У Ставропольському краї Росії знищили бомбардувальник Ту-22М3 (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

В Ставропольському краї РФ розбився один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, якими окупанти завдають ракетних ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров та російські Тelegram-канали.

"Термінове повідомлення. На території Красногвардійського округу в полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань і жертв немає, льотчики катапультувалися", - йдеться в повідомленні губернатора.

Він також опублікував фото літака.





Тelegram-канали пишуть, що впав Ту-22М3 і що його підбили.

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Згодом російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ підтвердило, що впав саме надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 ВКС Росії.

Зазначається, що літак "зазнав аварії в Ставропольському краї після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування".

"Льотчики катапультувалися, 3 члени екіпажу евакуйовані групою пошуку і порятунку, зараз триває пошук одного льотчика. Боєкомплекту на борту не було, літак упав у безлюдній місцевості", − йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що причиною аварії нібито стала технічна несправність.

Згодом командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України.

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