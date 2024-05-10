РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12648 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 572 20

Российский оккупант, оставшийся лицом к лицу с украинским дроном, сумел вымолить пощаду, сдавшись в плен. ВИДЕО

Пилот украинского дрона с позывным Pepsi 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады взял в плен российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС, передает Цензор.НЕТ.

"Российский оккупант остался один на один с украинским дроном и сумел вымолить пощаду, сдавшись в плен и пополнив таким образом обменный фонд. Тонкая работа пилота с позывным Pepsi 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады", - говорится в описании видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант погибает после взрыва боеприпаса, сброшенного с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2139) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Мразоту кацапську потрібно рвати на шматки за наших воїнів і за
їх безпардонне вторгнення в нашу краіну ,
але вони потрібні для обміну на наших полонених 😡
показать весь комментарий
10.05.2024 18:09
+12
в оператора дрона був гарний настрій мабуть.
показать весь комментарий
10.05.2024 18:12
+11
Кацап на горилу трохи схожий. Може цим він розжалобив?
показать весь комментарий
10.05.2024 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацап на горилу трохи схожий. Може цим він розжалобив?
показать весь комментарий
10.05.2024 18:00 Ответить
але ця горила узяла палку і збила банан. що вказує на зачатки інтелекту. слава Дарвіну і ЗСУ
показать весь комментарий
10.05.2024 20:38 Ответить
Мразоту кацапську потрібно рвати на шматки за наших воїнів і за
їх безпардонне вторгнення в нашу краіну ,
але вони потрібні для обміну на наших полонених 😡
показать весь комментарий
10.05.2024 18:09 Ответить
саме в такий момент треба запитувати
що ти тут робиш???
показать весь комментарий
10.05.2024 20:11 Ответить
в оператора дрона був гарний настрій мабуть.
показать весь комментарий
10.05.2024 18:12 Ответить
схоже на те.
показать весь комментарий
10.05.2024 20:40 Ответить
или уже сбросил весь боезапас на других казламордых.
показать весь комментарий
11.05.2024 00:00 Ответить
Гадаю оператор за день з десяток підарів поклав, а тут такий замурзаний чеьурашка, дай візьму у полон най буде
показать весь комментарий
10.05.2024 18:16 Ответить
А де підер? тєлєга нпр
показать весь комментарий
10.05.2024 18:28 Ответить
вище створіння полонило тупу істоту, шо тут дивного
показать весь комментарий
10.05.2024 18:33 Ответить
на обмен
показать весь комментарий
10.05.2024 18:38 Ответить
якось не старанно він молиться
і не спішить до порятунку..
грохнути б його, паскуду
показать весь комментарий
10.05.2024 18:44 Ответить
Вівцейоб...щей поранений..і його годувати, лікувати....Перерізати сухожилля і на обмін
показать весь комментарий
10.05.2024 19:08 Ответить
Навіть після всього що наробили нелюди рашисти Українці не втратили людяність.
показать весь комментарий
10.05.2024 19:55 Ответить
Навіть не знаю добре це чи погано. Нам би всім озвіріти трохи, бо крім кацапів є ще падлюки, яких треба порвати на шмаття.
показать весь комментарий
10.05.2024 23:38 Ответить
На фарш.
показать весь комментарий
10.05.2024 21:14 Ответить
Хтось вже око підбив, мабуть не хтів бурятам портянки з дєтским милом стірать.
показать весь комментарий
11.05.2024 05:01 Ответить
навіть до підора Воїн проявив милосердя.
показать весь комментарий
11.05.2024 10:56 Ответить
Оператор отвел орка в посадку....💀
показать весь комментарий
12.05.2024 14:53 Ответить
 
 