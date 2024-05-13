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Окупант сидить у кущах з плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант улаштував своєрідну акцію під час якої продемонстрував українському безпілотнику своє бажання здатися у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин сидить у заростях із плакатом, на якому написано текст англійською і російською мовами - "UKR TOP. Хочу в плен". 

Дивіться: Російський окупант, залишився віч-на-віч з українським дроном, зумів вимолити пощаду, здавшись у полон. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники з бригади "Помста" полонили мешканця Луганщини, якого мобілізували до армії РФ: "Хлопці, я свій". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полонені (2263) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+25
кацап розуміє що має справу з НАТО
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13.05.2024 09:41
+21
Папір і фломастер заготовив заздалегідь. хитроло*опий.
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13.05.2024 09:42
+20
Розумний кацап.
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13.05.2024 09:48
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кацап розуміє що має справу з НАТО
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13.05.2024 09:41 Відповісти
НАТО курить в сторонці, а справу він має с ЗСУ ...
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13.05.2024 10:33 Відповісти
йому по тв сказали що з НАТО
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13.05.2024 10:58 Відповісти
Папір і фломастер заготовив заздалегідь. хитроло*опий.
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13.05.2024 09:42 Відповісти
замполіт мабудь - якби все для стінгазети заготовив...
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13.05.2024 09:46 Відповісти
Ну дик-атлічнік баєвой і палітічєскай і всьо такоє.
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13.05.2024 10:55 Відповісти
Але більше 5 тис дол від МО РФ встиг отримати, віддав борг, можна і в кущах з плакатом посидіти.😁
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13.05.2024 18:20 Відповісти
Розумний кацап.
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13.05.2024 09:48 Відповісти
Нічого не розумний. Хитрий жлоб. Як Путіна продав, так само будь-кого продасть.
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13.05.2024 09:50 Відповісти
Був би розумний - пристрелив би взводного, або й ротного. Тоді б і решта прибігла здаватись.
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13.05.2024 09:53 Відповісти
Цікавий флешмоб. Бажаю, щоб були дестки тисяч послідовників.
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13.05.2024 09:49 Відповісти
От тільки кацапи їх не спішать обмінювати.
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13.05.2024 18:47 Відповісти
То і правильно зробив. Зберіг своє життя і не став вбивати українців. Таких би побільше.
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13.05.2024 09:52 Відповісти
Побільше тих хто гранату під бронік пхає собі. То б діло було
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13.05.2024 09:53 Відповісти
І таких також побільше, я не проти!
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13.05.2024 10:14 Відповісти
Окупант сидить в кущах з плакатом

Дик вроді как рановато іщо для праздніка кущєй!
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13.05.2024 09:58 Відповісти
Заготавливает спортивые снаряды для "Веселого коровяка".А то что с плакатом-так одно другому не мешает.
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13.05.2024 10:59 Відповісти
А куди діваться? Загнали в болото Крокодилів немає Але у болоті окоп не вириєш та не сховаєшся І вода ще холодна!
(У ІІ Світову десь на Філіпінах так полк японців (під 3 тис чоловік) загнали в болото Запропонували здаться Вони відмовилися Вижили кілька десятків чоловік Рештою крокодили пообідали)
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13.05.2024 10:05 Відповісти
Ну що ж, обмінний фонд тож справа потрібна. Та й антиреклама рос армії теж не помішає. Хай іде за дроном, приклад для наслідування
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13.05.2024 10:15 Відповісти
rus holop
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13.05.2024 10:48 Відповісти
Конечно хочет в плен. В плену тепло, телевизор, трехразовое питание с горячими супчиками. Даже апельсинами кормят.
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13.05.2024 11:34 Відповісти
бреше, скотина!
то воно собі таку схованку придумало, а в полон не здалося ж, а тільки "хоче"
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13.05.2024 19:00 Відповісти
 
 