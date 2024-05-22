Пограничники бригады "Помста" уничтожают позиции и технику оккупантов из украинского БпЛА Vampire. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" с БпЛА Vampire сбросили взрывчатку на позиции оккупантов возле Курдюмовки Бахмутского района, уничтожив военную технику и живую силу врага.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.
БпЛА Vampire сбросил взрывчатку на российские позиции ночью. В результате работы были уничтожены транспортные средства врага, а также ликвидированы несколько оккупантов. На обнародованном видео показано, как Vampire осуществляет несколько точных сбросов, подрывая технику россиян.
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Sergei M #570318
показать весь комментарий22.05.2024 20:20 Ответить Мне нравится 2
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donpeppone
показать весь комментарий22.05.2024 23:01 Ответить Мне нравится 2
Mawka Lisowyj
показать весь комментарий23.05.2024 00:41 Ответить Мне нравится 0
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