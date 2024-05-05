Військові з підрозділу Сухопутних військ збили російський Су-25, - Повітряні сили

Збиття російського штурмовика Су-25 на Донеччині свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це був підрозділ Сухопутних військ. У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, у тому числі й літаками", - сказав Євлаш.

Він додав, що українським військовим на передовій необхідні переносні системи ПЗРК, які дозволять боротися як з низько літаючими повітряними цілями, так і з безпілотниками. А також більш модернізовані комплекси, як українські "Буки", так і західне озброєння, які допоможуть протистояти російським гелікоптерам та літакам і стримувати російську авіацію в українському небі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 травня у своєму зверненні повідомив про збиття воїнами зі 110-ї окремої механізованої бригади російського штурмовика Су-25 на Донеччині.

Як збивали російські літаки?

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 349 літаків. Лише у лютому 2024 року російські повітряні сили не дорахувались 13 літаків. Українці неофіційно назвали це явище лютневим літакопадом.

Зранку 17 лютого захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку:

два Су-34;

один Су-35.

18 лютого близько 6.00 ЗСУ знищили ще Су-34. 19 лютого окупанти не дорахувались винищувача-бомбардувальника Су-34 та винищувача Су-35С. Їх було збито на Східному напрямку. 21 лютого українські військові знищили ще один літак російських окупантів - Су-24.

Сили оборони збили над Азовським морем російський літак А-50 23 лютого.

На Східному напрямку протягом 27 лютого було знищено два Су-34, А наступного дня, 28 лютого, вже три Су-34. Їх було збито також на Східному напрямку. 29 лютого окупанти знову втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку

У березні повітряні сили РФ продовжили втрачати літаки. Так, 1 березня, на Східному напрямку було знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях. Наступного дня Повітряні сили підтвердили збиття ще одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

У квітні зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї Росії.

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