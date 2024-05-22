Почему Сырский и Содоль подверглись критике| Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует действия Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и поделится своими мыслями относительно эффективности действий ВСУ под руководством этих высокопоставленных военных.
Топ комментарии
+27 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий22.05.2024 20:33
+26 саша паламарчук
показать весь комментарий22.05.2024 20:20
+20 133133
показать весь комментарий22.05.2024 20:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Керово!
В поле каждый суслик - агроном.
Проспись, пьянь. Я за хомяком пришла.Я нашего редактора имел в виду
=======================
Провалили план зеленського по виконанню оманських домовленностей - не дали москалям захопити Харьківщину?
Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Це про Сирського.
Якщо Україна бажає повернути шанс на перемогу - треба повертати команду Залужного.
Але для цього доведеться витурити "команду" шкідників Єрмака-Зеленського.
PS Ні, Сирський мені ніколи не подобався. Просто не робіть собі месію.
Говориться про те, що Сирський значно гірший воєначальник ніж Залужний.
Тільки це.
чому Ви не думаєте що герасім таки чомусь навчив Генерала Залужного ?
.
Як то кажуть намотувати на вус.
Погано не вчитися.
Потім від дій таких погано вчених гинуть наші захисники
Залужного - бачив, Порошенка - бачив і чув.
Ну по-перше , він не тягне не те що на месію, а й просто на добре освічену і мудру людину
Але ще ж нікого не називали так пафосно як ЗЄ найвеличнішим лідором планети
От вже лизнули так лизнули, ніхто на планеті до такого не додумався.
І сміх(кріз сльози), і гріх.
А рівняти цього цього "зеленого чоловічка" із Порохом чи Залужним взвгалі немає сенсу .
Не порівнюється...
Я цю фразу бачив тільки від противників Зеленського.
У будь-якому разі - іншого президента у нас, зараз, нажаль, не має.
буде ще одна атака на Токмак, а може й не одна - бо....
Токмак-Мелітополь це найкращий напрямок удару
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=621s