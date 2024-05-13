Штурмовики 24-ї ОМБр захопили ворожі позиції та полонили одного окупанта: "Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их подорвать". ВIДЕО
Українські воїни із 24-ї ОМБр імені короля Данила захопили ворожі позиції на Донеччині та полонили одного окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти зачистки ворожої позиції та момент здачі у полон опубліковані у соцмережах.
"Штурмовики підрозділу Hate Group 24-ї львівської бригади імені короля Данила Галицького зачищають ворожі позиції у Донецькій області. Відео від першої особи нашого бійця з камери Go Pro" - зазначається у коментарі до відеозапису.
Топ коментарі
+28 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.05.2024 13:29
+15 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар13.05.2024 13:41
+14 Pavel Bortsevych
показати весь коментар13.05.2024 13:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ордою ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
А нужно было бы "В норах вонючих пидаров"