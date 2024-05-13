РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7714 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 189 18

Воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25. ФОТО

13 мая украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это уже 3 сбитый самолет за последние 2 недели.

Об этом 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В 110-й ОМБр напоминают, что это уже третий уничтоженный самолет за две недели.

"Неудержимые зенитчики 110-й ОМБр продолжают свирепствовать. Сегодня уничтожили еще один СУ-25 россиян. Не только земля горит под оккупантскими ногами, но и небо под их самолетами. Черный дым и изуродованное железо - это все, на что могут рассчитывать вражеские пилоты перед вылетом в зону ответственности нашей бригады. "Империя" должна распасться", - подчеркивают в пресс-службе бригады.

Місце падіння російського штурмового літака на Донеччині

Читайте также: Российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полицейских во время эвакуации людей из Волчанска. ВИДЕО+ФОТО

Уничтожение российских Су-25

4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 349 самолетов. Только в феврале 2024 года российские воздушные силы не досчитались 13 самолетов. Украинцы неофициально назвали это явление февральским самолетопадом.

Автор: 

самолет (3591) уничтожение (6923) Донецкая область (9648) 110 отдельная механизированная бригада (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Фахівцям своєї справи черговий респект-не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
13.05.2024 19:45
+24
стодесятка на куражі.
показать весь комментарий
13.05.2024 19:48
+22
Красунчики!
показать весь комментарий
13.05.2024 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сьогодні вранці о 6 годині ...

Глаза РФ в Крыму: Storm Shadow разбили секретную базу РЛС. Почему это важно?

https://www.youtube.com/watch?v=WFZLlBTSY1I&t=19s https://www.youtube.com/watch?v=WFZLlBTSY1I&t=19s

показать весь комментарий
13.05.2024 19:44 Ответить
Фахівцям своєї справи черговий респект-не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
13.05.2024 19:45 Ответить
стодесятка на куражі.
показать весь комментарий
13.05.2024 19:48 Ответить
Красунчики!
показать весь комментарий
13.05.2024 19:48 Ответить
От що "стінгер" животворящий робить!
показать весь комментарий
13.05.2024 19:48 Ответить
так, імперії - піста
показать весь комментарий
13.05.2024 19:53 Ответить
Надеюсь, что жена летчика сегодня стала деревянной миллионершей
показать весь комментарий
13.05.2024 19:59 Ответить
Дружина літуна може формально такою і являється (дружиною, ба навіть і мільйонершою), проте вже давно вона жінка якогось ашотіка. РЛС і висотоміри, які далеко не по одному ведуть літак, "годинник пілота" зупинили на позначці пів на шосту - тому і "девушки потом" (можливо, коли небудь, як вийде).
показать весь комментарий
13.05.2024 21:00 Ответить
І пущай падають.
показать весь комментарий
13.05.2024 20:01 Ответить
тяжелее воздуха як ніяк )))
показать весь комментарий
13.05.2024 20:31 Ответить
Дуже гарний день збитий гелікоптер і ось літак . Слава Нашим ЗСУ !
показать весь комментарий
13.05.2024 20:10 Ответить
Головне пілотів завалити
показать весь комментарий
13.05.2024 20:13 Ответить
ну ви звєрі!
показать весь комментарий
13.05.2024 20:23 Ответить
Красунчики! Бог у поміч
показать весь комментарий
13.05.2024 20:28 Ответить
Не ображайте гвинтокрили, вони тільки взбадьорилися, а тут знову Су(чки).
показать весь комментарий
13.05.2024 21:04 Ответить
так... світлина дууууууже інформативна...
показать весь комментарий
13.05.2024 20:57 Ответить
Я твай Су шасі шатал
показать весь комментарий
13.05.2024 21:13 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2024 23:31 Ответить
 
 