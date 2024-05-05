Общие боевые потери РФ с начала войны – около 474 260 человек (+860 за сутки), 7 375 танков, 12 212 артсистем, 14 179 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 474 260 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 474260 (+860) человек,
- танков - 7375 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 14179 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 12212 (+21) ед,
- РСЗО - 1057 (+1) ед,
- средства ППО - 790 (+2) ед,
- самолетов 349 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9636 (+25),
- крылатые ракеты - 2147 (+1),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед,
- специальная техника - 2002 (+4)
В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.
"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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давай про хороше
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
Хай Бог береже наших воїнів!
92 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 860 чумардосів.
Арта 22, броня 27, логістика 37.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 54 000!
По спецтехніці щось незрозуміле, вчора було 2001, сьогодні +4 але загальна 2002.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 474 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Арта на 04.05 - 12 148, 05.05 + 21 - 12 212 (на сорок три більше)
Авто на 04.05 - 16 337, 05.05 + 37 - 16 418 (на сорок чотири більше)
РСЗВ мало б бути 1 056, маємо на одну одиницю більше
і це все за чотири од спецтехніки, та переживем.
У нас - інше: люди розуміють - за ЩО вони воюють!