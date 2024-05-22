Захватчик топором регулирует прицельную планку своего автомата: "Это так снимается? Сильнее #бни". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант топором ремонтирует прицельную планку своего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соратник оккупанта наблюдает за процессом и дает советы.

Внимание! Ненормативная лексика!

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