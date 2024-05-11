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Новости Война
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Российский штурмовик Су-25 сбили воины 110-й ОМБр на Донетчине

Знищено російський Су-25 на Донеччині 11 травня 

Сегодня, 11 мая, украинские бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады.

Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше. "Империя" должна распасться", - говорится в сообщении.

Читайте также: Военные из подразделения Сухопутных войск сбили российский Су-25, - Воздушные силы

Уничтожение российского Су-25

4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Автор: 

самолет (3589) уничтожение (6854) Донецкая область (9557) 110 отдельная механизированная бригада (104)


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Топ комментарии
+50
Спасибі сини та онуки за захист України, низький уклін вам . Слава ЗСУ!
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11.05.2024 17:48
+42
Браво ювелірам! СУГС!
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11.05.2024 17:40
+37
красені)
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11.05.2024 17:41
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Браво ювелірам! СУГС!
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11.05.2024 17:40 Ответить
Мабуть стінгери підвезли
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11.05.2024 17:41 Ответить
пох..й чим
хоч з рогатки...
головне що ця паскудь быльше не прилетить.
СЛАВА ЗСУ!!!!
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11.05.2024 18:10 Ответить
красені)
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11.05.2024 17:41 Ответить
Чергова гарна новина...
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11.05.2024 17:42 Ответить
Спасибі сини та онуки за захист України, низький уклін вам . Слава ЗСУ!
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11.05.2024 17:48 Ответить
110 окрема механізована бригада = профі!
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11.05.2024 17:52 Ответить
"Грач" мабуть комусь на віконце намагався серанути. Хлопці із 110-ї, образилися, та ***...ли з рогатки. Ібо нема чого над Ненькою літати курвам.
Слава ЗСУ.
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11.05.2024 18:02 Ответить
Треба поставити ліміт - по одному літаючому тазику на день.. а якщо ще винагорода буде нормальна, то і бабці будуть їх палками збивати..
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11.05.2024 17:56 Ответить
Из казенного Стингера, за премию. Для нормальной винагороди, придется за свои зенитный комплекс покупать
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11.05.2024 18:07 Ответить
Треба поставити ліміт - по одному літаючому тазику на день.... на кожного бійця підрозділу.
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11.05.2024 18:23 Ответить
Ліміт кожному ікспєрдуну з цензора поставити ліміт по літаку
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11.05.2024 18:55 Ответить
350-й. Дай бог не останній.
Ще 150 літаків і орки відчують дефіцит.
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11.05.2024 17:57 Ответить
> Ще 150 літаків і орки відчують дефіцит.

Чому? Вони по кілька штук щомісяця виробляють.
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11.05.2024 18:02 Ответить
ні, у вас хибна інформація. Їх не виробляють. Зараз виготовляється безліч комплектуючих для модернізованої версії Су-25СМ3: двигун, електроніка, оптика та інше, але не планер
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11.05.2024 18:12 Ответить
Перепрошую -- я не мав на увазі саме 25-й, а бойові літаки загалом.
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11.05.2024 19:03 Ответить
Намагайтесь точніше формулювати коменти, бо інакше мимоволі розганяється "зрадонька".
Взагалі за останнє десятиліття російський авіапром спромігся виготовити 127 Су-34. За статистикою, російська промисловість останнім часом виготовляла лише по кілька Су-34 на рік.
Порівняно краще виглядає парк важких винищувачів сімейства Су-27, який налічує 380 машин, йдеться про 134 виготовлених машин Су-30 і 98 (зі 128 замовлених) Су-35, отриманих ВПС РФ протягом останнього десятиліття. До цього слід додати 22 модернізованих Су-27, що в сумі дає 247 літаків відносно ********* рівня.
Але решта - понад 130 - це старі літаки, які найближчим часом доведеться міняти. 30 з них будуть замінені на Су-35С, які поки що тільки планується виготовити. Щодо решти 100 відповіді немає.
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11.05.2024 19:28 Ответить
Добре, буду. 🤝

