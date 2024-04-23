Полонений росіянин про те, як потрапив у полон: "Из сотни бойцов - 10 сбежало, остальные погибли". ВIДЕО
Гурянов Євген родом з Курганської області. На війну росіянину порадили піти люди з органів опіки. Пообіцяли сина до інтернату не забирати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин у полон потрапив випадково. Каже, взагалі йшов до своїх, а знайшов українських бійців. Найбільше на теренах України його здивувало ставлення цивільних людей. Дивляться каже, як на загарбника. Детальніше про історію перебування окупанта на війні в Україні дивіться на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Окупант каже, - закінчити війну просто: "потрібно перестати стріляти і далі цілуватися, обійматись та горілку пити, як раніше".
Топ коментарі
+17 Sergei M #570318
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+11 GICKO_ BANAN
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+7 Benk
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(С)
Невже ***** копає під алєнєвода ?
Источник:
вот перестреляют всех таких как ты, тогда и …
Це вже десь чули дивлюс на це,а бачу (зе)
Sergii Maksymiuk:
Україна, під видом обміну, видала московитам на страшну смерть людину яка воювала за нас:
"В результаті обміну Росія повернула собі військовослужбовця Радіка Богданова, який здався в український полон і почав воювати на стороні України за підрозділ "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ. Під час служби за цей підрозділ він отримав поранення і проходив лікування, через деякий час Росія включила його в списки на обмін. Відразу після обміну він був затриманий.
P.s. 7 місяців тому Бутусов робив з ним інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=MwJHYP_h1gI&t=0s https://youtu.be/MwJHYP_h1gI?si=shOMQ...
"По каким причинам Богданов, которому явно грозило уголовное преследование в России за переход на сторону ВСУ, оказался в списках на обмен - неизвестно… обычно без согласия самого пленного его обменять нельзя"
Списки на обмін Єрмак погоджує?