Окупант сидить у кущах з плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант улаштував своєрідну акцію під час якої продемонстрував українському безпілотнику своє бажання здатися у полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин сидить у заростях із плакатом, на якому написано текст англійською і російською мовами - "UKR TOP. Хочу в плен".
Топ коментарі
+25 частный сектор
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+21 Hulio
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показати весь коментар13.05.2024 09:48
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Дик вроді как рановато іщо для праздніка кущєй!
(У ІІ Світову десь на Філіпінах так полк японців (під 3 тис чоловік) загнали в болото Запропонували здаться Вони відмовилися Вижили кілька десятків чоловік Рештою крокодили пообідали)
то воно собі таку схованку придумало, а в полон не здалося ж, а тільки "хоче"