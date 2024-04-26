Бійці полонили трьох окупантів під час зачистки ворожих позицій. ВIДЕО
Українські воїни полонили щонайменше трьох окупантів під час зачистки ворожої позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами процесу здачі у полон опублікований у соцмережах.
"Наловили "карасів" у посадці. Які часи така і риболовля", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+5 Maximus Maximus #132301
показати весь коментар26.04.2024 10:55
+5 Oleksandr Kachmola #584402
показати весь коментар26.04.2024 11:25
+3 Nick Nemo
показати весь коментар26.04.2024 12:29
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і вони нікуя не бачать там безтолкових, чмобіків та ущербних...
а вдавати що тебе примусили, виражати переляк та казати що я ніразу не стріляв, це захист організму любої людини перед можливістю вмерти. тобто, страх.
так що не треба недооцінювати орків, навіть якщо вони виглядають якось не так...