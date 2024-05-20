Иностранный наемник армии РФ тщетно отбивается палкой от дрона-камикадзе бойцов 93 ОМБр. ВИДЕО
Россия привлекает наемников из африканских стран для войны в Украине. Так, пилоты подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении выследили темнокожего наемника армии России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликована видеозапись ликвидации оккупанта.
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+19 izzabaru
показать весь комментарий20.05.2024 21:03
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Питання два:
1. а що пушкін теж був на фестивалі 1985 року в москві?
2. а що після 1985 року ніяка чорна ду-па більше не совалась по кацапських хвойдах?
а може і іічка відбиті....
Чого йому на пальмі не хватало...
і що це трапилося?
ми може мо чим то допомогти?