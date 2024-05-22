РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5393 посетителя онлайн
Новости Видео Война
4 196 4

Пограничники бригады "Помста" уничтожают позиции и технику оккупантов из украинского БпЛА Vampire. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" с БпЛА Vampire сбросили взрывчатку на позиции оккупантов возле Курдюмовки Бахмутского района, уничтожив военную технику и живую силу врага.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

БпЛА Vampire сбросил взрывчатку на российские позиции ночью. В результате работы были уничтожены транспортные средства врага, а также ликвидированы несколько оккупантов. На обнародованном видео показано, как Vampire осуществляет несколько точных сбросов, подрывая технику россиян.

Смотрите также: Бойцы "Азова" уничтожают пехоту сбросами боеприпасов на Кременском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923) Донецкая область (9648)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розрахунок вражає! Але куди був останній скид?
показать весь комментарий
22.05.2024 20:20 Ответить
Там кацап відпочивав.
показать весь комментарий
22.05.2024 23:01 Ответить
а третю впусту скинули.
показать весь комментарий
23.05.2024 00:41 Ответить
 
 