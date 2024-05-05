Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 474260 осіб (+860 за добу), 7375 танків, 12 212 артсистем, 14179 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 474 260 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб,
- танків - 7375 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од,
- артилерійських систем – 12212 (+21) од,
- РСЗВ – 1057 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 790 (+2) од,
- літаків 349 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2147 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,
- спеціальна техніка ‒ 2002 (+4)
У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки.
"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Тонка червона лінія
показати весь коментар05.05.2024 08:26
+17 Яр Холодний
показати весь коментар05.05.2024 08:50
+14 Qq Qqq #455433
показати весь коментар05.05.2024 09:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
давай про хороше
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
Хай Бог береже наших воїнів!
92 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 860 чумардосів.
Арта 22, броня 27, логістика 37.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 54 000!
По спецтехніці щось незрозуміле, вчора було 2001, сьогодні +4 але загальна 2002.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 474 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
Арта на 04.05 - 12 148, 05.05 + 21 - 12 212 (на сорок три більше)
Авто на 04.05 - 16 337, 05.05 + 37 - 16 418 (на сорок чотири більше)
РСЗВ мало б бути 1 056, маємо на одну одиницю більше
і це все за чотири од спецтехніки, та переживем.
У нас - інше: люди розуміють - за ЩО вони воюють!