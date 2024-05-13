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Оккупант сидит в кустах с плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант устроил своеобразную акцию во время которой продемонстрировал украинскому беспилотнику свое желание сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин сидит в зарослях с плакатом на котором написан текст на английском и русском языках - "UKR TOP. Хочу в плен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский оккупант, оставшийся лицом к лицу с украинским дроном, сумел вымолить пощаду, сдавшись в плен. ВИДЕО

Также смотрите: Пограничники из бригады "Месть" пленили жителя Луганщины, которого мобилизовали в армию РФ: "Хлопці, я свій". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) пленные (2139) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+25
кацап розуміє що має справу з НАТО
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13.05.2024 09:41
+21
Папір і фломастер заготовив заздалегідь. хитроло*опий.
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13.05.2024 09:42
+20
Розумний кацап.
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13.05.2024 09:48
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кацап розуміє що має справу з НАТО
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13.05.2024 09:41 Ответить
НАТО курить в сторонці, а справу він має с ЗСУ ...
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13.05.2024 10:33 Ответить
йому по тв сказали що з НАТО
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13.05.2024 10:58 Ответить
Папір і фломастер заготовив заздалегідь. хитроло*опий.
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13.05.2024 09:42 Ответить
замполіт мабудь - якби все для стінгазети заготовив...
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13.05.2024 09:46 Ответить
Ну дик-атлічнік баєвой і палітічєскай і всьо такоє.
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13.05.2024 10:55 Ответить
Але більше 5 тис дол від МО РФ встиг отримати, віддав борг, можна і в кущах з плакатом посидіти.😁
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13.05.2024 18:20 Ответить
Розумний кацап.
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13.05.2024 09:48 Ответить
Нічого не розумний. Хитрий жлоб. Як Путіна продав, так само будь-кого продасть.
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13.05.2024 09:50 Ответить
Був би розумний - пристрелив би взводного, або й ротного. Тоді б і решта прибігла здаватись.
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13.05.2024 09:53 Ответить
Цікавий флешмоб. Бажаю, щоб були дестки тисяч послідовників.
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13.05.2024 09:49 Ответить
От тільки кацапи їх не спішать обмінювати.
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13.05.2024 18:47 Ответить
То і правильно зробив. Зберіг своє життя і не став вбивати українців. Таких би побільше.
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13.05.2024 09:52 Ответить
Побільше тих хто гранату під бронік пхає собі. То б діло було
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13.05.2024 09:53 Ответить
І таких також побільше, я не проти!
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13.05.2024 10:14 Ответить
Окупант сидить в кущах з плакатом

Дик вроді как рановато іщо для праздніка кущєй!
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13.05.2024 09:58 Ответить
Заготавливает спортивые снаряды для "Веселого коровяка".А то что с плакатом-так одно другому не мешает.
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13.05.2024 10:59 Ответить
А куди діваться? Загнали в болото Крокодилів немає Але у болоті окоп не вириєш та не сховаєшся І вода ще холодна!
(У ІІ Світову десь на Філіпінах так полк японців (під 3 тис чоловік) загнали в болото Запропонували здаться Вони відмовилися Вижили кілька десятків чоловік Рештою крокодили пообідали)
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13.05.2024 10:05 Ответить
Ну що ж, обмінний фонд тож справа потрібна. Та й антиреклама рос армії теж не помішає. Хай іде за дроном, приклад для наслідування
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13.05.2024 10:15 Ответить
rus holop
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13.05.2024 10:48 Ответить
Конечно хочет в плен. В плену тепло, телевизор, трехразовое питание с горячими супчиками. Даже апельсинами кормят.
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13.05.2024 11:34 Ответить
бреше, скотина!
то воно собі таку схованку придумало, а в полон не здалося ж, а тільки "хоче"
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13.05.2024 19:00 Ответить
 
 