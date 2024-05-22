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Бойцы 3-й ОШБр уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы Третьей штурмовой бригады обнаружили тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра вблизи одной из посадок Харьковщины. Самоходный миномет засекли с неба и произвели поражение ударным дроном. После доразведки выполнили контрольные попадания и повторно ударили по FPV.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта мощная установка была предназначена для разбивания наиболее прочных фортификационных укреплений, укрытий, и способна поражать тактическими ядерными боеприпасами.

Отработали по САУ бойцы батальона беспилотных систем и "Lumiere group" из 2-го механизированного батальона.

Смотрите также: Воины 3 ОШБр уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона-С" на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) САУ (208) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Смерть, московитам окупантам!! Слава Україні
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22.05.2024 16:35 Ответить
2й рік війна і вуаля міномет тюльпан стае сау це курво мати міномет самохідний великокаліберний 240мм але міномет
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22.05.2024 16:41 Ответить
Такого чорта завалили - може пробивати бетон до трьох метрів - лупить на 20 км
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22.05.2024 16:45 Ответить
 
 