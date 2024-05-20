РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6654 посетителя онлайн
Новости Видео Война
13 643 34

Иностранный наемник армии РФ тщетно отбивается палкой от дрона-камикадзе бойцов 93 ОМБр. ВИДЕО

Россия привлекает наемников из африканских стран для войны в Украине. Так, пилоты подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении выследили темнокожего наемника армии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликована видеозапись ликвидации оккупанта.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили склад с минами, который оккупанты собирали 2 дня. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) 93 отдельная механизированная бригада (294) наемники рф (2080)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
20.05.2024 21:03
+8
глобальний Юг в **** !!!
показать весь комментарий
20.05.2024 21:09
+7
Брось дрючок, брлсь негайно і хвостом, хвостом його хвостом.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дубль - 2
показать весь комментарий
20.05.2024 20:50 Ответить
глобальний Юг в **** !!!
показать весь комментарий
20.05.2024 21:09 Ответить
Не факт, що це іноземний найманець. Після хвестивалю молоді в маскві чорненьких на кацапії побільшало в рази. А це вже може бути друге або й третє покоління пушкіних.
показать весь комментарий
21.05.2024 08:13 Ответить
тільки путінський троль може "вкидувати" згадки про мерця сесесера
Питання два:
1. а що пушкін теж був на фестивалі 1985 року в москві?
2. а що після 1985 року ніяка чорна ду-па більше не совалась по кацапських хвойдах?
показать весь комментарий
21.05.2024 12:39 Ответить
Розіп'яли чорношкірого хлопчика в трусіках прямо на бтрі,от расисти
показать весь комментарий
20.05.2024 21:14 Ответить
і зараз у нього повні трусіки осколків...
а може і іічка відбиті....
показать весь комментарий
20.05.2024 21:47 Ответить
Взяв палку в руки - то є прогрес у розвитку. Але запіздно.
Чого йому на пальмі не хватало...
показать весь комментарий
20.05.2024 21:59 Ответить
Ти знаєш скільки на пальмі коштують колеса, тим паче круглі, гумові, та ще й від бетеера (позашляхові). Він вже, що найменше у своїх думках, був персоною наближеною до престолу, а тут "шершень" зробив пасочки на його вологих мріях.
показать весь комментарий
20.05.2024 22:40 Ответить
Брось дрючок, брлсь негайно і хвостом, хвостом його хвостом.
показать весь комментарий
20.05.2024 20:52 Ответить
а яй яй...
і що це трапилося?
ми може мо чим то допомогти?
показать весь комментарий
20.05.2024 20:53 Ответить
Мавпу привезли на сафарі в Україну,ще і гроші обіцяли..
показать весь комментарий
20.05.2024 20:55 Ответить
Сподіваюсь, покидьок сконав, бо якийсь він занадто цілий після удару - мабуть, оператор дрону ще не прокачав вміння "кривава лазня".
показать весь комментарий
20.05.2024 21:00 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 21:03 Ответить
Доктор - это негр.
показать весь комментарий
20.05.2024 21:35 Ответить
Чет прилег, загрустил
показать весь комментарий
20.05.2024 21:43 Ответить
Просто афро-позитивный бодитёмный мирный заробитчанин. Заблудился. А Хунта его шайтан-воробушком
показать весь комментарий
20.05.2024 21:45 Ответить
У козломордих створили антидроновий загін, мавпи з дринами.
показать весь комментарий
20.05.2024 21:46 Ответить
Палочка поховалочка
показать весь комментарий
20.05.2024 22:07 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 22:11 Ответить
Ай-яй-яй,яй, убили н.гра, убили...
показать весь комментарий
20.05.2024 22:25 Ответить
А в ріднії Афріці зараз вечеря - банани!
показать весь комментарий
20.05.2024 22:26 Ответить
Какова роста Кинг-конг, расисты? Банан, чемодан, ЮАР!!!
показать весь комментарий
20.05.2024 22:36 Ответить
А поїхав би в Америку, був би зараз поліціантом, поважною людиною. Ех...
показать весь комментарий
20.05.2024 23:07 Ответить
наші лисиці можуть не їсти чорношкірих. Це як єноту дати ананас.
показать весь комментарий
20.05.2024 23:53 Ответить
головне щоб хробаки їли .
показать весь комментарий
21.05.2024 01:29 Ответить
я більше переживаю за пухнастих чотирьолапих, щоб вони ситі були.
показать весь комментарий
21.05.2024 01:32 Ответить
не хвилюйтесь всі що живуть на Сумщині точно ситі , зустрічаю часто в полі і на дорозі .
показать весь комментарий
21.05.2024 02:04 Ответить
на Сумщині - то так, вони вже давно харчуються традиційним раціоном, а от у зоні бойових дій їм приходиться харчуватись коли попало і чим попало.
показать весь комментарий
21.05.2024 02:30 Ответить
В бейсбол вирішив пограти, але м'чик виявився якийсь не такий...
показать весь комментарий
21.05.2024 03:19 Ответить
Да палку длинней надоть носить с собой, возможно телескопическую. (совет от Паффнутия)
показать весь комментарий
21.05.2024 06:55 Ответить
Пращой его надо было сбить
показать весь комментарий
21.05.2024 08:53 Ответить
Ох, блекбраза... Шо ж ти тут забув?!..
показать весь комментарий
21.05.2024 09:14 Ответить
"Максимка". Римейк.
показать весь комментарий
21.05.2024 12:19 Ответить
Негри повинні жити в Африці !
показать весь комментарий
21.05.2024 13:21 Ответить
 
 