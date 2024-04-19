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У Ставропольському краї Росії знищили бомбардувальник Ту-22М3 (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

В Ставропольському краї РФ розбився один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, якими окупанти завдають ракетних ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров та російські Тelegram-канали.

"Термінове повідомлення. На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися", - йдеться в повідомленні губернатора.

Він також опублікував фото літака.

Впав літак Ту-22м3
Впав літак Ту-22м3

Тelegram-канали пишуть, що впав Ту-22М3  і що його підбили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Охоплений вогнем російський літак Су-35 падає в море поблизу окупованого Севастополя після удару російської ППО. ВIДЕО

Згодом російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ підтвердило, що впав саме надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 ВКС Росії. 

Зазначається, що літак "зазнав аварії в Ставропольському краї після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування".

"Льотчики катапультувалися, 3 члени екіпажу евакуйовані групою пошуку і порятунку, зараз триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту не було, літак упав у безлюдній місцевості", − йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що причиною аварії нібито стала технічна несправність.

Згодом командувач  Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що стратегічний  бомбардувальник Ту-22М3 знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України.

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Автор: 

росія (65162) літак (2903)


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Топ коментарі
+35
Впав - бо тяжчии за повітря
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19.04.2024 07:49
+29
Впасти нормально не можуть! Треба на багатоповерхівку і катапульта щоб не спрацювала.
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19.04.2024 07:55
+22
хорошо кружит,хотя может и сам ********* этому хламу под 60 лет,+ не стоит списывать рукожопость обсл.перссонала
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19.04.2024 07:50
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... білим лебедем смердячі називають Ту-160. Ту -22м3 звуть **Бекфайєр**.... Але якби паскуди їх не називали,... остання назва повинна бути **металлобрухт**. А як..з допомогою ЗСУ..самі падають... однаково! Головне ПОБІЛЬШЕ і бажано з екіпажами!
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19.04.2024 09:44 Відповісти
опавший лист, у раши скоро зима
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19.04.2024 08:11 Відповісти
Боже, яка краса!
Безмежна вдячність виконавцям!
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19.04.2024 08:13 Відповісти
один точно не вижив
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19.04.2024 08:14 Відповісти
Ги...дякую
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19.04.2024 08:18 Відповісти
Враховуючи принцип системи катапультування цього пєпєлаца можна припустити, що командир жмур. Бо командир ініціює катапультування екіпажу, які в автоматичному режимі по черзі виригиваються з кабіни, а потім він сам повинен ініціювати в ручному режимі свою каЦапульту. Тобто якщо є хоч один жмур, то це скорше за все командир )) Або у когось не спрацювала кацапульта ))
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19.04.2024 09:25 Відповісти
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19.04.2024 09:28 Відповісти
... як автоматично проходить катапультування, як Ви написали, так і кожен член екіпажу може катапультуватися самостійно. При катастрофі на посадці Ту-22м3 на півночі рашки з десяток років тому. штурман-оператор катапультувався самостійно
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19.04.2024 09:51 Відповісти
На рахунок цього не спорю, це логічно і все можливо )) Я не льотчик, я ППО-шник ))
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19.04.2024 10:02 Відповісти
... так логіка проста! Командиру відірвало голову.... ))) А далі є логіка..чи її нема..))).. це стосовно трьох , що залишилися. Колись у Криму ще на Ту-22Р командир катапультував штурмана на бетон, бо там катапультація штурмана вниз. Ну якщо б сам себе... то одне... Але коли тебе...??)))
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19.04.2024 10:24 Відповісти
Вже є інфа, що 2 в лікарні, один жмур і одного шукають. Напевно ніхто не катапультувався, плюхнулись на пузо ))
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19.04.2024 11:04 Відповісти
.. якби плюхнулись...то там би і сиділи..обвуглені...чи шматками стали б. При такому падінні шансів вижити дуже мало. Тільки катапультування... що вони і зробили. Цікаво хто вижив? Хто зі штурманів, хто з пілотів.. Тоді більш менш було б ясно... як вони катапультувалися. Але нахрен це нам треба. Кожний зажмурений кацапсячий виродок... тільки чистіше світ!
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19.04.2024 19:06 Відповісти
хероїчно подох, рятував повітряне судно до астаннєго )))
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19.04.2024 09:34 Відповісти
Ага! А в штопорі кружляв і видивлявся щоб не впасти на "насільонний пункт"?
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19.04.2024 09:55 Відповісти
судячи по фото, він його ще тушив після падіння ))
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19.04.2024 10:02 Відповісти
кросівоє
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19.04.2024 08:14 Відповісти
лист осінній кружиться, літає(с)
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19.04.2024 08:16 Відповісти
... ну так смердячі **уводят** палаючий і падаючий літак від лікарень, дитячих садочків, міст... Скоро прочитаємо про **подвиг** кацапського єкіпажу. Навіть буде...що КПС до останнього знаходився на робочому місці... відводячи літак..))))
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19.04.2024 09:55 Відповісти
Напишуть, що то був "управляємий штопор"?
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19.04.2024 10:13 Відповісти
..я не пам*ятаю випадків, коли б кацапсячі не **відводили** падаючі літаки від лікарень чи дитячих садочків...!!! **масовий героїзм ** руснявих пілотів... це ФАКТ!!! ))))))
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19.04.2024 10:27 Відповісти
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19.04.2024 08:21 Відповісти
До кобздона з кивою полетіло, мерзота русяцька!
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19.04.2024 08:28 Відповісти
Ще б збити одного ЛЬОТЧЕГА з Кремля. Скоро прийде і його черга.
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19.04.2024 10:38 Відповісти
Падає вертикально, але парашутів не видно. "Катапультувалися" орки схоже тільки в пі-стьоші калобомбєра...
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19.04.2024 08:28 Відповісти
десь було, що їм кацапульту відключають )) щоб до пабєдного кінця ваєвалі как дєди ))
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19.04.2024 09:36 Відповісти
Посібник з фізики. Дія закону земного тяжіння. Він же карма для орків.
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19.04.2024 08:30 Відповісти
Це форсаж при вертикальній посадці.
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19.04.2024 08:31 Відповісти
виробіток ресурсу, пожежа двигуна...
ну с почином
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19.04.2024 08:37 Відповісти
Яка чудова новина...!)
Більше б таких...😁👏
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19.04.2024 08:37 Відповісти
насєлєніє краю поскаржилося, наче ще вчора, що владімір владіміров - наш агент і працює на НАТО. Змушений був підтвердити...
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19.04.2024 08:39 Відповісти
https://youtu.be/iZr8lA1O8gQ?si=4QcGrSfY1ePPVwV8&t=734
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19.04.2024 08:44 Відповісти
"А город подумал, ученья идут"
А тут цікавіше - кацапам капут!
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19.04.2024 08:43 Відповісти
Шкода.
Не дотягнула ця гастЄла до рашистських ешелонів, в полі аналоговнєтнулось.
Шкода
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19.04.2024 08:46 Відповісти
Не біда. Там їх ще дохолєри. Буде кому дотягтись і до ешелонів, і до чогось "жирнішого".
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20.04.2024 00:43 Відповісти
Карма!
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19.04.2024 08:53 Відповісти
Власне кацапське ППО, чи вже відлітали свій ресурс?
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19.04.2024 09:01 Відповісти
Хотів своїх 5 копійок тицьнути, та нема до чого, вже все напісяли і насрали.
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19.04.2024 09:02 Відповісти
Жертв і поврєждєній нєт.
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19.04.2024 09:04 Відповісти
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19.04.2024 09:09 Відповісти
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19.04.2024 09:10 Відповісти
Вальс "Бостон" )))
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19.04.2024 09:14 Відповісти
Шкода що екіпаж не здох. Бажаю здохнути їм і всьому їхньому роду.
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19.04.2024 09:19 Відповісти
Каким оброзом они могли спастись?Думаю что летуны фсе...
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19.04.2024 09:49 Відповісти
Хоч одна приємна новина .
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19.04.2024 09:24 Відповісти
шото я недопонял... в ставрополье, или в моздоке в сев.осетии?
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19.04.2024 09:29 Відповісти
всё... разобрался в ТГ - таки да в Ставрополье
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19.04.2024 09:31 Відповісти
вопрос: КАК? - наше ПВО достало до ставрополья? - СУПЕР
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19.04.2024 09:34 Відповісти
Мабуть підбили над Чорним морем а до бази в Моздоку не дотягнув.
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19.04.2024 10:11 Відповісти
Якось, кудись, десь, щось. Головне - результат.
Вы только что прочитали подробное описание возможностей Украинской ПВО.
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19.04.2024 10:14 Відповісти
Жаль что в поле упал. Упал бы на какой нибудь город,зрелище бы было намного приятнее. а если бы еще в "комплекте" с шофером аэроплана, то было бы вообще хорошо.
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19.04.2024 09:36 Відповісти
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19.04.2024 09:37 Відповісти
Четвертий фашист здох 😡
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19.04.2024 10:03 Відповісти
Відлітався гнида!!!!! Ще б тварюки, що у ній сиділи, повиздихали (бажано б ще маленькими)!!!
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19.04.2024 10:03 Відповісти
Шкода, що здохли не всі😡
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19.04.2024 10:04 Відповісти
Жаль що у сраку йому прилетіло, мабуть тікав,курва. Якби у кабіну, то було б справедливіше
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19.04.2024 10:11 Відповісти
Щоб ви всі там здохли рашисти ненависні, ВСІ до одного. Щоб срана недоїмперія зла перетворилася на пустелю!!
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19.04.2024 10:27 Відповісти
Красівоє)))
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19.04.2024 11:08 Відповісти
"

