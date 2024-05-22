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Бійці 3 ОШБр знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Харківщині. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади виявили важку артилерію 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру поблизу однієї з посадок Харківщини. Самохідний міномет засікли з неба й здійснили ураження ударним дроном. Після дорозвідки виконали контрольні влучання та повторно вдарили її з FPV.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця потужна установка була призначена для розбиття найбільш міцних фортифікаційних укріплень, укриттів, і здатна вражати тактичними ядерними боєприпасами.

Відпрацювали по техніці бійці Батальйону безпілотних систем і "Lumiere group" з 2-го механізованого батальйону.

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Автор: 

Харківщина (6054) САУ (223) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть, московитам окупантам!! Слава Україні
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22.05.2024 16:35 Відповісти
2й рік війна і вуаля міномет тюльпан стае сау це курво мати міномет самохідний великокаліберний 240мм але міномет
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22.05.2024 16:41 Відповісти
Такого чорта завалили - може пробивати бетон до трьох метрів - лупить на 20 км
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22.05.2024 16:45 Відповісти
 
 