Один против четырех врагов: воин 5-й бригады НГУ самостоятельно сдержал штурм оккупантов. ВИДЕО боя

Воин-нацгвардеец самостоятельно сдержал штурм четырьмя оккупантами его позиции около Клещиевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, гвардеец ликвидировал двух захватчиков и продержался до подхода побратимов с соседней позиции.

"Война - это о силе духа и жажде жизни: боец 5-й Слобожанской бригады НГУ самостоятельно держал позицию против 4 россиян в районе Клещиевки. Двух врагов он ликвидировал своими силами и продержался, пока не подошла помощь с соседней позиции и добила еще двух. Настоящий боец!", - говорится в комментарии к видео боя.

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