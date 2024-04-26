Бойцы взяли в плен трех оккупантов во время зачистки вражеских позиций. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен по меньшей мере трех оккупантов во время зачистки вражеской позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами процесса сдачи в плен опубликована в соцсетях.

"Наловили "карасей" в посадке. Какие времена такая и рыбалка", - отмечается в комментарии к видео.

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