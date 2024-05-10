Російський окупант, залишився віч-на-віч з українським дроном, зумів вимолити пощаду, здавшись у полон. ВIДЕО
Пілот українського дрона із позивним Pepsi 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади взяв у полон російського окупанта.
Відповідне відео опубліковано в телеграм-каналі БУТУСОВ ПЛЮС, передає Цензор.НЕТ.
"Російський окупант залишився віч-на-віч з українським дроном і зумів вимолити пощаду, здавшись у полон і поповнивши таким чином обмінний фонд. Тонка робота пілота із позивним Pepsi 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+18 Amber
показати весь коментар10.05.2024 18:09
+12 Лантух
показати весь коментар10.05.2024 18:12
+11 Sharikoff
показати весь коментар10.05.2024 18:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
їх безпардонне вторгнення в нашу краіну ,
але вони потрібні для обміну на наших полонених 😡
що ти тут робиш???
і не спішить до порятунку..
грохнути б його, паскуду