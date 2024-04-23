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Новини Відео Війна
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Полонений росіянин про те, як потрапив у полон: "Из сотни бойцов - 10 сбежало, остальные погибли". ВIДЕО

Гурянов Євген родом з Курганської області. На війну росіянину порадили піти люди з органів опіки. Пообіцяли сина до інтернату не забирати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин у полон потрапив випадково. Каже, взагалі йшов до своїх, а знайшов українських бійців. Найбільше на теренах України його здивувало ставлення цивільних людей. Дивляться каже, як на загарбника. Детальніше про історію перебування окупанта на війні в Україні дивіться на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Окупант каже, - закінчити війну просто: "потрібно перестати стріляти і далі цілуватися, обійматись та горілку пити, як раніше".

Також дивіться: Окупанти вішають антидронові сітки на мотоцикли: "На боевые задачи будете ездить на такой ласточке, надо еще в зеленый цвет перекрасить". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) полонені (2261)


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Топ коментарі
+17
Яке кончене
(С)
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23.04.2024 23:00
+11
Болотна кикимора , ще й безмозгла .
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23.04.2024 23:10
+7
сміття
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23.04.2024 23:10
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23.04.2024 23:00 Відповісти
"Красіво звоніш"
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23.04.2024 23:40 Відповісти
На болоті заарештували зама шойги .
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23.04.2024 23:03 Відповісти
і як тепер алєнєвод буде без каюра? сам на собачій упряжці буде по мацквє ганять? ))
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23.04.2024 23:08 Відповісти
Дивно якось , тому що той штріх був давнім друзякою шойги . Одним з найближчих . 15 років разом - пиляли бабло .
Невже ***** копає під алєнєвода ?
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23.04.2024 23:18 Відповісти
Грядьот бальшой пєрєдєл (tm)
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23.04.2024 23:59 Відповісти
"сина до інтернату не забирати..." )))))))))))) парашний "маладой атец" )))))))))))
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23.04.2024 23:05 Відповісти
Болотна кикимора , ще й безмозгла .
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23.04.2024 23:10 Відповісти
сміття
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23.04.2024 23:10 Відповісти
Такого доходягу можна на медичних лекціях експонувати в розділі "Негативна селекція".
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23.04.2024 23:16 Відповісти
Автомат бросил, броник бросил, а сдаваться не хотел
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23.04.2024 23:24 Відповісти
Биомусор кацапский, обыкновенный.
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23.04.2024 23:26 Відповісти
очередной кацапский *****, который скажет абсолютно все, что от него потребуют, лишь бы остаться живым. Какой смысл в этих бесконечных разговорях с пленными? Ежу ведь понятно, он говорит не то, что думает, а то, что от него ожидают услышать в данных обстоятельствах.
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23.04.2024 23:27 Відповісти
Мля, какая "ЛесоПОЛКА", тупорылые кацапы!
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23.04.2024 23:28 Відповісти
Далеко не кожен кацап знає свою мову, писати грамотно точно не вміють...
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23.04.2024 23:39 Відповісти
Убивця московіт, завтоматом, ліпить із себе СТРАЖДАЛЬЦЯ в Мирній Україні!!
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23.04.2024 23:43 Відповісти
Згодуйте його свиням.
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23.04.2024 23:45 Відповісти
Ви що, пожалійте свиней, у них від такого гострий панкреатит нападе 😂
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23.04.2024 23:58 Відповісти
Як воно говорить? Це і є той вєлікій і магучій? )))
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23.04.2024 23:55 Відповісти
"Какая отвратительная рожа" (с) Ну что, пока молодые и умные помирали на войне, в лагерях, на всяких ДнепроГЭСах, ТуркСибах и прочих стройках века, предки этих человекообразных были вертухаями, прятались по лесам от призыва, грабили своих же в тылу и так далее. Ну и во что они выродились, сейчас смотрит вся Украина, а с ней и весь мир. Почти как в песне: "Ох, ох, ох, что ж ты маленьким не сдох?"
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24.04.2024 01:41 Відповісти
Це ж клінічний олігофрені!
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24.04.2024 03:40 Відповісти
"Нужно перестать стрелять и дальше целоваться, обниматься и пить водку, как раньше".

Источник:

вот перестреляют всех таких как ты, тогда и …
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24.04.2024 07:27 Відповісти
Натуральний "воїн другої армії світу"...
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24.04.2024 08:06 Відповісти
а теперь это чмо на полный пансион-он даже рад и там деньжат заработали теперь в плену будет отлично себя чувствовать и пуйлу хорошо избавился от этой шушары!
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24.04.2024 08:43 Відповісти
Перестать стрелять....
Це вже десь чули дивлюс на це,а бачу (зе)
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24.04.2024 08:58 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Sergii Maksymiuk:
Україна, під видом обміну, видала московитам на страшну смерть людину яка воювала за нас:
"В результаті обміну Росія повернула собі військовослужбовця Радіка Богданова, який здався в український полон і почав воювати на стороні України за підрозділ "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ. Під час служби за цей підрозділ він отримав поранення і проходив лікування, через деякий час Росія включила його в списки на обмін. Відразу після обміну він був затриманий.
P.s. 7 місяців тому Бутусов робив з ним інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=MwJHYP_h1gI&t=0s https://youtu.be/MwJHYP_h1gI?si=shOMQ...
"По каким причинам Богданов, которому явно грозило уголовное преследование в России за переход на сторону ВСУ, оказался в списках на обмен - неизвестно… обычно без согласия самого пленного его обменять нельзя"
Списки на обмін Єрмак погоджує?
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24.04.2024 10:29 Відповісти
Гоблін.
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27.04.2024 10:33 Відповісти
 
 