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Новости Видео Война
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Штурмовики 24-й ОМБр захватили вражеские позиции и взяли в плен одного оккупанта: "Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их подорвать". ВИДЕО

Украинские воины из 24-й ОМБр имени короля Даниила захватили вражеские позиции в Донецкой области и взяли в плен одного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты зачистки вражеской позиции и момент сдачи в плен опубликованы в соцсетях.

Также смотрите: Оккупант сидит в кустах с плакатом "UKR TOP. Хочу в плен". ВИДЕО

"Штурмовики подразделения Hate Group 24-й львовской бригады имени короля Даниила Галицкого зачищают вражеские позиции в Донецкой области. Видео от первого лица нашего бойца с камеры Go Pro" - отмечается в комментарии к видеозаписи.

Смотрите также: Бойцы взяли в плен трех оккупантов во время зачистки вражеских позиций. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9648) пленные (2139) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) бой (164)


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Топ комментарии
+28
На куражі козаки...
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13.05.2024 13:29
+15
Красунчики. Слава ЗСУ!
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13.05.2024 13:41
+14
Дай їм Бог здоров'я та Перемоги! На цих хлопцях все тримається
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13.05.2024 13:54
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На куражі козаки...
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13.05.2024 13:29 Ответить
ну, так. Це не простий вибір - або когось вбивати, або перепливати Тису з надувною вуточкою.
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13.05.2024 13:34 Ответить
Красунчики. Слава ЗСУ!
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13.05.2024 13:41 Ответить
Наші хлопці бʼються як леви на полі болю із кацапською смердючою
ордою ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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13.05.2024 13:52 Ответить
Дай їм Бог здоров'я та Перемоги! На цих хлопцях все тримається
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13.05.2024 13:54 Ответить
це шедевр
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13.05.2024 14:01 Ответить
Мое новое любимое видео "Я убив людину... о*енно!"
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13.05.2024 14:05 Ответить
Псіхологічне навантаження навіть не піддається якогось висновку. Незабаром щей співати в атаці почнуть. Скіки ж їм там, бідним, достається. Жах.
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13.05.2024 14:20 Ответить
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....
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13.05.2024 14:33 Ответить
"Під час з'йомки цього фільму кожен окупант постраждав" - ех, не довго вони страждали, та часу нема)))
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13.05.2024 14:27 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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13.05.2024 14:33 Ответить
В львів'ян класний перекладач - кацапську знає на 5+
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13.05.2024 14:50 Ответить
..ай да файна новость мокши разлетелись....
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13.05.2024 15:03 Ответить
Faini naujiena...
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13.05.2024 15:04 Ответить
Музыка "В пещере горного короля", Эдварда Грига.
А нужно было бы "В норах вонючих пидаров"
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13.05.2024 15:30 Ответить
 
 