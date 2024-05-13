Воины 110-й ОМБр сбили еще один российский штурмовик Су-25. ФОТО

13 мая украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это уже 3 сбитый самолет за последние 2 недели.

Об этом 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В 110-й ОМБр напоминают, что это уже третий уничтоженный самолет за две недели.

"Неудержимые зенитчики 110-й ОМБр продолжают свирепствовать. Сегодня уничтожили еще один СУ-25 россиян. Не только земля горит под оккупантскими ногами, но и небо под их самолетами. Черный дым и изуродованное железо - это все, на что могут рассчитывать вражеские пилоты перед вылетом в зону ответственности нашей бригады. "Империя" должна распасться", - подчеркивают в пресс-службе бригады.

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Уничтожение российских Су-25

4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 349 самолетов. Только в феврале 2024 года российские воздушные силы не досчитались 13 самолетов. Украинцы неофициально назвали это явление февральским самолетопадом.