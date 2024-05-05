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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 474260 осіб (+860 за добу), 7375 танків, 12 212 артсистем, 14179 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 474 260 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько  474260 (+860) осіб,
  • танків -  7375 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од,
  • артилерійських систем – 12212 (+21) од,
  • РСЗВ – 1057 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 790 (+2) од,
  • літаків  349 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2147 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2002 (+4)

У Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 159 окупантів та 46 одиниць озброєння й військової техніки ворога

Втрати росіян 4 травня

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) ліквідація (3865) знищення (7147)


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Топ коментарі
+18
Вчора проявив себе іще один послідовник орколіквідатора .
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
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05.05.2024 08:26
+17
Головне в подібних речах - вбивають саме командирів! Хоч і дрібних - "ротної ланки" Хоч вони і поганенькі Головне - ВБИВАЮТЬ "ПОГОНЯТЕЛІВ"" на смерть!
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05.05.2024 08:50
+14
Христос воскрес!
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05.05.2024 09:12
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Летуна инересно взяли? Или что с ним?
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05.05.2024 08:23 Відповісти
буба наша поразка раз, сирьський наша поразка 2.
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05.05.2024 08:24 Відповісти
а хто наша перемога?
давай про хороше
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05.05.2024 12:00 Відповісти
Вчора проявив себе іще один послідовник орколіквідатора .
Ось https://t.me/russianocontext/2960 повідомлення одного з ТГ-каналів:
"Поступает информация о том, что российский военнослужащий Галушко Юрий Николаевич устроил расстрел 6 военнослужащих из гаубично-артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка."
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05.05.2024 08:26 Відповісти
Головне в подібних речах - вбивають саме командирів! Хоч і дрібних - "ротної ланки" Хоч вони і поганенькі Головне - ВБИВАЮТЬ "ПОГОНЯТЕЛІВ"" на смерть!
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05.05.2024 08:50 Відповісти
Маловато будет!
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05.05.2024 09:42 Відповісти
Добавляй! Хто тобі не дає?
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05.05.2024 10:59 Відповісти
Стараюсь!
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05.05.2024 17:46 Відповісти
Маловато будет! (С)
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06.05.2024 08:11 Відповісти
Знаю.
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07.05.2024 10:27 Відповісти
Не російський. Мобілізували українця з ТОТ. Той ввійшов у довіру до командирів, положив їх скопом і демобілізувався.
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05.05.2024 14:36 Відповісти
яловий корегуй склянки у тебе час мАцковii був не бiлбше 33,3 хвилини а день як день то знеш що робити а не знаеш спитай The Reply of Zaporozhian Cossacks to Sultan of Turkey".
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05.05.2024 09:14 Відповісти
Із Святом всіх.
Хай Бог береже наших воїнів!
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05.05.2024 08:53 Відповісти
Минув 3724 день москальсько-української війни.
92 одиниці техніки, 1 пєпєлац та 860 чумардосів.
Арта 22, броня 27, логістика 37.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 54 000!
По спецтехніці щось незрозуміле, вчора було 2001, сьогодні +4 але загальна 2002.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 474 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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05.05.2024 09:08 Відповісти
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05.05.2024 09:11 Відповісти
Христос воскрес!
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05.05.2024 09:12 Відповісти
Знизу написали, що відкорегували по техніці.
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05.05.2024 14:38 Відповісти
ББМ на 04.05 - 14 156, 05.05 + 18 - 14 179 (на п'ять більше)
Арта на 04.05 - 12 148, 05.05 + 21 - 12 212 (на сорок три більше)
Авто на 04.05 - 16 337, 05.05 + 37 - 16 418 (на сорок чотири більше)
РСЗВ мало б бути 1 056, маємо на одну одиницю більше
і це все за чотири од спецтехніки, та переживем.
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06.05.2024 14:21 Відповісти
шото сдулись орки... хотя по арте, ббм и автотехнике всё нормально... и очередной пепелац порадовал
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05.05.2024 09:39 Відповісти
який літак? коли було повідомлення?
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05.05.2024 10:04 Відповісти
Российский штурмовик https://korrespondent.net/ukraine/4684077-ukraynskye-boitsy-sbyly-su-25-v-donetskoi-oblasty?_gl=1*1e44iv2*_ga*MTk1Nzg0MDk3NS4xNjY0Nzc2NDA1*_ga_HCSJ3J3LKX*MTcxNDg1MTU5NC4xMDg4LjEuMTcxNDg1MTc3MS40OC4wLjM5ODM1MDEzMQ.. Су-25 сбили украинские военные в небе над Донецкой областью в субботу.
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05.05.2024 10:39 Відповісти
Та Зєля вчора чесав...
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05.05.2024 10:11 Відповісти
Додам до сказаного - коли солдати починають вбивать командирів на фронті - це початок розвалу! Це означає що вони розчаровуються у війні - тому що не розуміють ні мети ні її цілей А гинуть "просто так" вони вже починають втомлюваться Це саме починалося у 1917-му Саме тому після закінчення І Світової спалахнула купа заворушень у військах - люди втомилися саме від цього!
У нас - інше: люди розуміють - за ЩО вони воюють!
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05.05.2024 14:00 Відповісти
Останній випадок, мобілізований українець.
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05.05.2024 14:40 Відповісти
 
 