Российский штурмовик Су-25 сбили воины 110-й ОМБр на Донетчине

Сегодня, 11 мая, украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады.

Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше. "Империя" должна распасться", - говорится в сообщении.

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Уничтожение российского Су-25

4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.