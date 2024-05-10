Российский оккупант, оставшийся лицом к лицу с украинским дроном, сумел вымолить пощаду, сдавшись в плен. ВИДЕО

Пилот украинского дрона с позывным Pepsi 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады взял в плен российского оккупанта.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале БУТУСОВ ПЛЮС, передает Цензор.НЕТ.

"Российский оккупант остался один на один с украинским дроном и сумел вымолить пощаду, сдавшись в плен и пополнив таким образом обменный фонд. Тонкая работа пилота с позывным Pepsi 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады", - говорится в описании видео.

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