Бійці полонили трьох окупантів під час зачистки ворожих позицій. ВIДЕО

Українські воїни полонили щонайменше трьох окупантів під час зачистки ворожої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами процесу здачі у полон опублікований у соцмережах.

"Наловили "карасів" у посадці. Які часи така і риболовля", - зазначається у коментарі до відео.

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