Ліквідація російської штурмової групи під Липцями на Харківщині. ВIДЕО

Російська штурмова група 15 травня намагалась атакувати українські позиції під Липцями, але росіяни потрапили у засідку, яку майстерно організувала піхота 3-го батальйону 13-і бригади Нацгвардії "Хартія".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Четверо хартійців безстрашно вийшли у повний зріст з зеленки, щоб отримати максимальний огляд, та стоячи розстрілюють російських штурмовиків, щоб точно помітити та добити усіх росіян, які почали панічно тікати з місця бою.

Усіх, хто не здався у полон знищили точні скиди гранат операторів дронів підрозділу Нацгвардії "Гострі Картузи", які зняли на відео цей бій.

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