Штурмовики 24-й ОМБр захватили вражеские позиции и взяли в плен одного оккупанта: "Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их подорвать". ВИДЕО

Украинские воины из 24-й ОМБр имени короля Даниила захватили вражеские позиции в Донецкой области и взяли в плен одного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты зачистки вражеской позиции и момент сдачи в плен опубликованы в соцсетях.

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"Штурмовики подразделения Hate Group 24-й львовской бригады имени короля Даниила Галицкого зачищают вражеские позиции в Донецкой области. Видео от первого лица нашего бойца с камеры Go Pro" - отмечается в комментарии к видеозаписи.

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