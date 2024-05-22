Бійці 3 ОШБр знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Харківщині. ВIДЕО
Бійці Третьої штурмової бригади виявили важку артилерію 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру поблизу однієї з посадок Харківщини. Самохідний міномет засікли з неба й здійснили ураження ударним дроном. Після дорозвідки виконали контрольні влучання та повторно вдарили її з FPV.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця потужна установка була призначена для розбиття найбільш міцних фортифікаційних укріплень, укриттів, і здатна вражати тактичними ядерними боєприпасами.
Відпрацювали по техніці бійці Батальйону безпілотних систем і "Lumiere group" з 2-го механізованого батальйону.
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