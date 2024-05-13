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Новини Фото Війна
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Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25. ФОТО

13 травня українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Це вже 3 збитий літак за останні 2 тижні.

Про це 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

В 110-й ОМБр нагадують, що це вже третій знищений літак за два тижні.

"Нестримні зенітники 110 ОМБр продовжують лютувати. Сьогодні знищили ще один СУ-25 росіян. Не лише земля горить під окупантськими ногами, а й небо під їхніми літаками. Чорний дим й понівечене залізо - це все на що можуть розраховувати ворожі пілоти перед вильотом в зону відповідальності нашої бригади. "Імперія" має розпастися", - наголошують в пресслужбі бригади.

Місце падіння російського штурмового літака на Донеччині

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Знищення російських Су-25

4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня, українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили ще один російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 349 літаків. Лише у лютому 2024 року російські повітряні сили не дорахувались 13 літаків. Українці неофіційно назвали це явище лютневим літакопадом.

Автор: 

літак (2903) знищення (7235) Донецька область (8459) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+30
Фахівцям своєї справи черговий респект-не зупиняйтесь...
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13.05.2024 19:45
+24
стодесятка на куражі.
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13.05.2024 19:48
+22
Красунчики!
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13.05.2024 19:48
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сьогодні вранці о 6 годині ...

Глаза РФ в Крыму: Storm Shadow разбили секретную базу РЛС. Почему это важно?

https://www.youtube.com/watch?v=WFZLlBTSY1I&t=19s https://www.youtube.com/watch?v=WFZLlBTSY1I&t=19s

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13.05.2024 19:44 Відповісти
Фахівцям своєї справи черговий респект-не зупиняйтесь...
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13.05.2024 19:45 Відповісти
стодесятка на куражі.
показати весь коментар
13.05.2024 19:48 Відповісти
Красунчики!
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13.05.2024 19:48 Відповісти
От що "стінгер" животворящий робить!
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13.05.2024 19:48 Відповісти
так, імперії - піста
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13.05.2024 19:53 Відповісти
Надеюсь, что жена летчика сегодня стала деревянной миллионершей
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13.05.2024 19:59 Відповісти
Дружина літуна може формально такою і являється (дружиною, ба навіть і мільйонершою), проте вже давно вона жінка якогось ашотіка. РЛС і висотоміри, які далеко не по одному ведуть літак, "годинник пілота" зупинили на позначці пів на шосту - тому і "девушки потом" (можливо, коли небудь, як вийде).
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13.05.2024 21:00 Відповісти
І пущай падають.
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13.05.2024 20:01 Відповісти
тяжелее воздуха як ніяк )))
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13.05.2024 20:31 Відповісти
Дуже гарний день збитий гелікоптер і ось літак . Слава Нашим ЗСУ !
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13.05.2024 20:10 Відповісти
Головне пілотів завалити
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13.05.2024 20:13 Відповісти
ну ви звєрі!
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13.05.2024 20:23 Відповісти
Красунчики! Бог у поміч
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13.05.2024 20:28 Відповісти
Не ображайте гвинтокрили, вони тільки взбадьорилися, а тут знову Су(чки).
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13.05.2024 21:04 Відповісти
так... світлина дууууууже інформативна...
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13.05.2024 20:57 Відповісти
Я твай Су шасі шатал
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13.05.2024 21:13 Відповісти
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13.05.2024 23:31 Відповісти
 
 