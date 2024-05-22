Захватчик топором регулирует прицельную планку своего автомата: "Это так снимается? Сильнее #бни". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант топором ремонтирует прицельную планку своего автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соратник оккупанта наблюдает за процессом и дает советы.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+13 Олександр Томах
показать весь комментарий22.05.2024 12:57
+9 Urs
показать весь комментарий22.05.2024 12:56
+8 Sergei M #570318
показать весь комментарий22.05.2024 13:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але до гуя їх...
отам де зліва направо давай!
Дебілу у макитру не приходило, що необхідно зробити неповну розборку, зняти газову трубку і підцепити знизу блосок прицільної рамки.
Все бачив, но це шедевр!!!!
Амінь кацапським ушльопкам.
Товарищи учёные, не сумлевайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится - ну, там, не тот аффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денёчек покумекаем - и выправим дефект!
З нами воює сильний ворог, який має перевагу у всіх засобах і ресурсах🤬