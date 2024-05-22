Пограничники бригады "Помста" уничтожают позиции и технику оккупантов из украинского БпЛА Vampire. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" с БпЛА Vampire сбросили взрывчатку на позиции оккупантов возле Курдюмовки Бахмутского района, уничтожив военную технику и живую силу врага.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

БпЛА Vampire сбросил взрывчатку на российские позиции ночью. В результате работы были уничтожены транспортные средства врага, а также ликвидированы несколько оккупантов. На обнародованном видео показано, как Vampire осуществляет несколько точных сбросов, подрывая технику россиян.

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