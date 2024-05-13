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Штурмовики 24-ї ОМБр захопили ворожі позиції та полонили одного окупанта: "Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их подорвать". ВIДЕО

Українські воїни із 24-ї ОМБр імені короля Данила захопили ворожі позиції на Донеччині та полонили одного окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти зачистки ворожої позиції та момент здачі у полон опубліковані у соцмережах.

Дивіться: Окупант сидить у кущах з плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВIДЕО

"Штурмовики підрозділу Hate Group 24-ї львівської бригади імені короля Данила Галицького зачищають ворожі позиції у Донецькій області. Відео від першої особи нашого бійця з камери Go Pro" - зазначається у коментарі до відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці оглядають відбиту позицію: "Кадирівці. Калаш майже цілий. ВОГи двадцять п’яті". ВIДЕО 18+

Автор: 

Донецька область (8459) полонені (2263) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) бій (163)


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Топ коментарі
+28
На куражі козаки...
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13.05.2024 13:29
+15
Красунчики. Слава ЗСУ!
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13.05.2024 13:41
+14
Дай їм Бог здоров'я та Перемоги! На цих хлопцях все тримається
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13.05.2024 13:54
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На куражі козаки...
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13.05.2024 13:29 Відповісти
ну, так. Це не простий вибір - або когось вбивати, або перепливати Тису з надувною вуточкою.
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13.05.2024 13:34 Відповісти
Красунчики. Слава ЗСУ!
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13.05.2024 13:41 Відповісти
Наші хлопці бʼються як леви на полі болю із кацапською смердючою
ордою ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.05.2024 13:52 Відповісти
Дай їм Бог здоров'я та Перемоги! На цих хлопцях все тримається
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13.05.2024 13:54 Відповісти
це шедевр
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13.05.2024 14:01 Відповісти
Мое новое любимое видео "Я убив людину... о*енно!"
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13.05.2024 14:05 Відповісти
Псіхологічне навантаження навіть не піддається якогось висновку. Незабаром щей співати в атаці почнуть. Скіки ж їм там, бідним, достається. Жах.
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13.05.2024 14:20 Відповісти
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....
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13.05.2024 14:33 Відповісти
"Під час з'йомки цього фільму кожен окупант постраждав" - ех, не довго вони страждали, та часу нема)))
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13.05.2024 14:27 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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13.05.2024 14:33 Відповісти
В львів'ян класний перекладач - кацапську знає на 5+
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13.05.2024 14:50 Відповісти
..ай да файна новость мокши разлетелись....
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13.05.2024 15:03 Відповісти
Faini naujiena...
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13.05.2024 15:04 Відповісти
Музыка "В пещере горного короля", Эдварда Грига.
А нужно было бы "В норах вонючих пидаров"
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13.05.2024 15:30 Відповісти
 
 