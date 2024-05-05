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Новости
11 031 27

Военные из подразделения Сухопутных войск сбили российский Су-25, - Воздушные силы

Знищення Су-25

Сбивание российского штурмовика Су-25 в Донецкой области свидетельствует об эффективной работе Сухопутных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это было подразделение Сухопутных войск. В Сухопутных войсках также есть подразделения противовоздушной обороны. В частности, мы видим отличную работу, и в том числе работу малого и среднего радиуса действия ПВО, которые могут эффективно справляться с разного типа воздушными целями, в том числе и самолетами", - сказал Евлаш.

Он добавил, что украинским военным на передовой необходимы переносные системы ПЗРК, которые позволят бороться как с низко летающими воздушными целями, так и с беспилотниками. А также более модернизированные комплексы, как украинские "Буки", так и западное вооружение, которые помогут противостоять российским вертолетам и самолетам и сдерживать российскую авиацию в украинском небе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 мая в своем обращении сообщил о сбивании воинами из 110-й отдельной механизированной бригады российского штурмовика Су-25 на Донетчине.

Как сбивали российские самолеты?

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 349 самолетов. Только в феврале 2024 года российские воздушные силы не досчитались 13 самолетов. Украинцы неофициально назвали это явление февральским самолетопадом.

Утром 17 февраля защитники Украины уничтожили сразу три вражеских самолета на Восточном направлении:

  • два Су-34;
  • один Су-35.

18 февраля около 6.00 ВСУ уничтожили еще Су-34. 19 февраля оккупанты не досчитались истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребителя Су-35С. Они были сбиты на Восточном направлении. 21 февраля украинские военные уничтожили еще один самолет российских оккупантов - Су-24.

Силы обороны сбили над Азовским морем российский самолет А-50 23 февраля.

На Восточном направлении в течение 27 февраля было уничтожено два Су-34, а на следующий день, 28 февраля, уже три Су-34. Они были сбиты также на Восточном направлении. 29 февраля оккупанты снова потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении

В марте воздушные силы РФ продолжили терять самолеты. Так, 1 марта, на Восточном направлении был уничтожен вражеский Су-34, который пытался ударить КАБами по нашим позициям. На следующий день Воздушные силы подтвердили сбивание еще одного российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

В апреле зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в Ставропольском крае России.

Также читайте: Сбивание российских самолетов за пределами Украины является частью ее законного права на самооборону, - Столтенберг

Автор: 

самолет (3588) Воздушные силы (2257)


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Топ комментарии
+16
Ні, кажуть, що то з ПЗРК. Просто повернули 110-ту на фронт, а там є майстри цієї справи.
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05.05.2024 11:33
+14
Смерть кацапам , які прийшли на нашу святу землю 😡
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05.05.2024 11:43
+12
Журналіст бере інтерв"ю у фермера, восени, після обжинків:
- Як ваші успіхи?
- Та нівроку ... Зернові вродили - з хлібом та кормами будемо... Городина хороша . Та й з живністю добре - кури, гуси, корова та свині з приплодом - сало з м"ясом буде ...
- Так, може, висловите подяку президенту?
- А він - до чого? Сіяв - я сам ... Ростив - сам ... Збирав - теж сам . Щодо живності : півень з гусаком були свої ... Бичок - кумів . От, щодо поросят - не знаю ... Свиню до кабана жінка сама водила . До якого саме - не сказала ...
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05.05.2024 13:43
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Мабуть "Бук" завалив СУшку
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05.05.2024 11:31 Ответить
Ні, кажуть, що то з ПЗРК. Просто повернули 110-ту на фронт, а там є майстри цієї справи.
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05.05.2024 11:33 Ответить
хє@@рня! То зеля-презік асфальтом завалив...
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05.05.2024 12:36 Ответить
однозначно ще вчора прогундосив що він таки да завалив і премію собі вже виписав та скумбрії віддав
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05.05.2024 12:46 Ответить
так "найвеличніший" сказав же вчора шо він особисто збив, з того рпг, який абдристович у тероборонівців вкрав, а він його перекрав і таки хоч один літак та збив))
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05.05.2024 11:34 Ответить
Яєчком збив?
Цікаво, правим чи лівим?
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05.05.2024 11:43 Ответить
Обома відразу
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05.05.2024 11:44 Ответить
ДУПЛЕТ!?!?!?
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05.05.2024 11:47 Ответить
сиром. маца реллой ))
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05.05.2024 11:45 Ответить
та які там яйця.., зеля по дефолту кнур
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05.05.2024 12:40 Ответить
За треба Мендель спитати.
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05.05.2024 12:49 Ответить
Крашеным
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05.05.2024 12:55 Ответить
та он безъяичный, тупо видосами и лайкой на партнёров страну сдавать
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05.05.2024 17:45 Ответить
Журналіст бере інтерв"ю у фермера, восени, після обжинків:
- Як ваші успіхи?
- Та нівроку ... Зернові вродили - з хлібом та кормами будемо... Городина хороша . Та й з живністю добре - кури, гуси, корова та свині з приплодом - сало з м"ясом буде ...
- Так, може, висловите подяку президенту?
- А він - до чого? Сіяв - я сам ... Ростив - сам ... Збирав - теж сам . Щодо живності : півень з гусаком були свої ... Бичок - кумів . От, щодо поросят - не знаю ... Свиню до кабана жінка сама водила . До якого саме - не сказала ...
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05.05.2024 13:43 Ответить
Кабанчика єрмак кличуть, інших там хіба що татаров, та той, що в раді головує, але то так собі рішення, тільки породу псувати
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06.05.2024 08:16 Ответить
Значит Stinger вже прибули у війська та достались ЛБЗ.
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05.05.2024 11:39 Ответить
Смерть кацапам , які прийшли на нашу святу землю 😡
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05.05.2024 11:43 Ответить
Підрозділ Сухопутних військ збив ворожий Су-25 - так краще ...
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05.05.2024 11:56 Ответить
..класс.. если одну и ту же новость давать под разными заголовками, получится две новости.. Вчера найвеличнийший сбил самолет, а сегодня евлаш..
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05.05.2024 12:10 Ответить
Мені подобається ця тенденція. Будь ласка, не зупиняйтеся.
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05.05.2024 12:12 Ответить
шо опять и вчера сбили Су25
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05.05.2024 12:33 Ответить
а шо там ігнат, зломався?
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05.05.2024 12:43 Ответить
Гаразд, хлопці, збивайте більше цього лайна.
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05.05.2024 12:57 Ответить
- Чим відрізняється Ізраїль від інших країн світу?
- Тільки в Ізраїлі тебе можуть запідозрить в тому, що ти - не єврей!

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05.05.2024 13:45 Ответить
Євлаш цей Су-25 3 дні поспіль
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05.05.2024 13:27 Ответить
Сбивание российского штурмовика Су-25 в Донецкой области свидетельствует об эффективной работе Сухопутных войск. Источник: Це якою мовою написане , бевзі? Ось чому вас до сих пір не вигнали з роботи? Напевне тому, роботодавець- рожевий поні?
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06.05.2024 08:20 Ответить
 
 