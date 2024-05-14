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Новини Відео Війна
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Один проти чотирьох ворогів: воїн 5-ї бригади НГУ самотужки стримав штурм окупантів. ВIДЕО бою

Воїн-нацгвардієць самотужки стримав штурм своєї позиції поблизу Кліщіївки чотирма окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гвардієць ліквідував двох загарбників і протримався до підходу побратимів із сусідньої позиції.

"Війна - це про силу духу та жагу до життя: боєць 5 Слобожанської бригади НГУ самотужки тримав позицію проти 4 росіян в районі Кліщіївки. Двох ворогів він ліквідував своїми силами і протримався, доки не надійшла допомога з сусідньої позиції та добила ще двох. Справжній боєць!", - йдеться у коментарі до відео бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурмовики 24-ї ОМБр захопили ворожі позиції та полонили одного окупанта: "Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их подорвать". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Донецька область (8459) Національна гвардія (1530) бій (164)


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Топ коментарі
+59
Черговому українському супергерою респектище...
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14.05.2024 09:23
+38
Бережи, Боже, наших Героїв!
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14.05.2024 09:30
+32
Під цим відео доречне гасло, - Героям слава! -
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14.05.2024 09:30
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Черговому українському супергерою респектище...
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14.05.2024 09:23 Відповісти
Так, це один з Героїв України
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14.05.2024 10:40 Відповісти
на відео показаний лютий пздц, бо 1 солдат має оборонятися від 5 окупантів
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14.05.2024 17:02 Відповісти
Бережи, Боже, наших Героїв!
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14.05.2024 09:30 Відповісти
яскравий приклад того, що роблять мотивація і підготовка. додайте сюди якісні оборонні споруди й достатнью (бодай паритетну) кількість зброї й забийте на кількісну перевагу кацапів в живій силі м'ясі. щоправда, пояснити ці базові речі нашим вражаюче нікчемним керівникам на всіх рівнях завдання більш складне, ніж перемогти у війні
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14.05.2024 09:30 Відповісти
Ці бійці винесуть кремль
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14.05.2024 09:30 Відповісти
Під цим відео доречне гасло, - Героям слава! -
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14.05.2024 09:30 Відповісти
Герой бʼється на смерть, а Харківська ода вкрала гроші з укріплень, що мають захищати цього воїна. Якщо не будуть суворі покарання за таке, то президент буде знятий військовим переворотом.
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14.05.2024 09:33 Відповісти
здатні до військового перевороту віддано боронять державу на фронті і в обставинах, що склалися (корупція, брехня, узурпація влади) мають мізерні шанси повернутися. може, ти перевернеш все з ірландського дивану??
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14.05.2024 09:35 Відповісти
То мої чоловіки і боронять, а я дітей виховую . А ви?
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14.05.2024 09:54 Відповісти
немає ніяких Харьковських ОДА , є кацапсько-ригівський ларьочник і його бородата лялька
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14.05.2024 09:39 Відповісти
Бо тебе там не було , от він сам там і був 😡
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14.05.2024 09:58 Відповісти
Героїще! Хоч би з дрона допомогли... А на гражданці оскаженіли баби відбивають своїх чоловікив від ТЦК, щоб цим парням не було ні ротації ні допомоги!
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14.05.2024 09:44 Відповісти
Люди бачуть, що ні поліцію, ні прокурорів, ні митників - на ротацію не відправляють. Розуміють, що підкорена еліті система, зберігає кадри для панування і збереження ресурсів країни від тих, хто ті ресурси захищає.

Здавалось би - мусить бути перешкоджання возведенню нових будівель, крім ремонту пошкоджених, мораторій на продаж земель, ресурсів, тощо. Ні! Поспішають загарбати, поки іші боронять країну.

Як приклад: Київ. Біля м.Берестейської, по вул Лагерна, під час війни відбулося капітальне будівнийтво магазину, який навідь переткнув межу і захопив частину дороги! І що, люди не бачать, як захоплюються ресурси країни, поки їх друзі, сини, чоловіки, брати гинуть на війні?

Вважаєте, що це тільки тут? Чи не краще бомбосховище на перетині вул.Мостицької і Вишгородської закрито під час війни, від людей. Люди мають ховатись в підвалі будинка. Люди все це неподобство бачать.

