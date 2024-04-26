Бойцы взяли в плен трех оккупантов во время зачистки вражеских позиций. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен по меньшей мере трех оккупантов во время зачистки вражеской позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами процесса сдачи в плен опубликована в соцсетях.
"Наловили "карасей" в посадке. Какие времена такая и рыбалка", - отмечается в комментарии к видео.
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+5 Maximus Maximus #132301
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+5 Oleksandr Kachmola #584402
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+3 Nick Nemo
показать весь комментарий26.04.2024 12:29
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і вони нікуя не бачать там безтолкових, чмобіків та ущербних...
а вдавати що тебе примусили, виражати переляк та казати що я ніразу не стріляв, це захист організму любої людини перед можливістю вмерти. тобто, страх.
так що не треба недооцінювати орків, навіть якщо вони виглядають якось не так...