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Бойцы взяли в плен трех оккупантов во время зачистки вражеских позиций. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен по меньшей мере трех оккупантов во время зачистки вражеской позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами процесса сдачи в плен опубликована в соцсетях.

"Наловили "карасей" в посадке. Какие времена такая и рыбалка", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленный россиянин о том, как попал в плен: "Из сотни бойцов - 10 сбежало, остальные погибли". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) боевые действия (4039) пленные (2137)


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Топ комментарии
+5
Бестолковое зомби.
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26.04.2024 10:55
+5
Таких зомбі небхідно кінчати на місці. Хто прийшов до нас із зброєю...
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26.04.2024 11:25
+3
Антихвашистов схватили!
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26.04.2024 12:29
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Бестолковое зомби.
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26.04.2024 10:55 Ответить
Таких зомбі небхідно кінчати на місці. Хто прийшов до нас із зброєю...
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26.04.2024 11:25 Ответить
Сунь- Дзи з тобою не погодився б.
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26.04.2024 11:59 Ответить
Сунь-Дзи треба дати пинз*и
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26.04.2024 12:12 Ответить
Та вже давно б так робили, аби наших в псячому полоні не було... Та ти сам це розумієш...
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26.04.2024 13:22 Ответить
а мої зяті кажуть що воюють з крепкими, мотивованими підготовленими, військовими
і вони нікуя не бачать там безтолкових, чмобіків та ущербних...
а вдавати що тебе примусили, виражати переляк та казати що я ніразу не стріляв, це захист організму любої людини перед можливістю вмерти. тобто, страх.
так що не треба недооцінювати орків, навіть якщо вони виглядають якось не так...
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27.04.2024 11:15 Ответить
А штанці вже обіср#ні...
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26.04.2024 12:15 Ответить
Антихвашистов схватили!
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26.04.2024 12:29 Ответить
Сказано было: руки на куй! А они вверх - расстрелять!
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26.04.2024 13:53 Ответить
Руки - на .уй!... Та не на мой!
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26.04.2024 16:57 Ответить
 
 