Полонений росіянин про те, як потрапив у полон: "Из сотни бойцов - 10 сбежало, остальные погибли". ВIДЕО

Гурянов Євген родом з Курганської області. На війну росіянину порадили піти люди з органів опіки. Пообіцяли сина до інтернату не забирати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин у полон потрапив випадково. Каже, взагалі йшов до своїх, а знайшов українських бійців. Найбільше на теренах України його здивувало ставлення цивільних людей. Дивляться каже, як на загарбника. Детальніше про історію перебування окупанта на війні в Україні дивіться на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Окупант каже, - закінчити війну просто: "потрібно перестати стріляти і далі цілуватися, обійматись та горілку пити, як раніше".

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