Російський окупант, залишився віч-на-віч з українським дроном, зумів вимолити пощаду, здавшись у полон. ВIДЕО

Пілот українського дрона із позивним Pepsi 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади взяв у полон російського окупанта.

Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС, передає Цензор.НЕТ.

"Російський окупант залишився віч-на-віч з українським дроном і зумів вимолити пощаду, здавшись у полон і поповнивши таким чином обмінний фонд. Тонка робота пілота із позивним Pepsi 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади", - йдеться в описі відео.

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