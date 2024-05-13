Окупант сидить у кущах з плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант улаштував своєрідну акцію під час якої продемонстрував українському безпілотнику своє бажання здатися у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин сидить у заростях із плакатом, на якому написано текст англійською і російською мовами - "UKR TOP. Хочу в плен".

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