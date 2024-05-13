Воїни 110-ї ОМБр збили ще один російський штурмовик Су-25. ФОТО

13 травня українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Це вже 3 збитий літак за останні 2 тижні.

Про це 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

В 110-й ОМБр нагадують, що це вже третій знищений літак за два тижні.

"Нестримні зенітники 110 ОМБр продовжують лютувати. Сьогодні знищили ще один СУ-25 росіян. Не лише земля горить під окупантськими ногами, а й небо під їхніми літаками. Чорний дим й понівечене залізо - це все на що можуть розраховувати ворожі пілоти перед вильотом в зону відповідальності нашої бригади. "Імперія" має розпастися", - наголошують в пресслужбі бригади.

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Знищення російських Су-25

4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня, українські бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади знищили ще один російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 349 літаків. Лише у лютому 2024 року російські повітряні сили не дорахувались 13 літаків. Українці неофіційно назвали це явище лютневим літакопадом.