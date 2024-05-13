Оккупант сидит в кустах с плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант устроил своеобразную акцию во время которой продемонстрировал украинскому беспилотнику свое желание сдаться в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин сидит в зарослях с плакатом на котором написан текст на английском и русском языках - "UKR TOP. Хочу в плен".
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Дик вроді как рановато іщо для праздніка кущєй!
(У ІІ Світову десь на Філіпінах так полк японців (під 3 тис чоловік) загнали в болото Запропонували здаться Вони відмовилися Вижили кілька десятків чоловік Рештою крокодили пообідали)
то воно собі таку схованку придумало, а в полон не здалося ж, а тільки "хоче"