версію татаромонгольских походів. Коли у степу з'явилося більше людей, ніж той степ зміг прогодувати, то при появі об'єднуючого начала татарський світ заворушився розливаючись повсюди як переповнене водосховище через греблю. Було сформульоване завдання перед народами, об'єднаних тюрськими мовами, дооб'єднати і поставити якомога більше народів служити пантюркізму. І вони дійшли рівно туди, куди їх пустили. На півдні через увесь майбутній китай вони уперлися у в'єтнамців і їм йти далі не сподобалося. На заході з горем пополам перейшли Карпати і їм теж в Європі не сподобалось. Кажуть - повернувся лише батий із своєю малочисленною гвардією і то через волошські степи.
Тому і підписали мирний договір із очільником Русі і далі Києва вже не було жодного татарина (московська історія бреше по другому бо поскреби москаля і побачиш татарина). А в Києві типу консул, не більше. Потім частина татар стала московитами і з часом теж стала проводити таку ж політику розповзання по всьому світу. Але вже замаскувавшися стали розповсюджувати свій руцький мір. А пантюркізм нікуди не зник. Османи паралельно з москалями намагалися покорити Європу. Не вийшло. Турки заявили, що німців вони завоюють своїм населенням. Це роблять і китайці повсюди де їх пускають (не забувайте про частку монгольської крові у ******** китайцях). А московити намагаються перетворити чуже населення у кацапів і рухатися теж на захід чи на південь де їх пускають.
рядовим же дебілам, яких викоритовують як гарматне мясо, дозволяють грабунок і насилля як і тисячі років тому. А от саме причини війн не просто в пограбуванні. Причини в прагненні змінити світ під себе там де інші це дозволять. Тобто слабість будь-якого народу у не бажанні відстоювати свої духовні цінності.
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18.05.2024 08:16 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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17.05.2024 21:05 Ответить
Ну а чё, умерли обабичь цветущего белым луга и наверное со словами "за Путина" на устах (сарказм)
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17.05.2024 21:27 Ответить
Шли,шли по лесу,всё родное, и вдруг оказались в чистом поле- ....и не спрятаться, не скрыться.
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17.05.2024 21:34 Ответить
"Родноє" у них не ліс. "Родноє" у них гівно.
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17.05.2024 22:27 Ответить
Дякуємо за якісно виконану роботу
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17.05.2024 21:41 Ответить
сподіваюсь поранених скотів добили
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17.05.2024 21:47 Ответить
Смерть маскалям.
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17.05.2024 22:10 Ответить
бережіть себе, хлопці, закопуйтесь самі щоб вас не закопували https://www.bible-for-you.org/Publizist/saperna-lopatka.php
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17.05.2024 23:34 Ответить
Нема нічого кращого,як дивитись як подихають кацапські свині. Слава Нашим ЗСУ!
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17.05.2024 23:54 Ответить
https://x.com/i/status/1791397278080446840 особливо зворушливо було, як останній рукою відпихував fpv-дрон.
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18.05.2024 02:57 Ответить
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18.05.2024 03:05 Ответить
Таки здох лапоть...
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18.05.2024 11:33 Ответить
Супер
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18.05.2024 05:04 Ответить
 
 