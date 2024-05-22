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Новости Видео Война
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Захватчик топором регулирует прицельную планку своего автомата: "Это так снимается? Сильнее #бни". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант топором ремонтирует прицельную планку своего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соратник оккупанта наблюдает за процессом и дает советы.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа лучника-оккупанта на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) оружие (10217)


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Топ комментарии
+13
Нагадує пітекантропа , який розводить вогонь 🔥
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22.05.2024 12:57
+9
аружєйнікі.
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22.05.2024 12:56
+8
Самородок, йому б міни або снаряди розбирати
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22.05.2024 13:14
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Да че уж, у нас раньче і топора то от родясь нє біло
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22.05.2024 12:56 Ответить
аружєйнікі.
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22.05.2024 12:56 Ответить
Самородок, йому б міни або снаряди розбирати
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22.05.2024 13:14 Ответить
ні, сапьори - ті з ножовкою по металу.
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22.05.2024 13:17 Ответить
"снайпєр", аднако
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22.05.2024 12:57 Ответить
Нагадує пітекантропа , який розводить вогонь 🔥
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22.05.2024 12:57 Ответить
Гранатой спробуй!
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22.05.2024 12:59 Ответить
Сокира розумніший вигляд має...
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22.05.2024 12:59 Ответить
кацапняві не держать удар від слова зовсім.
але до гуя їх...
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22.05.2024 13:00 Ответить
Орки, сер
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22.05.2024 13:00 Ответить
Інтелектуал, по *балу видно.
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22.05.2024 13:03 Ответить
******* ***** в кінці відео...
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22.05.2024 13:03 Ответить
І це добре!
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22.05.2024 13:06 Ответить
абізяни всією Африкою заплакали і перестали перетворюватися в людей.
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22.05.2024 13:07 Ответить
Я щось не розумію чого цей рашист бажає досягти?! Перший раз чую що прицільна планка повинна вільно бовтатися на усі боки та й не розумію що із нею могло статися на АК аби щось там сокирою "виправляти"?! Може це його "колеги" вирішили розвести як того молодого моряка у приколі із "заточуванням" якоря?!
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22.05.2024 13:07 Ответить
Якщо автомат не пристрілити, то це пулялка ! Натискаєш на гачок і випускаєш у молоко весь магазин. А пристрілювати треба постійно. І прицільна планка - це недоторкана частина автомату після пристрілювання.
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22.05.2024 13:13 Ответить
Пристрілюють автомат НА ВИРОБНИЦТВІ а не у військовій частині, в залежності від чого там же роблять компенсуючій зріз на компенсаторі ствола і відповідно розміщують прицільну планку, це по перше, а прицільна планка лише допомагає коригувати приціл в залежності від відстані до цілі змушуючи змінювати приціл у вертикальній площині!!! Служив у армії, стріляв з АК, і ПЕРШИЙ РАЗ У ЖИТТІ чую про "регулярні пристрілювання"!!!
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22.05.2024 13:25 Ответить
По вертикалі - мушка. По горизонталі -струбцинка на прицілі (пристрілка робиться по СТП - мінімум 5-ть пострилів).
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22.05.2024 14:09 Ответить
"Служив у армії, стріляв з АК" .... дев'ять патронів до присяги і скільки ж після неї ? ((
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22.05.2024 15:33 Ответить
Ще розгон туману шваброю. А ще сходити до буфетниці за баночкою сікіліну для змащування.
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22.05.2024 13:15 Ответить
Так завєщял вєлікій калашнікафф!
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22.05.2024 13:09 Ответить
дрозд, дрозд - ти дятел!
отам де зліва направо давай!
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22.05.2024 13:15 Ответить
білкі умніши...
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22.05.2024 13:16 Ответить
Вы смотрели зарисовку "Неандерталец и автомат"
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22.05.2024 13:17 Ответить
схоже то брат меньший, валуєва. і автомат ))
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22.05.2024 13:38 Ответить
Ідіот. Кацап, що взяти з мавпи? Там туга пружина. Піддіваєш викруткой і витягуєш цілик.
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22.05.2024 13:38 Ответить
Подвійно ідіот. В нього на тому АК-103 на усю довжину висить рельса Пікатіні. Хоче поставити коліматор, навіщо знімати рідні прицільні? Вішаєш коліматор з П кріпленням. Сіла батарейка, можеш працювати з діоптрію.
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22.05.2024 13:41 Ответить
Господи, тепер я знаю кого ти найтупішого створив
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22.05.2024 13:38 Ответить
Однояйцевый брат Кольки Валуева?
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22.05.2024 13:45 Ответить
Вони обидва реально як близнюки виглядають.
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22.05.2024 13:51 Ответить
Раніше ця істота чекала в лісопосадці з сокирою торгові і поштові обози, ще раніше кидала камінням по таких же як сам. Так що є прогрес.
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22.05.2024 13:53 Ответить
Бляха, ражав майже до усррачки.
Дебілу у макитру не приходило, що необхідно зробити неповну розборку, зняти газову трубку і підцепити знизу блосок прицільної рамки.
Все бачив, но це шедевр!!!!
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22.05.2024 13:59 Ответить
Не підказуйте ))
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22.05.2024 14:09 Ответить
Та всерівно сокирою роз..дячили. Там, ще не ясно, як буде працювати затвона рама з газовим поршнем. Я просто радуюсь дебілам зі зброєю.
Амінь кацапським ушльопкам.
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22.05.2024 14:17 Ответить
А у Вовчанську просуваються. І не тільки...
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22.05.2024 14:08 Ответить
Ііііі? Ваші дії з цього приводу?
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22.05.2024 14:11 Ответить
Все за класикою...

Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится - ну, там, не тот аффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денёчек покумекаем - и выправим дефект!
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22.05.2024 14:11 Ответить
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22.05.2024 14:20 Ответить
Елочка Людоїдка - це професор словесності ,в порівнянні з цими "рускагаварящімі" тілами.
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22.05.2024 14:23 Ответить
Та да москалі тупі, москалі чмоні, може досить цих відео.
З нами воює сильний ворог, який має перевагу у всіх засобах і ресурсах🤬
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22.05.2024 15:05 Ответить
Правнук сільского механізатора калашнікова - це ж він сконстроював, чи скомуназнив у німців автомат.
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22.05.2024 18:07 Ответить
Ружья кирпичом в англиях не чистят!!!
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22.05.2024 18:11 Ответить
Все правильно орк робить.Приводити АК до нормального бою треба тільки ударно сокирою...
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22.05.2024 18:39 Ответить
Внучатий племінник їхнього, так званого ізАбрЄтАтЄлЯ , клашнікАвА...
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23.05.2024 15:11 Ответить
 
 