Один против четырех врагов: воин 5-й бригады НГУ самостоятельно сдержал штурм оккупантов. ВИДЕО боя
Воин-нацгвардеец самостоятельно сдержал штурм четырьмя оккупантами его позиции около Клещиевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, гвардеец ликвидировал двух захватчиков и продержался до подхода побратимов с соседней позиции.
"Война - это о силе духа и жажде жизни: боец 5-й Слобожанской бригады НГУ самостоятельно держал позицию против 4 россиян в районе Клещиевки. Двух врагов он ликвидировал своими силами и продержался, пока не подошла помощь с соседней позиции и добила еще двух. Настоящий боец!", - говорится в комментарии к видео боя.
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+59 Александр Чуднивец #474549
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силім'ясі. щоправда, пояснити ці базові речі нашим вражаюче нікчемним керівникам на всіх рівнях завдання більш складне, ніж перемогти у війні
Здавалось би - мусить бути перешкоджання возведенню нових будівель, крім ремонту пошкоджених, мораторій на продаж земель, ресурсів, тощо. Ні! Поспішають загарбати, поки іші боронять країну.
Як приклад: Київ. Біля м.Берестейської, по вул Лагерна, під час війни відбулося капітальне будівнийтво магазину, який навідь переткнув межу і захопив частину дороги! І що, люди не бачать, як захоплюються ресурси країни, поки їх друзі, сини, чоловіки, брати гинуть на війні?
Вважаєте, що це тільки тут? Чи не краще бомбосховище на перетині вул.Мостицької і Вишгородської закрито під час війни, від людей. Люди мають ховатись в підвалі будинка. Люди все це неподобство бачать.
Це все далеко не все... Хтось відповів? Влада провокує і знищує бажання воювати...
Але все одно Героїще!
Бережи боже наших захисників!!
То що, Залужний був не правий, коли казав про мобілізацію 500 тис ?
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Дякуємо Захиснику України та його Родині!
Сподіваюся, що і командири, з ланки Бригада+батальйон + рота+взвод, ЗАБЕЗПЕЧИЛИ дієву відповідну ВЗАЄМОДІЮ та ВОГНЕВУ підтримку!