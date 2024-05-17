Ликвидация российской штурмовой группы под Липцами на Харьковщине. ВИДЕО

Российская штурмовая группа 15 мая пыталась атаковать украинские позиции под Липцами, но россияне попали в засаду, которую мастерски организовала пехота 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Четверо хартийцев бесстрашно вышли в полный рост из зеленки, чтобы получить максимальный обзор, и стоя расстреливают российских штурмовиков, чтобы точно заметить и добить всех россиян, которые начали панически бежать с места боя.

Всех, кто не сдался в плен, уничтожили точные сбросы гранат операторов дронов подразделения Нацгвардии "Гострі Картузи", которые сняли на видео этот бой.

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