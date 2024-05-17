Ліквідація російської штурмової групи під Липцями на Харківщині. ВIДЕО
Російська штурмова група 15 травня намагалась атакувати українські позиції під Липцями, але росіяни потрапили у засідку, яку майстерно організувала піхота 3-го батальйону 13-і бригади Нацгвардії "Хартія".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Четверо хартійців безстрашно вийшли у повний зріст з зеленки, щоб отримати максимальний огляд, та стоячи розстрілюють російських штурмовиків, щоб точно помітити та добити усіх росіян, які почали панічно тікати з місця бою.
Усіх, хто не здався у полон знищили точні скиди гранат операторів дронів підрозділу Нацгвардії "Гострі Картузи", які зняли на відео цей бій.
Топ коментарі
+28 Amber
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+26 walshebneg
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+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.05.2024 21:05
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дякуємо Вам , дорогі наші хлопці👍🏼🙏🏼❤️
"Ми втрачаємо Вовчанськ, і ми також втрачаємо села навколо Вовчанська", - каже Михайло, командир артилерійської батареї.
І є відчуття, що цього можна було б уникнути, якби захист був краще підготовлений.
"Ми могли використати колоди та бетон для будівництва оборони. Тепер доведеться використовувати снаряди та людей, щоб повернути цю землю", - каже він.
Петро (ком арт батальона) завтра втрачатимемо харківщину, і з таким гівном на вуха умовний Ваня сьогодні-завтра втрате Покровськ.
А ****** Вітя під прапором Канади отримає копійчину на харч.
Бетон, снаряди, колоди, люди - ні який "транслейтер" тобі (ольгінський Vikitor під VPN з прапором Канади) не переведе "брєвно" в стовбур, тільки в колоду.
Скільки ж вас тут пасеться
"Торонтовка", Калгарі, Солт-Лейк-Сіті, Едмонт, Калгарі, Квебек - перше що спадає на думку згадуючи про Канаду, інший континент. І умовна Канада, спираючись на ВВС (Велика Британія, при цьому досі ще існує кацапська служба новин), переживає "за втрату" Вовчанська, про існування якого ви і уяви до цього не мали, натякаючи на те, що все в нас не зовсім райдужно. Перебуваючи під щоденними обстрілами і добре усвідомлюючи що відбувається, якось зовсім не хочеться чути заунивну аналітику з іншого континенту, бо в нас і своїх всепропаденців до біса.
Багато нормальних аналітиків скаржаться на відсутність чи поганий стан укріплень зроблених цією владою. А новенький асфальт від Харкова на Вовчанськ і далі прямо на кордон до КПП на кордоні тебе влаштовує? патріотичний ти наш. Кажуть є відео де групи кацапні до роти безперешкодно киздують по тому асфальту в напрямку Вовчанська. Як на мене один в один картина, коли москалі заїхали по справному шосе від Чорнобмиля до Києва. Ні мінування, ні протитанкових ровів - нічого. То що у тому коменту, який ти критикуєш, не так?
Брєвно - очищений від гілок стовбур дерева, колода це невелика частина цього стовбура, може бути цілою, може бути розколотою на декілька частин, так було ще за моїх прадідів які на "Чайках" в Стамбул ходили.
Зроблено через пінь, колоду - зрозуміло що робилося через неповноцінне і бодай нормальним воно не буде.
Так, ствол це частина гармати, але тобі мабуть не відомо що розрахунок в декілька гармат (а це не тільки кількість самих гармат а і власне "пушкарі") доволі часто називають батареєю в декілька стволів.
Тому і підписали мирний договір із очільником Русі і далі Києва вже не було жодного татарина (московська історія бреше по другому бо поскреби москаля і побачиш татарина). А в Києві типу консул, не більше. Потім частина татар стала московитами і з часом теж стала проводити таку ж політику розповзання по всьому світу. Але вже замаскувавшися стали розповсюджувати свій руцький мір. А пантюркізм нікуди не зник. Османи паралельно з москалями намагалися покорити Європу. Не вийшло. Турки заявили, що німців вони завоюють своїм населенням. Це роблять і китайці повсюди де їх пускають (не забувайте про частку монгольської крові у ******** китайцях). А московити намагаються перетворити чуже населення у кацапів і рухатися теж на захід чи на південь де їх пускають.
рядовим же дебілам, яких викоритовують як гарматне мясо, дозволяють грабунок і насилля як і тисячі років тому. А от саме причини війн не просто в пограбуванні. Причини в прагненні змінити світ під себе там де інші це дозволять. Тобто слабість будь-якого народу у не бажанні відстоювати свої духовні цінності.