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Новини
11 031 27

Військові з підрозділу Сухопутних військ збили російський Су-25, - Повітряні сили

Знищення Су-25

Збиття російського штурмовика Су-25 на Донеччині свідчить про ефективну роботу Сухопутних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це був підрозділ Сухопутних військ. У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, у тому числі й літаками", - сказав Євлаш.

Він додав, що українським військовим на передовій необхідні переносні системи ПЗРК, які дозволять боротися як з низько літаючими повітряними цілями, так і з безпілотниками. А також більш модернізовані комплекси, як українські "Буки", так і західне озброєння, які допоможуть протистояти російським гелікоптерам та літакам і стримувати російську авіацію в українському небі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 травня у своєму зверненні повідомив про збиття воїнами зі 110-ї окремої механізованої бригади російського штурмовика Су-25 на Донеччині.

Як збивали російські літаки?

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 349 літаків.  Лише у лютому 2024 року російські повітряні сили не дорахувались 13 літаків.  Українці неофіційно назвали це явище лютневим літакопадом.

Зранку 17 лютого захисники України знищили одразу три ворожі літаки на Східному напрямку:

  • два Су-34;
  • один Су-35.

18 лютого близько 6.00 ЗСУ знищили ще Су-34. 19 лютого окупанти не дорахувались винищувача-бомбардувальника Су-34 та винищувача Су-35С. Їх було збито на Східному напрямку. 21 лютого українські військові знищили ще один літак російських окупантів - Су-24.

Сили оборони збили над Азовським морем російський літак А-50 23 лютого.

На Східному напрямку протягом 27 лютого було знищено два Су-34, А наступного дня, 28 лютого, вже три Су-34. Їх було збито також на Східному напрямку. 29 лютого окупанти знову втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку

У березні повітряні сили РФ продовжили втрачати літаки. Так, 1 березня, на Східному напрямку було знищено ворожий Су-34, який намагався вдарити КАБами по наших позиціях. Наступного дня Повітряні сили підтвердили збиття ще одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

 У квітні зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збиття російських літаків за межами України є частиною її законного права на самооборону, - Столтенберг

Автор: 

літак (2898) Повітряні сили (2596)


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Топ коментарі
+16
Ні, кажуть, що то з ПЗРК. Просто повернули 110-ту на фронт, а там є майстри цієї справи.
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05.05.2024 11:33
+14
Смерть кацапам , які прийшли на нашу святу землю 😡
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05.05.2024 11:43
+12
Журналіст бере інтерв"ю у фермера, восени, після обжинків:
- Як ваші успіхи?
- Та нівроку ... Зернові вродили - з хлібом та кормами будемо... Городина хороша . Та й з живністю добре - кури, гуси, корова та свині з приплодом - сало з м"ясом буде ...
- Так, може, висловите подяку президенту?
- А він - до чого? Сіяв - я сам ... Ростив - сам ... Збирав - теж сам . Щодо живності : півень з гусаком були свої ... Бичок - кумів . От, щодо поросят - не знаю ... Свиню до кабана жінка сама водила . До якого саме - не сказала ...
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05.05.2024 13:43
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Мабуть "Бук" завалив СУшку
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05.05.2024 11:31 Відповісти
Ні, кажуть, що то з ПЗРК. Просто повернули 110-ту на фронт, а там є майстри цієї справи.
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05.05.2024 11:33 Відповісти
хє@@рня! То зеля-презік асфальтом завалив...
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05.05.2024 12:36 Відповісти
однозначно ще вчора прогундосив що він таки да завалив і премію собі вже виписав та скумбрії віддав
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05.05.2024 12:46 Відповісти
так "найвеличніший" сказав же вчора шо він особисто збив, з того рпг, який абдристович у тероборонівців вкрав, а він його перекрав і таки хоч один літак та збив))
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05.05.2024 11:34 Відповісти
Яєчком збив?
Цікаво, правим чи лівим?
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05.05.2024 11:43 Відповісти
Обома відразу
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05.05.2024 11:44 Відповісти
ДУПЛЕТ!?!?!?
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05.05.2024 11:47 Відповісти
сиром. маца реллой ))
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05.05.2024 11:45 Відповісти
та які там яйця.., зеля по дефолту кнур
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05.05.2024 12:40 Відповісти
За треба Мендель спитати.
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05.05.2024 12:49 Відповісти
Крашеным
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05.05.2024 12:55 Відповісти
та он безъяичный, тупо видосами и лайкой на партнёров страну сдавать
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05.05.2024 17:45 Відповісти
Журналіст бере інтерв"ю у фермера, восени, після обжинків:
- Як ваші успіхи?
- Та нівроку ... Зернові вродили - з хлібом та кормами будемо... Городина хороша . Та й з живністю добре - кури, гуси, корова та свині з приплодом - сало з м"ясом буде ...
- Так, може, висловите подяку президенту?
- А він - до чого? Сіяв - я сам ... Ростив - сам ... Збирав - теж сам . Щодо живності : півень з гусаком були свої ... Бичок - кумів . От, щодо поросят - не знаю ... Свиню до кабана жінка сама водила . До якого саме - не сказала ...
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05.05.2024 13:43 Відповісти
Кабанчика єрмак кличуть, інших там хіба що татаров, та той, що в раді головує, але то так собі рішення, тільки породу псувати
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06.05.2024 08:16 Відповісти
Значит Stinger вже прибули у війська та достались ЛБЗ.
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05.05.2024 11:39 Відповісти
Смерть кацапам , які прийшли на нашу святу землю 😡
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05.05.2024 11:43 Відповісти
Підрозділ Сухопутних військ збив ворожий Су-25 - так краще ...
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05.05.2024 11:56 Відповісти
..класс.. если одну и ту же новость давать под разными заголовками, получится две новости.. Вчера найвеличнийший сбил самолет, а сегодня евлаш..
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05.05.2024 12:10 Відповісти
Мені подобається ця тенденція. Будь ласка, не зупиняйтеся.
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05.05.2024 12:12 Відповісти
шо опять и вчера сбили Су25
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05.05.2024 12:33 Відповісти
а шо там ігнат, зломався?
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05.05.2024 12:43 Відповісти
Гаразд, хлопці, збивайте більше цього лайна.
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05.05.2024 12:57 Відповісти
- Чим відрізняється Ізраїль від інших країн світу?
- Тільки в Ізраїлі тебе можуть запідозрить в тому, що ти - не єврей!

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05.05.2024 13:45 Відповісти
Євлаш цей Су-25 3 дні поспіль
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05.05.2024 13:27 Відповісти
Сбивание российского штурмовика Су-25 в Донецкой области свидетельствует об эффективной работе Сухопутных войск. Источник: Це якою мовою написане , бевзі? Ось чому вас до сих пір не вигнали з роботи? Напевне тому, роботодавець- рожевий поні?
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06.05.2024 08:20 Відповісти
 
 