Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 474260 осіб (+860 за добу), 7375 танків, 12 212 артсистем, 14179 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 474 260 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб,

танків - 7375 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од,

артилерійських систем – 12212 (+21) од,

РСЗВ – 1057 (+1) од,

засоби ППО ‒ 790 (+2) од,

літаків 349 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),

крилаті ракети ‒ 2147 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,

спеціальна техніка ‒ 2002 (+4)

У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

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