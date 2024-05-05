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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 474 260 человек (+860 за сутки), 7 375 танков, 12 212 артсистем, 14 179 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 474 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 474260 (+860) человек,
  • танков - 7375 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 14179 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 12212 (+21) ед,
  • РСЗО - 1057 (+1) ед,
  • средства ППО - 790 (+2) ед,
  • самолетов 349 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9636 (+25),
  • крылатые ракеты - 2147 (+1),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед,
  • специальная техника - 2002 (+4)

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Читайте также: Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 159 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники

Втрати росіян 4 травня

Автор: 

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835)


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Топ комментарии
+18
Вчора проявив себе іще один послідовник орколіквідатора .
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
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05.05.2024 08:26
+17
Головне в подібних речах - вбивають саме командирів! Хоч і дрібних - "ротної ланки" Хоч вони і поганенькі Головне - ВБИВАЮТЬ "ПОГОНЯТЕЛІВ"" на смерть!
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05.05.2024 08:50
+14
Христос воскрес!
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05.05.2024 09:12
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Летуна инересно взяли? Или что с ним?
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05.05.2024 08:23 Ответить
буба наша поразка раз, сирьський наша поразка 2.
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05.05.2024 08:24 Ответить
а хто наша перемога?
давай про хороше
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05.05.2024 12:00 Ответить
Вчора проявив себе іще один послідовник орколіквідатора .
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
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05.05.2024 08:26 Ответить
Головне в подібних речах - вбивають саме командирів! Хоч і дрібних - "ротної ланки" Хоч вони і поганенькі Головне - ВБИВАЮТЬ "ПОГОНЯТЕЛІВ"" на смерть!
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05.05.2024 08:50 Ответить
Маловато будет!
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05.05.2024 09:42 Ответить
Добавляй! Хто тобі не дає?
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05.05.2024 10:59 Ответить
Стараюсь!
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05.05.2024 17:46 Ответить
Маловато будет! (С)
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06.05.2024 08:11 Ответить
Знаю.
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07.05.2024 10:27 Ответить
Не російський. Мобілізували українця з ТОТ. Той ввійшов у довіру до командирів, положив їх скопом і демобілізувався.
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05.05.2024 14:36 Ответить
яловий корегуй склянки у тебе час мАцковii був не бiлбше 33,3 хвилини а день як день то знеш що робити а не знаеш спитай The Reply of Zaporozhian Cossacks to Sultan of Turkey".
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05.05.2024 09:14 Ответить
Із Святом всіх.
Хай Бог береже наших воїнів!
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05.05.2024 08:53 Ответить
Минув 3724 день москальсько-української війни.
92 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 860 чумардосів.
Арта 22, броня 27, логістика 37.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 54 000!
По спецтехніці щось незрозуміле, вчора було 2001, сьогодні +4 але загальна 2002.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 474 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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05.05.2024 09:08 Ответить
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05.05.2024 09:11 Ответить
Христос воскрес!
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05.05.2024 09:12 Ответить
Знизу написали, що відкорегували по техніці.
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05.05.2024 14:38 Ответить
ББМ на 04.05 - 14 156, 05.05 + 18 - 14 179 (на п'ять більше)
Арта на 04.05 - 12 148, 05.05 + 21 - 12 212 (на сорок три більше)
Авто на 04.05 - 16 337, 05.05 + 37 - 16 418 (на сорок чотири більше)
РСЗВ мало б бути 1 056, маємо на одну одиницю більше
і це все за чотири од спецтехніки, та переживем.
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06.05.2024 14:21 Ответить
шото сдулись орки... хотя по арте, ббм и автотехнике всё нормально... и очередной пепелац порадовал
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05.05.2024 09:39 Ответить
який літак? коли було повідомлення?
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05.05.2024 10:04 Ответить
Российский штурмовик https://korrespondent.net/ukraine/4684077-ukraynskye-boitsy-sbyly-su-25-v-donetskoi-oblasty?_gl=1*1e44iv2*_ga*MTk1Nzg0MDk3NS4xNjY0Nzc2NDA1*_ga_HCSJ3J3LKX*MTcxNDg1MTU5NC4xMDg4LjEuMTcxNDg1MTc3MS40OC4wLjM5ODM1MDEzMQ.. Су-25 сбили украинские военные в небе над Донецкой областью в субботу.
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05.05.2024 10:39 Ответить
Та Зєля вчора чесав...
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05.05.2024 10:11 Ответить
Додам до сказаного - коли солдати починають вбивать командирів на фронті - це початок розвалу! Це означає що вони розчаровуються у війні - тому що не розуміють ні мети ні її цілей А гинуть "просто так" вони вже починають втомлюваться Це саме починалося у 1917-му Саме тому після закінчення І Світової спалахнула купа заворушень у військах - люди втомилися саме від цього!
У нас - інше: люди розуміють - за ЩО вони воюють!
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05.05.2024 14:00 Ответить
Останній випадок, мобілізований українець.
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05.05.2024 14:40 Ответить
 
 