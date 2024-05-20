Иностранный наемник армии РФ тщетно отбивается палкой от дрона-камикадзе бойцов 93 ОМБр. ВИДЕО

Россия привлекает наемников из африканских стран для войны в Украине. Так, пилоты подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении выследили темнокожего наемника армии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликована видеозапись ликвидации оккупанта.

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