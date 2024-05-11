Російський штурмовик Су-25 збили воїни 110-ї ОМБр на Донеччині
Сьогодні, 11 травня, українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.
Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110-ї бригади.
Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. "Імперія" має розпастися", - йдеться у повідомленні.
Знищення російського Су-25
4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.
Топ коментарі
+50 GICKO_ BANAN
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+42 Виктор Бороветский
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+37 Oksana Kofanka
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хоч з рогатки...
головне що ця паскудь быльше не прилетить.
СЛАВА ЗСУ!!!!
Слава ЗСУ.
Ще 150 літаків і орки відчують дефіцит.
Чому? Вони по кілька штук щомісяця виробляють.
Взагалі за останнє десятиліття російський авіапром спромігся виготовити 127 Су-34. За статистикою, російська промисловість останнім часом виготовляла лише по кілька Су-34 на рік.
Порівняно краще виглядає парк важких винищувачів сімейства Су-27, який налічує 380 машин, йдеться про 134 виготовлених машин Су-30 і 98 (зі 128 замовлених) Су-35, отриманих ВПС РФ протягом останнього десятиліття. До цього слід додати 22 модернізованих Су-27, що в сумі дає 247 літаків відносно ********* рівня.
Але решта - понад 130 - це старі літаки, які найближчим часом доведеться міняти. 30 з них будуть замінені на Су-35С, які поки що тільки планується виготовити. Щодо решти 100 відповіді немає.
Дякую за важливу і просто цікаву інформацію!! 👍
Це і є "кілька штук на місяць"?
Ти ж знаєш, що на складах ДТЗ тих "Градів" БМ-21 шо лайна. Відновлюють стволи-напавляючі, якась ті "Урали" або Зіли-131 до тями доводять.
- Куме! А ви знаєте, що "хахли" з "бульбашами" навіть після смерті будуть кацапам прислужувать?
- Як це?
- Одні будуть дрова рубать... А інші - дрова під казани підкладать...
- А кацапи?
- А вони в казанах варитимуться...
Слава ЗСУ!