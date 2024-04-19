У Ставропольському краї Росії знищили бомбардувальник Ту-22М3 (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
В Ставропольському краї РФ розбився один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, якими окупанти завдають ракетних ударів по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров та російські Тelegram-канали.
"Термінове повідомлення. На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися", - йдеться в повідомленні губернатора.
Він також опублікував фото літака.
Тelegram-канали пишуть, що впав Ту-22М3 і що його підбили.
Згодом російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ підтвердило, що впав саме надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 ВКС Росії.
Зазначається, що літак "зазнав аварії в Ставропольському краї після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування".
"Льотчики катапультувалися, 3 члени екіпажу евакуйовані групою пошуку і порятунку, зараз триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту не було, літак упав у безлюдній місцевості", − йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що причиною аварії нібито стала технічна несправність.
Згодом командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України.
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ну с почином
Більше б таких...😁👏
А тут цікавіше - кацапам капут!
Не дотягнула ця гастЄла до рашистських ешелонів, в полі аналоговнєтнулось.
Шкода
Вы только что прочитали подробное описание возможностей Украинской ПВО.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук пізніше заявив, що https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiyskiy-bombarduvalnik-tu-22m3-zbili-sili-oboroni-50411361.html ЗСУ разом з ГУР вперше з початку повномасштабного вторгнення ліквідували російський літак Ту-22М3 , який є носієм крилатих ракет Х-22. Такі борти систематично обстрілюють Україну.
Сили оборони України https://nv.ua/ukr/ukraine/events/tu-22m3-zbili-iz-s-200-19-kvitnya-u-stavropolskomu-kraji-rosiji-novini-ukrajini-50411363.html збили Ту-22МЗ із радянського ЗРК С-200 , повідомило NV джерело у спецслужбах. Літак Ту-22МЗ вдалося знищити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, уточнили у ГУР.
Пізніше стало відомо, що https://nv.ua/ukr/ukraine/events/tu-22m3-odin-pilot-zaginuv-vnaslidok-znishchennya-litaka-rf-novini-ukrajini-50411375.html один з чотирьох членів екіпажу загинув . Згодом це підтвердив і губернатор Ставропольского краю.