Загарбник сокирою регулює прицільну планку свого автомата: "Это так снимается? Сильнее #бни". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант сокирою ремонтує прицільну планку свого автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поплічник окупанта спостерігає за процесом та дає поради.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота лучника-окупанта на Луганщині. ВIДЕО