Це все далеко не все... Хтось відповів? Влада провокує і знищує бажання воювати...
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14.05.2024 12:03 Відповісти
Ну Государство не может существовать без этих институций, вы хотите портного заставить шить обувь, это в любой воюющей стране неизбежное "зло", даже в Армии, непосредственно участвуют в боях не более 30%, остальные люди в погонах занимаются тем, чтобы все это работало, как часы, и это обученные специалисты в массе своей. На кого вы хотите их поменять, чтобы начался хаос? Если из-за Влады нет желания сопротивляться врагу, находятся отговорки, чтобы это не делать, потому что кто-то, где-то украл, то дело плохо. Видимо те, кто встретил врага в 2022, цвет нации, уже почти закончились, и этот, не поднявший руки перед превосходящим противником герой, один из них.
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14.05.2024 14:23 Відповісти
Элита - те, кто распоряжается ресурсами страны. Все институции власти сформированы ею. Если она гнилая, она не способна ни индуцировать Идеи ни объединяться не побеждать. Именно элита должна была организовывать оборону своей собственности. Когда воюет элита - воюют все. И полиция и прокуроры и таможня. Гнилая элита не имеет права на владение ресурсами. И наверняка их лишиться. Кроме тех, кто воевал и защищал.
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15.05.2024 10:50 Відповісти
Красавчик!!!
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14.05.2024 09:51 Відповісти
нна 1.08 орка задвухсотили зі спини. Хтось таки йому допомагав.
Але все одно Героїще!
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14.05.2024 09:56 Відповісти
Саме так! Він не сам б'ється, але в будь якому разі - все дуже гарно вийшло! Слава ЗСУ!
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14.05.2024 10:21 Відповісти
на 3 секунді йому теж допомогли, зняли ворога знизу
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14.05.2024 20:56 Відповісти
мені здається того московита поранили, він ше ворушиться, а потім наш його добив
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14.05.2024 23:24 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА.
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14.05.2024 10:17 Відповісти
Герою слава .
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14.05.2024 10:18 Відповісти
а чому наш один в окопі?
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14.05.2024 10:32 Відповісти
Бо бубочка не дозволяє!
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14.05.2024 18:43 Відповісти
В руку нашому попали 0.58 ...
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14.05.2024 10:35 Відповісти
Не факт. Скорійше у землю біля руки.
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14.05.2024 12:26 Відповісти
Велике Дякую!!
Бережи боже наших захисників!!
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14.05.2024 10:47 Відповісти
Четвертого(останнього )поклав не цей воїн. Нашого хтось з сусіднього окопу підтримував вогнем!
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14.05.2024 11:06 Відповісти
Ахєрєть пощастило...орки не кинули ргд-5 або ргн..може мало досвіду відкилали мимо...і в хлопець без гранат
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14.05.2024 11:27 Відповісти
Це ж не початок бою - можливо вже викинули на той момент гранати.
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14.05.2024 12:27 Відповісти
Герою Слава !

То що, Залужний був не правий, коли казав про мобілізацію 500 тис ?

.
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14.05.2024 12:04 Відповісти
там, де зеленська зрада-мародерство - там виникає Український Подвиг і Українські Герої, які виправляють своєю кров'ю асфальти-шашлики-яйця-тупість-кумівство-дермацтво-татаровство-портновство.. Зєлєнскага
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14.05.2024 12:11 Відповісти
Боже, бережи та захищай
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14.05.2024 12:47 Відповісти
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14.05.2024 12:52 Відповісти
Героїчні Захисники України, на противагу зеленій саранчі приблуд95!!
Дякуємо Захиснику України та його Родині!
Сподіваюся, що і командири, з ланки Бригада+батальйон + рота+взвод, ЗАБЕЗПЕЧИЛИ дієву відповідну ВЗАЄМОДІЮ та ВОГНЕВУ підтримку!
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14.05.2024 13:02 Відповісти
явно ще хтось з флангу ****** по підорах. Останнього завалив саме невидимий герой
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14.05.2024 15:29 Відповісти
героїзм на 3й рік повномасштабки це велика проблема і на цьому відео вона і показана.
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14.05.2024 17:04 Відповісти
 
 