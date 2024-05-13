Оккупант сидит в кустах с плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант устроил своеобразную акцию во время которой продемонстрировал украинскому беспилотнику свое желание сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин сидит в зарослях с плакатом на котором написан текст на английском и русском языках - "UKR TOP. Хочу в плен".

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