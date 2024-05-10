УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12333 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
20 572 20

Російський окупант, залишився віч-на-віч з українським дроном, зумів вимолити пощаду, здавшись у полон. ВIДЕО

Пілот українського дрона із позивним Pepsi 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади взяв у полон російського окупанта.

Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС, передає Цензор.НЕТ.

"Російський окупант залишився віч-на-віч з українським дроном і зумів вимолити пощаду, здавшись у полон і поповнивши таким чином обмінний фонд. Тонка робота пілота із позивним Pepsi 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант конає після вибуху боєприпаса, скинутого з українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

полонені (2263) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Мразоту кацапську потрібно рвати на шматки за наших воїнів і за
їх безпардонне вторгнення в нашу краіну ,
але вони потрібні для обміну на наших полонених 😡
показати весь коментар
10.05.2024 18:09
+12
в оператора дрона був гарний настрій мабуть.
показати весь коментар
10.05.2024 18:12
+11
Кацап на горилу трохи схожий. Може цим він розжалобив?
показати весь коментар
10.05.2024 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацап на горилу трохи схожий. Може цим він розжалобив?
показати весь коментар
10.05.2024 18:00 Відповісти
але ця горила узяла палку і збила банан. що вказує на зачатки інтелекту. слава Дарвіну і ЗСУ
показати весь коментар
10.05.2024 20:38 Відповісти
Мразоту кацапську потрібно рвати на шматки за наших воїнів і за
їх безпардонне вторгнення в нашу краіну ,
але вони потрібні для обміну на наших полонених 😡
показати весь коментар
10.05.2024 18:09 Відповісти
саме в такий момент треба запитувати
що ти тут робиш???
показати весь коментар
10.05.2024 20:11 Відповісти
в оператора дрона був гарний настрій мабуть.
показати весь коментар
10.05.2024 18:12 Відповісти
схоже на те.
показати весь коментар
10.05.2024 20:40 Відповісти
или уже сбросил весь боезапас на других казламордых.
показати весь коментар
11.05.2024 00:00 Відповісти
Гадаю оператор за день з десяток підарів поклав, а тут такий замурзаний чеьурашка, дай візьму у полон най буде
показати весь коментар
10.05.2024 18:16 Відповісти
А де підер? тєлєга нпр
показати весь коментар
10.05.2024 18:28 Відповісти
вище створіння полонило тупу істоту, шо тут дивного
показати весь коментар
10.05.2024 18:33 Відповісти
на обмен
показати весь коментар
10.05.2024 18:38 Відповісти
якось не старанно він молиться
і не спішить до порятунку..
грохнути б його, паскуду
показати весь коментар
10.05.2024 18:44 Відповісти
Вівцейоб...щей поранений..і його годувати, лікувати....Перерізати сухожилля і на обмін
показати весь коментар
10.05.2024 19:08 Відповісти
Навіть після всього що наробили нелюди рашисти Українці не втратили людяність.
показати весь коментар
10.05.2024 19:55 Відповісти
Навіть не знаю добре це чи погано. Нам би всім озвіріти трохи, бо крім кацапів є ще падлюки, яких треба порвати на шмаття.
показати весь коментар
10.05.2024 23:38 Відповісти
На фарш.
показати весь коментар
10.05.2024 21:14 Відповісти
Хтось вже око підбив, мабуть не хтів бурятам портянки з дєтским милом стірать.
показати весь коментар
11.05.2024 05:01 Відповісти
навіть до підора Воїн проявив милосердя.
показати весь коментар
11.05.2024 10:56 Відповісти
Оператор отвел орка в посадку....💀
показати весь коментар
12.05.2024 14:53 Відповісти
 
 