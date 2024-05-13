Штурмовики 24-й ОМБр захватили вражеские позиции и взяли в плен одного оккупанта: "Твои друзья сдаваться не хотели. Пришлось их подорвать". ВИДЕО
Украинские воины из 24-й ОМБр имени короля Даниила захватили вражеские позиции в Донецкой области и взяли в плен одного оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты зачистки вражеской позиции и момент сдачи в плен опубликованы в соцсетях.
"Штурмовики подразделения Hate Group 24-й львовской бригады имени короля Даниила Галицкого зачищают вражеские позиции в Донецкой области. Видео от первого лица нашего бойца с камеры Go Pro" - отмечается в комментарии к видеозаписи.
Топ комментарии
+28 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий13.05.2024 13:29
+15 ОсвальдКоблпот #588757
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+14 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий13.05.2024 13:54
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ордою ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
А нужно было бы "В норах вонючих пидаров"