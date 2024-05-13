Штурмовики 24-ї ОМБр захопили ворожі позиції та полонили одного окупанта: "Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их подорвать". ВIДЕО

Українські воїни із 24-ї ОМБр імені короля Данила захопили ворожі позиції на Донеччині та полонили одного окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти зачистки ворожої позиції та момент здачі у полон опубліковані у соцмережах.

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"Штурмовики підрозділу Hate Group 24-ї львівської бригади імені короля Данила Галицького зачищають ворожі позиції у Донецькій області. Відео від першої особи нашого бійця з камери Go Pro" - зазначається у коментарі до відеозапису.

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