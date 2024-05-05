Военные из подразделения Сухопутных войск сбили российский Су-25, - Воздушные силы

Сбивание российского штурмовика Су-25 в Донецкой области свидетельствует об эффективной работе Сухопутных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это было подразделение Сухопутных войск. В Сухопутных войсках также есть подразделения противовоздушной обороны. В частности, мы видим отличную работу, и в том числе работу малого и среднего радиуса действия ПВО, которые могут эффективно справляться с разного типа воздушными целями, в том числе и самолетами", - сказал Евлаш.

Он добавил, что украинским военным на передовой необходимы переносные системы ПЗРК, которые позволят бороться как с низко летающими воздушными целями, так и с беспилотниками. А также более модернизированные комплексы, как украинские "Буки", так и западное вооружение, которые помогут противостоять российским вертолетам и самолетам и сдерживать российскую авиацию в украинском небе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 мая в своем обращении сообщил о сбивании воинами из 110-й отдельной механизированной бригады российского штурмовика Су-25 на Донетчине.

Как сбивали российские самолеты?

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 349 самолетов. Только в феврале 2024 года российские воздушные силы не досчитались 13 самолетов. Украинцы неофициально назвали это явление февральским самолетопадом.

Утром 17 февраля защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении:

два Су-34;

один Су-35.

18 февраля около 6.00 ВСУ уничтожили еще Су-34. 19 февраля оккупанты не досчитались истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35С. Они были сбиты на Восточном направлении. 21 февраля украинские военные уничтожили еще один самолет российских оккупантов - Су-24.

Силы обороны сбили над Азовским морем российский самолет А-50 23 февраля.

На Восточном направлении в течение 27 февраля было уничтожено два Су-34, а на следующий день, 28 февраля, уже три Су-34. Они были сбиты также на Восточном направлении. 29 февраля оккупанты снова потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении

В марте воздушные силы РФ продолжили терять самолеты. Так, 1 марта, на Восточном направлении был уничтожен вражеский Су-34, который пытался ударить КАБами по нашим позициям. На следующий день Воздушные силы подтвердили сбивание еще одного российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

В апреле зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в Ставропольском крае России.

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