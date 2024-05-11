Российский штурмовик Су-25 сбили воины 110-й ОМБр на Донетчине
Сегодня, 11 мая, украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.
Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады.
Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше. "Империя" должна распасться", - говорится в сообщении.
Уничтожение российского Су-25
4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.
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хоч з рогатки...
головне що ця паскудь быльше не прилетить.
СЛАВА ЗСУ!!!!
Слава ЗСУ.
Ще 150 літаків і орки відчують дефіцит.
Чому? Вони по кілька штук щомісяця виробляють.
Взагалі за останнє десятиліття російський авіапром спромігся виготовити 127 Су-34. За статистикою, російська промисловість останнім часом виготовляла лише по кілька Су-34 на рік.
Порівняно краще виглядає парк важких винищувачів сімейства Су-27, який налічує 380 машин, йдеться про 134 виготовлених машин Су-30 і 98 (зі 128 замовлених) Су-35, отриманих ВПС РФ протягом останнього десятиліття. До цього слід додати 22 модернізованих Су-27, що в сумі дає 247 літаків відносно ********* рівня.
Але решта - понад 130 - це старі літаки, які найближчим часом доведеться міняти. 30 з них будуть замінені на Су-35С, які поки що тільки планується виготовити. Щодо решти 100 відповіді немає.
Дякую за важливу і просто цікаву інформацію!! 👍
Це і є "кілька штук на місяць"?
Ти ж знаєш, що на складах ДТЗ тих "Градів" БМ-21 шо лайна. Відновлюють стволи-напавляючі, якась ті "Урали" або Зіли-131 до тями доводять.
- Куме! А ви знаєте, що "хахли" з "бульбашами" навіть після смерті будуть кацапам прислужувать?
- Як це?
- Одні будуть дрова рубать... А інші - дрова під казани підкладать...
- А кацапи?
- А вони в казанах варитимуться...
Слава ЗСУ!