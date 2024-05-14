Один проти чотирьох ворогів: воїн 5-ї бригади НГУ самотужки стримав штурм окупантів. ВIДЕО бою

Воїн-нацгвардієць самотужки стримав штурм своєї позиції поблизу Кліщіївки чотирма окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, гвардієць ліквідував двох загарбників і протримався до підходу побратимів із сусідньої позиції.

"Війна - це про силу духу та жагу до життя: боєць 5 Слобожанської бригади НГУ самотужки тримав позицію проти 4 росіян в районі Кліщіївки. Двох ворогів він ліквідував своїми силами і протримався, доки не надійшла допомога з сусідньої позиції та добила ще двох. Справжній боєць!", - йдеться у коментарі до відео бою.

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