Дякую за важливу і просто цікаву інформацію!! 👍
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11.05.2024 19:53 Ответить
8 травня ВКС РФ отримало другу партію (2 шт.) су35 від початку року. Загалом 4 машини за 4 місяці цього року.
Це і є "кілька штук на місяць"?
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11.05.2024 19:13 Ответить
СУ-25 не виробляють вже багато років, а взагалі від 12 до 18 літаків на рік.
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11.05.2024 19:19 Ответить
А скільки вони "льотчікав" за місяць виробляють? Як не буде кому літати то все те залізо не варте нічого...хоча для руzzкіх може бути хоча б навчити їх як злітати....а ля камікадзе
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11.05.2024 22:19 Ответить
Якби-то...Так у свій час я думав про РСЗВ. Мов після тисячі вони здуються у їх застосуванні. Але вже більше тисячі, а вони є і продовжують застосовувати.
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11.05.2024 18:04 Ответить
Привіт.
Ти ж знаєш, що на складах ДТЗ тих "Градів" БМ-21 шо лайна. Відновлюють стволи-напавляючі, якась ті "Урали" або Зіли-131 до тями доводять.
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11.05.2024 18:27 Ответить
Здоров будь. Так. Я за інше. По дивізіонам 1000 РСЗВ це скільки? І повних дебілів керувати підрозділами теж не поставиш. Тому й уявляв виключно із статистичних понять з урахуванням того факту, що всі сюди не відправлять фізично.
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11.05.2024 18:48 Ответить
РСЗВ потроху вони виробляють на тульському https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 НВО "Сплав" імені Ганічєва. Там і роблять всі ці "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-Г", "ТОС-1А" та інші говнєти. А спеіалізовані шасі для "ураганів", "смерчів" та "торнадо виробляє https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B019 брянський автозавод .
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11.05.2024 19:05 Ответить
на початок широкомасштабного вторгнення у них було 193 боєздатних борта Су-25. Зараз залишилось трохи біля 160 бортів - десь 40 у базовій версії та орієнтовно 120 у версії Су-25СМ/СМ3.
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11.05.2024 18:25 Ответить
Взагалі то було на початку не 193 СУ-25, а 525.
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11.05.2024 19:22 Ответить
а можно якесь посилання на цифру 525?
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11.05.2024 19:30 Ответить
не отримавши відповіді і посилання на джерело щодо вашої цифри 525, маю повні підстави вважати вашу інформацію маніпуляцією на користь агресора.
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11.05.2024 21:02 Ответить
Повітряному орку - вечнаго польота без приземлення.
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11.05.2024 18:06 Ответить
Чорти вже розігріли смолу, з нетерпінням чекають. Хоча, це стосується тільки людей, а кацап є скот, великий, рогатий...
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11.05.2024 18:17 Ответить
Я знаю точно - в раю мені не бути (професія така). Тазом з тим, безперечно знаю, що в аду, буду контроллювати якісь смоли та температуру у казанах, де будуть варитись кацапи.
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11.05.2024 19:12 Ответить
З твоїм званням та вислугою ти будеш "осавулою" ("наглядачем") Будеш керувать "хахлами" і "бульбашами"...
- Куме! А ви знаєте, що "хахли" з "бульбашами" навіть після смерті будуть кацапам прислужувать?
- Як це?
- Одні будуть дрова рубать... А інші - дрова під казани підкладать...
- А кацапи?
- А вони в казанах варитимуться...
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11.05.2024 19:43 Ответить
От прриїду до улюбленого міста "Н", вип"ю чарчину з колишнім начальником ВБОП, заскочу у "офіс" біля площі (то як від авіамістечка праворуч). Головне не преребрати горіляки. А там десь біля складу ААА і зустрінемось.
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11.05.2024 19:58 Ответить
Давно не був там Сергійовича нема Двоє товаришів виїхали А решта - просто "знайомі"
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11.05.2024 20:13 Ответить
... ти мав на увазі Ніжин? так там ВБКОЗ і не було. Представництво тільки. Були часи...
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11.05.2024 20:18 Ответить
Там був і є відділ. Залипали на Чернігів. Військова прокуратура знаходилась у одноповерховій будівлі навпроти "контори" (рядом по сусідству були наші ВКР).
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11.05.2024 20:25 Ответить
Я мав на увазі мєнта.
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11.05.2024 20:26 Ответить
Ви як самі не попалитесь, то ніхто не попалить.
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11.05.2024 22:30 Ответить
Я старий мудрий опер. А палають хай кацапури у пеклі.
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11.05.2024 23:01 Ответить
Якого польота? В кобzонарій нехай ******!
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11.05.2024 21:10 Ответить
Он бил тяжілєє воздуха...
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11.05.2024 18:07 Ответить
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11.05.2024 18:15 Ответить
Пам'ятаю цього єнота з 14 року.
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11.05.2024 18:37 Ответить
Які ж молодці!!!
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11.05.2024 18:15 Ответить
гоп-стоп поворот... їдемо на Белгород
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11.05.2024 18:17 Ответить
Супер новина , бо продовжується літакопад кацапів 👍🏼👍🏼👍🏼😁
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11.05.2024 18:22 Ответить
І щоб ті корита на голови мокшам падали.
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11.05.2024 18:33 Ответить
ЗСУ молодці!
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11.05.2024 18:38 Ответить
Файна новина
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11.05.2024 18:47 Ответить
До дня інвгурацїї ***** п'ятикратного на росії надрукували поштову марку з портретом того самого *****. Але ніхто так і не зміг приліпити її на конверта, бо всі лизали її не з того боку.
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11.05.2024 18:48 Ответить
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11.05.2024 19:00 Ответить
"Бис! Дай ка ти ему еще пару раз! Для ума..." (с)
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11.05.2024 18:50 Ответить
Нарешті, молодці❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
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11.05.2024 19:09 Ответить
А чи не поповнює Сі запаси оркостану радянським мотлохом? Бо щось дофіга його у орків...
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11.05.2024 19:10 Ответить
хто отримає преміальні?
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11.05.2024 19:45 Ответить
В последнем пакете были Стингеры и другие средства ПВО. Правда маларосы здесь и тогда остались недовольны, но солдатам на фронте пригодилось вот.
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11.05.2024 20:05 Ответить
...рашен фанерен капут.
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11.05.2024 21:18 Ответить
Надеюсь летуны уже у Кабзона ?
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11.05.2024 21:55 Ответить
СУ-25 одномісний.
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12.05.2024 09:59 Ответить
110-ка знов вийшла на полювання.
Слава ЗСУ!
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12.05.2024 01:59 Ответить
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12.05.2024 13:53 Ответить
 
 