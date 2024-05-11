Російський штурмовик Су-25 збили воїни 110-ї ОМБр на Донеччині

Сьогодні, 11 травня, українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110-ї бригади.

Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. "Імперія" має розпастися", - йдеться у повідомленні.

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Знищення російського Су-25

4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.