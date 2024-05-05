Общие боевые потери РФ с начала войны – около 474 260 человек (+860 за сутки), 7 375 танков, 12 212 артсистем, 14 179 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 474 260 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 474260 (+860) человек,

танков - 7375 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 14179 (+18) ед,

артиллерийских систем - 12212 (+21) ед,

РСЗО - 1057 (+1) ед,

средства ППО - 790 (+2) ед,

самолетов 349 (+1) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9636 (+25),

крылатые ракеты - 2147 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16418 (+37) ед,

специальная техника - 2002 (+4)

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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