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Бійці полонили трьох окупантів під час зачистки ворожих позицій. ВIДЕО

Українські воїни полонили щонайменше трьох окупантів під час зачистки ворожої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами процесу здачі у полон опублікований у соцмережах.

"Наловили "карасів" у посадці. Які часи така і риболовля", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений росіянин про те, як потрапив у полон: "Из сотни бойцов - 10 сбежало, остальные погибли". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) бойові дії (3795) полонені (2261)


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Топ коментарі
+5
Бестолковое зомби.
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26.04.2024 10:55
+5
Таких зомбі небхідно кінчати на місці. Хто прийшов до нас із зброєю...
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26.04.2024 11:25
+3
Антихвашистов схватили!
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26.04.2024 12:29
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Бестолковое зомби.
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26.04.2024 10:55 Відповісти
Таких зомбі небхідно кінчати на місці. Хто прийшов до нас із зброєю...
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26.04.2024 11:25 Відповісти
Сунь- Дзи з тобою не погодився б.
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26.04.2024 11:59 Відповісти
Сунь-Дзи треба дати пинз*и
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26.04.2024 12:12 Відповісти
Та вже давно б так робили, аби наших в псячому полоні не було... Та ти сам це розумієш...
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26.04.2024 13:22 Відповісти
а мої зяті кажуть що воюють з крепкими, мотивованими підготовленими, військовими
і вони нікуя не бачать там безтолкових, чмобіків та ущербних...
а вдавати що тебе примусили, виражати переляк та казати що я ніразу не стріляв, це захист організму любої людини перед можливістю вмерти. тобто, страх.
так що не треба недооцінювати орків, навіть якщо вони виглядають якось не так...
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27.04.2024 11:15 Відповісти
А штанці вже обіср#ні...
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26.04.2024 12:15 Відповісти
Антихвашистов схватили!
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26.04.2024 12:29 Відповісти
Сказано было: руки на куй! А они вверх - расстрелять!
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26.04.2024 13:53 Відповісти
Руки - на .уй!... Та не на мой!
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26.04.2024 16:57 Відповісти
 
 