Российский оккупант, оставшийся лицом к лицу с украинским дроном, сумел вымолить пощаду, сдавшись в плен. ВИДЕО
Пилот украинского дрона с позывным Pepsi 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады взял в плен российского оккупанта.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС, передает Цензор.НЕТ.
"Российский оккупант остался один на один с украинским дроном и сумел вымолить пощаду, сдавшись в плен и пополнив таким образом обменный фонд. Тонкая работа пилота с позывным Pepsi 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады", - говорится в описании видео.
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їх безпардонне вторгнення в нашу краіну ,
але вони потрібні для обміну на наших полонених 😡
що ти тут робиш???
і не спішить до порятунку..
грохнути б його, паскуду