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук пізніше заявив, що https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiyskiy-bombarduvalnik-tu-22m3-zbili-sili-oboroni-50411361.html ЗСУ разом з ГУР вперше з початку повномасштабного вторгнення ліквідували російський літак Ту-22М3 , який є носієм крилатих ракет Х-22. Такі борти систематично обстрілюють Україну.

Сили оборони України https://nv.ua/ukr/ukraine/events/tu-22m3-zbili-iz-s-200-19-kvitnya-u-stavropolskomu-kraji-rosiji-novini-ukrajini-50411363.html збили Ту-22МЗ із радянського ЗРК С-200 , повідомило NV джерело у спецслужбах. Літак Ту-22МЗ вдалося знищити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, уточнили у ГУР.

Пізніше стало відомо, що https://nv.ua/ukr/ukraine/events/tu-22m3-odin-pilot-zaginuv-vnaslidok-znishchennya-litaka-rf-novini-ukrajini-50411375.html один з чотирьох членів екіпажу загинув . Згодом це підтвердив і губернатор Ставропольского краю.
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19.04.2024 11:34 Відповісти
отрицательно взлетел
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19.04.2024 11:43 Відповісти
Крутоє пікє
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19.04.2024 13:11 Відповісти
Немає чогось хорошого, що не можливо покращити ,от було б добре,коли б його завалили зі свіжими ракетами на облавку.
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19.04.2024 15:29 Відповісти
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19.04.2024 16:32 Відповісти
Та ты шо!....!И шо Ето было...
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19.04.2024 21:39 Відповісти
що це за жовті квіточки у них?
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19.04.2024 23:51 Відповісти
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