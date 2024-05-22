Загарбник сокирою регулює прицільну планку свого автомата: "Это так снимается? Сильнее #бни". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант сокирою ремонтує прицільну планку свого автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поплічник окупанта спостерігає за процесом та дає поради.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+13 Олександр Томах
показати весь коментар22.05.2024 12:57
+9 Urs
показати весь коментар22.05.2024 12:56
+8 Sergei M #570318
показати весь коментар22.05.2024 13:14
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але до гуя їх...
отам де зліва направо давай!
Дебілу у макитру не приходило, що необхідно зробити неповну розборку, зняти газову трубку і підцепити знизу блосок прицільної рамки.
Все бачив, но це шедевр!!!!
Амінь кацапським ушльопкам.
Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится - ну, там, не тот аффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денёчек покумекаем - и выправим дефект!
З нами воює сильний ворог, який має перевагу у всіх засобах і ресурсах🤬